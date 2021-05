Por Agustina Stegmann

Allá por los bajos cercanos a la laguna Nicoud, los campos, las quintas, las parcelas, que corren paralelos a la calle Lara y al terraplén del canal A; allá por donde se proyecta la construcción de 400 nuevas viviendas; allá, del otro lado de la exitosa planta de separación de residuos del pueblo, cerquita del lugar donde te arreglás los huesos en las aguas que brotan surgentes a 42 grados, ¿te ubicaste? Bueno, allá, frente a los piletones cloacales de Dolores y entre novedosas y anchas zanjas cavadas para lograr este invalorable, definitivo, impostergable y altruista proyecto social, no queda otra cosa que levantar y rellenar los campos bajos y palustres que caracterizan tan bien nuestra región y la constituyen en un gran humedal. ¿Con qué rellenarlos? Aún no lo sabemos bien. Leíste bien: zanja, maquinaria pesada, terraplén y masterplan. Eso significa, una vez más en Dolores: muerte al humedal. Rellenemos y levantemos, vos dale, que todo lo demás no importa nada.

Primero, la gente. Eso no es tema de discusión. Y si viene con casas, cloacas, luminarias led, huertas, escritura y llave en mano, mucho mejor.

Lo que se discute en Dolores por estos días y el motivo de esta nota es la interrupción e interferencia de un sistema vivo denominado humedal, que tiene valor inherente y que brinda servicios y beneficios ambientales ─tangibles e intangibles─, y que también, gratis y en silencio, trabaja en la regulación y amortiguación de los excedentes hídricos y en la estabilidad del clima.

El lugar elegido para las viviendas una vez más irrumpe y discontinúa el normal escurrimiento de las aguas aniquilando, con un mega relleno de tierra o de basura – información a constatar─, un sistema vivo, un ecosistema: el humedal.

Las cosas como son. Todo lo que se eleve será por encima de la histórica cuenca natural del arroyo Dolores y el arroyo Escobar que aun hoy desaguan por gravedad y como pueden hacia el sistema lagunar junto a la ruta 63 y la calle Belgrano.

Ahora se le hace cuesta arriba al desagote natural porque el agua necesitará atravesar el/los barrios y luego el parque termal, y así alcanzar la laguna pasando la ruta. Solo así, atravesando estas dos grandes lomas artificiales, llegará al mar.

¿Tendrán previsto los ingenieros hidráulicos cómo entubar los excedentes? Sin ser experta, a mí me parece una vez más que lo que se construirá, además de un barrio, es un “mega tapón”, una alta loma terraplenada artificialmente por donde escurren las aguas que nacen y vienen desde Tandil.

¿Tendrán previstas la compra de unas cuantas bombas más de desagüe? Dolores se va a convertir en una ciudad circunvalada por un sistema de zanjas abiertas cual sistema arterial. Es nuestro mayor deseo que funcione.

¿Cuánto le cuesta a Dolores el parque termal y el barrio de 400 casas? ¿Cómo se evalúan en nuestra vulnerable región los costos ambientales de semejantes obras? ¿Cómo crecer? ¿Se trata de crecer o de decrecer?

Necesitaba llegar y detenerme aquí para invitarlos a una pausa y una reflexión que nos permita pensar juntos qué significado tiene para nuestra sociedad transicionar hacia la sustentabilidad. Acá reside el núcleo del conflicto, el famoso punto de inflexión, el tipping point, los lugares a donde no se vuelve y que a mi humilde juicio y percepción involucran y requieren de un análisis y una reflexión más profunda, comprometida y compleja y que, para este caso (el barrio de las 400 viviendas) como el del entonces parque termal, no existieron. Ambos cabalgaron sobre dos términos irreconciliables y contradictorios: capital y naturaleza. Y en esta matriz seguimos y hacemos agua. Más agua, más agua de la que ya nos cae encima, y sin olvidar que somos una palangana.

El 5 de enero de 2021 llovieron en Dolores 350 mm (más o menos) y en la casa de mi amiga Susana en la calle Lamadrid, entró el agua. Me consta que tiene un escalón altito en el acceso. Sin embargo, la naturaleza, el agua, entraron. Y esta vez ella baldeó, trapeó y escurrió. Si volviera a ocurrir, mi amiga Susana ya no baldeará ni trapeará. Irá a golpear algunas puertas exigiendo una respuesta y una solución a su inundación más inmediata y urgente: la de su propia casa, el espacio por el que tributa, y es posible que se encolerice y se la vea visiblemente desmejorada. Ella no va a ser la única en reclamar y el problema escalará.

Estimados: los indicadores de que los seres humanos estamos dañando los sistemas básicos para la vida y que es muy posible e irreversible que nos encontremos frente a un colapso, están a la vista, lo estamos viviendo y padeciendo ahora mismo.

Somos 7730 millones de personas sobre la tierra. 7730 millones. Hemos traspasado los límites biofísicos y no hay tanque de reserva de biomasa para el planeta Tierra. Las leyes de la termodinámica no tienen piedad. Somos la primera generación que entiende perfectamente lo que está pasando con el clima y posiblemente seamos los últimos que podamos evitar la catástrofe hacia la que nos dirigimos. Sin embargo, insistimos en vivir dentro de una burbuja, una campana sanguchera de negación y falso confort, de sálvese quien pueda. Por momentos siento que creemos que podemos trascender el mundo material viviendo detrás de las pantallas, pasando de una cápsula a otra –del móvil a nuestras casas, del coche al ordenador, de las oficinas al shopping, convencidos de que la contingencia se retiró, de que no existe, de que llegamos al punto que todas las civilizaciones buscaban: aislarse del peligro de una catástrofe natural. Vamos a calentarnos los huesos en el agua a 42 grados de las termas, total… Siempre que llovió, paró.

Señores, hemos llenado todos los espacios.

Y ahora esperate que te relleno y tapo bien con tierra el humedal de la calle Lara. Más de lo mismo. Cero creatividad.

Dolores no es ni se proyecta como ciudad verde. Dolores se maquilla de verde. ¿Qué es un eco-barrio? Un barrio impulsado por energías limpias, renovables y composteras, que compensará la huella ecológica con su economía circular sin desperdicios? Construido sobre un bioma amenazado que guarda estrecha relación y dependencia con el mantenimiento de los regímenes hídricos del lugar.

Me gusta usar en este tiempo la metáfora del hundimiento del Titanic. El barco había chocado, estaba técnicamente hundido pero la música seguía sonando, el espumante circulando y el pasaje y la tripulación, de fiesta.

La analogía entre la dinámica del clima terrestre y el famoso buque me sirve, me alumbra en el intento de explicar que existen notables semejanzas entre esa trágica historia y lo que podríamos esperar del sistema de un mundo productivista y voraz en el que estamos embarcados si seguimos construyendo con este rumbo y esta inercia. Con solo observar las tendencias de los indicadores de las principales variables que hacen a la sustentabilidad ecosocial cae de maduro preguntarse hasta qué punto es inminente el colapso de la civilización actual y si el colapso es evitable o solamente nos queda buscar la manera de colapsar mejor.

¿Hay que seguir creciendo o es mejor intentar recircular y/o resignificar lo que ya tenemos?

La evolución de las dinámicas interconectadas y mutuamente reforzadas como las de la extracción del petróleo, el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica, impulsadas por un sistema económico de acumulación, como motores que hubiesen adquirido inercia propia, son las que nos arrojan hacia el colapso y por ello se hace ineludible trabajar en esa transición hacia un mundo que recupere lo convivencial, la sustentabilidad y el equilibrio, que propicie la construcción de otros modelos y experiencias de vida más vinculares y colaborativas, experiencias cooperativas que consuman responsablemente y que se ayuden mutuamente. Un modelo donde la vida se organice, comunique y se rehaga a sí misma.

No son los estados los que van a resolver el tema, porque los estados nunca disolverán voluntariamente las estructuras y las Matrix de crecimiento que conducen a la degradación ecológica. No malgastemos energía, en el estado no hay interés, ni capacidad de ayuda. Pensar que con leyes, gobernanza, mercado y nuestro incomparable ingenio vamos a evitar el hundimiento es una utopía. Señores, hemos naufragado.

Para quienes vislumbren que la solución es implicarse activa y responsablemente en su comunidad, construyendo desde las bases y empezando por su propio metro cuadrado, su familia, su calle, su vereda, su manzana, su barrio, el cambio es ya, hoy, ahora, acá.

La respuesta para garantizar la defensa de la vida está en el cambio de estilo de vida, en ir hacia la resiliencia, la empatía y el ofrecimiento activo. En recircular lo que tenemos.

En las próximas lluvias fuertes que inexorablemente nos azotarán, veremos como pueblo y como sociedad el funcionamiento activo de la construcción de estos nuevos emprendimientos. Lo veremos funcionar conjuntamente a todos los demás desarrollos que lo circundan.

Para esa ocasión, no te olvides. Si podés, comprate un bote.

(x) Documentalista Independiente. Fundadora Grupo Pampa Natural