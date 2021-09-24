La Liga Dolorense de fútbol informó que vuelve el fútbol oficialmente, con la programación de la primera fecha del Torneo “Homenaje a las víctimas del Covid-19”.

 

SABADO 25 DE SEPTIEMBRE

CANCHA SOCIAL

5TA. DIV. 14:00 HS.            SOCIAL vs. F.C.O.

4TA. DIV. 16:00 HS.            SOCIAL vs. F.C.O.

 

CANCHA DOLORES

5TA. DIV. 14:45 HS.            DOLORES vs. TORDILLO

4TA. DIV. 16:00 HS.            DOLORES vs.   TORDILLO

 

CANCHA C.A.E.R.

5TA. DIV. 14:45 HS.            C.A.E.R. vs.   C.A.I.

4TA. DIV. 16:00 HS.            C.A.E.R. vs.   C.A.I.

 

CANCHA SARMIENTO

4TA. DIV. 14:30 HS.            SARMIENTO vs. FERROVIARIO

 

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE

ESTADIO MUNICIPAL

6TA. DIV. 10:30 HS.            SOCIAL vs.   F.C.O.

FEMENINO: 12:00            SOCIAL vs.   F.C.O.

 

1RA. DIV. 14:00 HS.            DOLORES vs.   TORDILLO

1RA. DIV. 16:00 HS.            SOCIAL vs.   F.C.O.

 

CANCHA C.A.E.R.

6TA. DIV. 13:00 HS.            C.A.E.R. vs.   C.A.I.

FEMENINO: 14:30 HS.            C.A.E.R. vs. C.A.I.

1RA. DIV. 15:30 HS.            C.A.E.R. vs.   C.A.I.

 

CANCHA SARMIENTO

FEMENINO: 14:00 HS.            SARMIENTO vs.   C.E.F. GUIDO

1RA. DIV.     15:30 HS.            SARMIENTO vs.   FERROVIARIO

 

CANCHA DOLORES

FEMENINO: 11:30 HS.            DOLORES vs.   TORDILLO

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