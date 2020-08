El dolorense Juan Martín Díaz instalado desde hace un par de años en ciudad de La Plata en esta temporada debía afrontar la Primera de la Liga Metropolitana de Vóley, tras descender el año pasado desde la División de honor. La pandemia frenó todo, pero de a poco ya se vislumbran nuevos movimientos de cara a un posible regreso. Lo que hizo que ya comenzará a entrenar fuertemente junto a su hermana también jugadora de vóley del club platense.

Y en este panorama Compromiso quiso repasar su presente y lo que viene para un dolorense que juega y estudia.

El joven voleibolista dolorense este año estaría terminando la carrera de Profesor de Educación Física a los 23 años, estudio que lo fue haciendo a la par del deporte.

Y si bien se va cerrando el círculo, se van cumpliendo objetivos, Juan Martín Díaz parece apuntar todo al deporte y si bien la idea es pegar la vuelta con el club a la división que lo venía haciendo dentro de la Liga Metropolitana no descarta una vez terminado el profesorado recalar en algún club de Segunda del Vóley Español, o países como Paraguay y Chile en donde los argentinos son bienvenidos en el deporte.

“Estoy jugando desde hace unos seis años en el club, lo hice en las divisiones menores, llegue a la Sub 21 y desde hace unos tres años me afiance en primera como punta receptor siempre.

Siempre en la Liga Metropolitana con Estudiantes de La Plata y este año tenía toda la expectativa de que sea nuestro año, con la idea fija de ascender tras bajar a la Primera por un punto. Estaba con mucha motivación antes de la pandemia, de hecho en el verano, si bien trabaje en la colonia hice un trabajo bárbaro con Marcos Ibargüengotía, por lo que llegue con ventaja física, estaba muy veloz. En el primer partido llegue a ser el máximo anotador del juego.

Y después vino esto del Coronavirus y ahora habrá que esperar. Se paró todo, y ahora hace un par de días que volví a entrenar, hacer trabajos físicos para un posible regreso. Habíamos comenzado con unos lindos objetivos”.

“En esto de seguir dentro del deporte no se deja de lado el estudio y no se para de pensar en lo que viene. Y en lo personal ahora que termina este cuatrimestre me van a quedar unas seis materias para terminar la carrera y después haré la Licenciatura. Y nunca descarto jugar en la A1 en Argentina, pero por otro lado no dejo de pensar en otros horizontes como puede ser España en segunda o por ahí la liga de Chile o de Paraguay. El tema es seguir creciendo”.

Desde el juego Juan Martin explicaba “En el principio entraba más para cumplir un rol defensivo, porque ellos físicamente estaban mejor, yo venía de Inferiores y se notaba, pero con el paso del tiempo todo cambio. Entraba en las rotaciones de atrás, a tocar, defender, y ahora estoy definido como punta receptor, y que ahora se juega mucho por roles, y se me piden dos o tres aspectos que hay que cumplir bien”.

Desde el tema de poder hacer esto y cobrar decía: “Y en el tema económico el club nos paga y la mayoría tiene pases rotativos que se renuevan cada año y hoy Estudiantes tiene el pase mío fijo”.

En esta posibilidad de jugar resaltaba “El clásico nuestro es con Universitario de La Plata, porque Gimnasia no tiene vóley masculino, pero nunca lo pude jugar porque ellos estaban en primera y nosotros en división de honor, y justo que lo iba a jugar era en la segunda fecha se freno todo. Jugamos el sábado la primera fecha y el martes íbamos a jugar pero no se pudo”.