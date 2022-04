En la edición pasada dábamos cuenta del tratamiento y aprobación en la sesión del Concejo Deliberante, de la Ordenanza con que el oficialismo convalidó la compra de tierras realizada por el Intendente Etchevarren destino a la “Villa Turística” que impulsa. También dimos cuenta de la argumentación legal y política de los Concejales que se opusieron, y que entonces la Presidente del Cuerpo, Daniela Arrabit, con su doble voto consideró lograda la aprobación.

Sin embargo ello no resultó como el oficialismo pretendía, los Concejales de los Bloques opositores cuestionaron “esa aprobación” al no haberse logrado “la mayoría especial que la Ley Orgánica de las Municipalidades requiere”, sostuvieron, dejándose constancia de ello en el acta para una eventual acción judicial si dicha Ordenanza es promulgada y puesta en ejecución por Etchevarren.

Respecto del tratamiento que el tema tuvo en el recinto, se puede decir que claramente quedó expuesto que los Concejales “que responden a Etchevarren llegaron no dispuestos a ceder, decididos a que “sí o sí” debían acompañar el apuro que el Jefe Comunal había expuesto en su círculo cercano esa necesidad, la que el Presidente de la Comisión de Obras Públicas en la reunión concretada en la mañana del lunes no disimuló en forma alguna.

Precisamente de esta reunión trascendieron preocupantes entretelones, ya que el clima además de tenso habría sido extremadamente caldeado, producto de la exasperante intransigencia y proceder de su responsable.

La oposición, como lo sostuvo luego en el recinto, cuestionó en Comisión la no existencia en el Expediente de las constancias que acreditaran que los vendedores tuvieran capacidad jurídica para vender (declaratoria de herederos), puntualmente la falta de conformidad o adhesión al convenio por parte de una heredera, lo que llevaría a que el Municipio no adquiera el total y se transformara en condómino de esas tierras. En definitiva, sostuvieron, que no se sabía correctamente quién vendía, si quienes firmaban tenía capacidad jurídica para hacerlo y transferir esas tierras, por lo que de aprobarse la Ordenanza de convalidación de compra se estaría validando un instrumento público que resultaría nulo.

Como lo señalamos desde el principio, esa argumentación no logró torcer la decisión que había tomado el Intendente Etchevarren y que los suyos ese día “sí o sí debían ejecutar, aprobar sin cambio alguno” la Ordenanza que le permitiera con inexplicable urgencia avanzar en su proyecto.

Respecto de las tierras compradas, en el marco de este debate se conoció que el Municipio pagará por las 118 hectáreas (90% es laguna) la suma de $. 58.710.000, es decir 2.500 dólares la hectárea (agua o tierra por igual).

Y concluyendo se podría señalar, que se estaría ante una compra que podría resultar por demás engorrosa aunque los vendedores actúen de buena fe, y por lo tanto “Etchevarren podría haber comprado más que tierras un problema para el Municipio”.