La Liga Dolorense de fútbol informó que vuelve el fútbol oficialmente, con la programación de la primera fecha del Torneo “Homenaje a las víctimas del Covid-19”.
SABADO 25 DE SEPTIEMBRE
CANCHA SOCIAL
5TA. DIV. 14:00 HS. SOCIAL vs. F.C.O.
4TA. DIV. 16:00 HS. SOCIAL vs. F.C.O.
CANCHA DOLORES
5TA. DIV. 14:45 HS. DOLORES vs. TORDILLO
4TA. DIV. 16:00 HS. DOLORES vs. TORDILLO
CANCHA C.A.E.R.
5TA. DIV. 14:45 HS. C.A.E.R. vs. C.A.I.
4TA. DIV. 16:00 HS. C.A.E.R. vs. C.A.I.
CANCHA SARMIENTO
4TA. DIV. 14:30 HS. SARMIENTO vs. FERROVIARIO
DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE
ESTADIO MUNICIPAL
6TA. DIV. 10:30 HS. SOCIAL vs. F.C.O.
FEMENINO: 12:00 SOCIAL vs. F.C.O.
1RA. DIV. 14:00 HS. DOLORES vs. TORDILLO
1RA. DIV. 16:00 HS. SOCIAL vs. F.C.O.
CANCHA C.A.E.R.
6TA. DIV. 13:00 HS. C.A.E.R. vs. C.A.I.
FEMENINO: 14:30 HS. C.A.E.R. vs. C.A.I.
1RA. DIV. 15:30 HS. C.A.E.R. vs. C.A.I.
CANCHA SARMIENTO
FEMENINO: 14:00 HS. SARMIENTO vs. C.E.F. GUIDO
1RA. DIV. 15:30 HS. SARMIENTO vs. FERROVIARIO
CANCHA DOLORES
FEMENINO: 11:30 HS. DOLORES vs. TORDILLO