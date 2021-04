Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Aunque no soy filósofo por no haber estudiado dicha disciplina, no por ello se me veda la facultad de poder reflexionar sobre un tema como el que he planteado como interrogante, ya que todos podemos filosofar, y analizar un tema existencial como el que me ocupa, lógicamente desde mi propia manera de verlo y meditarlo, lo que permite compartirlo con el lector y promover en él su propio análisis, que en estas líneas realizo.

Siempre he sostenido y sigo sosteniendo que para aproximarse a lo que yo llamo ”saber vivir” hay que aprender a vivir todos los días, y perfeccionar tal conocimiento en base a las experiencias, pero también a la información que hoy por suerte está al alcance de todos, lo que hace más fácil tal aprendizaje en ambos sentidos, empírico y pedagógico.

El interrogante planteado me lleva a su vez a pensar en otros como ¿es funcional a la vida o a su propia vida, quien vive rutinariamente toda su existencia, sin pensar en experimentar cambios en sus hábitos o emprender cosas nuevas?. También en igual sentido ¿quienes trabajan toda su vida sin darse tregua para un descanso compartido con su familia o un viaje a otro lugar distinto del que habitualmente residen?, ¿aquellos que se enamoran, pero mueren sin habérselo manifestado a la persona que aman, por temor a ser rechazados?.

A mi entender la respuesta es no. Es decir que no son funcionales a la vida, porque ella brinda infinidades de oportunidades para cambiar y variar, ni tampoco a la propia vida de quienes se les van los años en ella, haciendo lo mismo y no intentando nada nuevo, a veces por una chata comodidad no placentera, sino producto del acostumbramiento y la desidia, cuanto no también del miedo al cambio.

Están los no pocos que dicen ¡yo soy así, y no voy a cambiar!, cuando alguien trata de corregirle o apuntarle algún error que cometen. Estas personas al negarse a cambiar se niegan a aprender o al menos a tomarse un tiempo para analizar lo que otros le sugieren, cerrando las puertas de su mente a todo modo de pensar diferente al que ellos tienen. El ser obcecado y necio son características de toda persona ignorante, que lejos de aprender por no querer, se aferra a vivir en el propio mundo que él crea y que equivocadamente cree que es el mejor, por lo que al no estar abierto a otras ideas y pensamientos, vive sin llegar a conocer el infinito universo del conocimiento que nos brinda la vida, no siendo funcional a ella, porque no busca conocerla más allá de lo que cree, y tampoco para su propia vida porque deja de aprender muchas cosas que le servirían para su mejor vivir.

Las personas que viven obsesivamente en el afán de acumular dinero para formar una fortuna, tampoco son funcionales a la vida porque el dinero es solo un invento del hombre como medio de pago y cambio en materia comercial y no un fin en sí mismo que pueda garantizar por el hecho de tenerlo en abundancia una más larga vida, una mejor salud, ni tampoco la felicidad plena. Es tan así, que el ejemplo más evidente está en los momentos que el mundo vive actualmente a causa de la pandemia del Covid 19, que no ha discriminado entre países ricos y poderosos y países pobres y subdesarrollados, como tampoco ha hecho diferencias de clases sociales, siendo víctimas de dicho virus tanto el más pudiente como el indigente. Lo que habla de que el poder del dinero se derrumba frente a los mandatos de la naturaleza.

Una frase que rescato y destaco respecto al tema de la felicidad, la pronunció el que fuera el multimillonario magnate del acero Andrew Carnegie “el hombre que muere rico, muere desgraciado”. Aunque no se necesita tal confesión, para darnos cuenta que las personas que viven en función del dinero y de su fortuna son en la mayoría de los casos más infelices que aquellas que sufriendo privaciones por carecer de recursos, viven felices con lo poco que tienen.

Otro aspecto a analizar, es el de quienes, que no son pocos, viven permanentemente enfrentados con la realidad, en contra de las injusticias que pretenden cambiar, más declamatoriamente que efectivamente, porque les es imposible cambiarlas desde el rol que les ha tocado cumplir socialmente, generalmente obreros, empleados.

Para tal caso, es bueno asimilar la sociedad a una gran maquinaria que funciona a través de un colectivo sistema de engranajes, que somos cada uno de nosotros, que desde el llano contribuimos al funcionamiento, no siendo imprescindibles, pues al igual que en mecánica se cambia y repone un engranaje cuando no sirve más o se gasta, así también se nos reemplaza cuando dejamos de servir, por lo que querer desde el rol de engranaje cambiar el funcionamiento de la máquina, que en este caso la asimilo a la sociedad, es imposible, teniendo solamente como posibilidad a nuestro alcance el evitar el desgate que nos puede causar el funcionamiento de ella.

Es decir, lo que a veces no han podido pueblos que se han levantado contra las injusticias sociales en un determinado país o en el mundo menos lo puede hacer cada uno o un puñado de voluntades que terminan fracasando en el intento, perdiendo el rol que tenían y lo que es peor perjudicando su salud por rabia acumulada y causante de serias enfermedades psíquicas y psicosomáticas.

Descartados todos los aspectos analizados, es momento de dar o al menos ensayar alguna respuesta al interrogante planteado. Cada uno tendrá la suya. Yo me inclino por vivir en función de la vida misma con todas las oportunidades que ofrece, bajo tres premisas para mí esenciales: ser digno de la providencial gracia de vivir, proponerse ser libre para decidir y elegir, y a la hora de hacerlo optar por el camino del bien y por el deseo de sentirse útil para sí y para los demás.

En materia de afectos la mayoría dirá en función de la propia familia y sólo se justifica en el caso de científicos, servidores públicos y voluntarios dedicados a tareas de prevención, curación y salvataje que también digan en función del prójimo.