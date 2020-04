Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

Ambos están en principio íntimamente asociadas, pues sin vocación de poder no se puede acceder al gobierno, aunque a veces no están ligadas la una con la otra, ya que muchos partidos políticos o líderes demuestran tener vocación de poder, pero al llegar al mismo no demuestran vocación de gobierno. Históricamente en nuestro país el partido Radical que ha demostrado tener vocación de poder pero no de gobierno cuando le ha tocado serlo, pues es más fuerte como posición que como oficialismo .Otro caso ha sido el reciente de un frente electoral más que de una coalición de gobierno, que tuvo vocación de poder y al acceder a él no demostró vocación de gobierno, con la consecuencia de los muy negativos resultados que de su mala gestión exhibe el presente.

Para la vocación de poder se necesita solamente tener ambición política. Para la vocación de gobierno se requiere formación y una profunda convicción y confianza política para asumir el compromiso de cambiar a través del ejercicio del poder una situación crítica en una favorable para la mayoría del pueblo y no para ciertos grupos y sectores.

En tal sentido, el único partido político que ha demostrado históricamente tener además de vocación de poder también de gobierno ha sido y es el Justicialismo, al asumir el gobierno en profundas crisis económicas y sociales como fueron la del año 1989 y la del 2001, incluso la actual a pesar de haberse concreado normalmente el traspaso presidencial.

Se dice que el gobierno lo compone el oficialismo y la oposición, pero es indudablemente cierto que la máxima responsabilidad de gobernar recae en el oficialismo, que es quien lo ejerce en verdad, pues la oposición, al menos en la Argentina, asume un rol más crítico y de control que de iniciativa y menos aún de cogobierno. De allí que desde el oficialismo se le pide a la oposición ser constructiva y no poner palos en la rueda.

La vocación de poder es de muchos desde un concejal, legislador hasta un capataz de cuadrilla. La vocación de gobierno es de pocos pues se necesita tener capacidad de liderazgo y aspiración de ocupar cargos directivos y ejecutivos, desde ser presidente de una empresa hasta presidente de la nación, gobernador, intendente.

Además dentro de los que tienen vocación de poder no todos tienen vocación de gobierno, ejemplo quienes en política sólo aspiran a ser legisladores y de máxima ministros. En cambio, los que tienen vocación de gobierno siempre han tenido o tienen vocación de poder, es decir atributos y potestades de mando en el más alto de los cargos, tanto en el ámbito público como en el privado.

También respecto a la vocación de gobierno distingo tres categorías de gobernantes: los buenos, los líderes y los estadistas. Este último es el que más se destaca de los tres, pues, como el nombre lo indica más que buen gobernante y líder carismático es lo que se llama un hombre de Estado, es decir un Jefe de Estado que además de una sobresaliente gestión gubernamental deja su impronta en políticas de estado y doctrinas políticas a seguir y aplicar.

En el caso de Argentina, fue, sin duda, Juan Domingo Perón el arquetipo del estadista por haber dejado una doctrina política auténticamente nacional y pautas de políticas de estado a seguir como el Estado de Bienestar, la comunidad organizada, la planificación en la política y el constitucionalismo social, entre otras. Además de haber sido al mismo tiempo líder carismático de un movimiento político que sobrevivió a su muerte y que se lo identifica con su nombre.

El estadista es la máxima expresión de la vocación de gobierno, pues constituye un insoslayable modelo en la historia, no sólo de su país sino en la universal. En tal sentido se destacaron Konrad Adenauer en Alemania, Winston Churchill en Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, Charles de Gaulle en Francia, Michi Mironito en Japón, El Mariscal Tito en Yugoslavia, Mao Tsé Tung en China, Mahatma Gandhi en la India, etc.

Los buenos gobernantes son reconocidos en el país que gobernaron. Los grandes líderes son mitificados por los pueblos. Los estadistas admirados y emulados por otros jefes de Estado.

En síntesis, la vocación de poder es una lucha por la aspiración de tener y ejercer una autoridad. La vocación de gobierno, en cambio, ya es un compromiso y responsabilidad que se tiene asumida para acceder al poder no como un fin sino como un medio para servir a otros y en amor a un ideal.

¡Bienvenidos los que tienen vocación de poder para promover y hacer el bien y de gobierno para administrar con honradez y justicia!.