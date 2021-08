Con miras a la elección PASO del próximo 12 de septiembre entrevistamos al señor Víctor Casanovas, precandidato a primer Concejal en Dolores por el “Frente de Todos”, a quien consultamos sobre qué motivación lo llevaba a querer alcanzar ese cargo legislativo.

Nuestro entrevistado decía que lo motivaba “una voluntad de transformación y de cambio de la ciudad que hoy vemos, que no es la que nosotros queremos y la que se merecen las vecinas y vecinos de Dolores. Por eso nos presentamos para concejales, para desde el HCD poder controlar, transparentar y direccionar el Presupuesto Municipal hacia prioridades de la gente, que no son las prioridades de la actual gestión.

¿Qué criticaría a ésta gestión sobre el uso de los fondos públicos?

Hacia donde se direcciona el Presupuesto Municipal. En plena pandemia han direccionado 32 millones de pesos al Parque Termal, el que está cerrado al público. No se destinaron esos recursos para mejorar la atención y condiciones de trabajo o tener mayor personal en el Hospital San Roque, cuando el problema era sanitario. Criticamos que durante la pandemia no se haya apoyado a los 12 comedores y merenderos que hay en la ciudad, que la gestión no haya aumentado el presupuesto para Acción Social para cubrir a las familias que no llegan a la canasta básica. Que se no haya abierto el Comedor Municipal, cuyo edificio el Intendente dispuso sea utilizado por un Juzgado de Faltas, lo que precisamente tiene que ver con esa visión de este gobierno municipal de recaudar en todo lo que realiza. No tienen una visión de un Estado presente y cercano con los vecinos y vecinas de Dolores. Y estas críticas son a la gestión municipal no a personas en específico. Criticamos la total falta de empatía con los problemas reales que tiene la gente de Dolores.

En ese direccionar según usted, ¿qué otra problemática se ha dejado de lado?

Que no se tenga una política de estado para mejorar el tránsito, que no se atienda el problema de tantas familias de necesidad de contar con un transporte público. Tampoco de la necesidad de mejorar el tránsito y bajar la cantidad de accidentes de moto, autos, camiones. Queremos un Presupuesto Municipal destinado a las prioridades y necesidades de los vecinos. La gestión no tiene una visión clara respecto del tránsito, todo lo que ha hecho es aumentar el radio del Estacionamiento Medido, una cuestión puramente recaudatoria, para ello creo un Juzgado de Faltas Municipal. Se abrió ese Juzgado en lugar de la Escuela Vial, la que tuvo Dolores antes de asumir Etchevarren y que este abandonó. Nuestro objetico es mejorar el Transito en Dolores, para ello tenemos tres propuestas. La reapertura de la Escuelita Vial, para que vuelva a ser un lugar de formación y toma de conciencia. Otra es traer el servicio de colectivos, ya que la ciudad ha crecido muchísimo en extensión (no en calidad de servicios) y hay que brindarle a los barrios un servicio de cercanía. Es fundamental el transporte público. Otra cosa importante es disponer de bicisendas saludables, como en Castelli. Si no tenemos una política de transporte público, al menos brindemos bicisendas seguras para quienes deseen trasladarse por ese medio.

¿Hay algo positivo para rescatar en estos años de gestión de Etchevarren?

Lamentablemente me cuesta encontrar una política acertada. Tomaría para evaluar una realidad, la posibilidad de trabajo para nuestra ciudad y nuestros jóvenes. Si pienso que tenemos un Parque Industrial en las condiciones en que esta hoy, que no hubo una política para acercar fábricas, creo que no se ha favorecido ni incentivado la creación de empleo privado. Etchevarren siempre pone como un fuerte de su gestión la cantidad de viviendas que está haciendo, cuando en realidad lo que se hace es un negocio inmobiliario, entre representantes del Municipio y empresas que vienen de afuera de Dolores. Ni siquiera compran los materiales en nuestra ciudad (cuando se debería estar acompañando a corralones, casas de electricidad, pintura, etc.), ni se generan mano de obra local como deberían. Esta gestión ve como una fortaleza lo que es un negocio inmobiliario. Muchas de esas familias tienen que pagar con su esfuerzo para realizar sus propias casas, porque a nadie se le facilita el ingreso a ese tipo de viviendas. Es un negocio entre privados, donde el vecino de Dolores queda en el medio y sin otra posibilidad, por ejemplo ahora acceder a viviendas prefabricadas, algo que cambia la calidad de la vida. Nosotros apostamos a las viviendas de material, más durables, resistentes y que generan más cantidad de mano de obra y dinamizan la economía local.

¿Qué otras propuestas tienen pensadas?

Recuperar lo primordial de toda gestión pública: el alumbrado, barrido y limpieza. Tenemos un slogan, “Ciudad Verde”, porque recorriendo diversos sectores de la ciudad se ven basurales a cielo abierto, no hay una política clara con el tratamiento de la basura. Tampoco existe una campaña de toma de conciencia. Hay que volver a las políticas públicas para el tratamiento de la basura. Hace 20 años que no se instalan en la ciudad cestos para residuos, como hubo en algún momento. Hay que tener campañas permanentes de concientización. Tenemos que cambiar de prioridades, de una política de sloganes a políticas reales.

¿Y sobre la salud?

Es fundamental recuperar el Hospital Municipal, para que se encargue verdaderamente de la Salud y dé tranquilidad a los dolorenses. Muchos vecinos, a diferencia de lo que pasaba cuando de la región venían a atenderse a nuestro Hospital, hoy se van a Castelli, a Mar del Plata, la Plata. Son muy pocos los que eligen nuestro Hospital y si lo hacen es por necesidad. Debemos brindar una atención en Salud Publica de primer nivel. Es fundamental que nuestro Hospital vuelva a estar en manos de profesionales de la Salud, de médicos locales, como cuando estuvo el Dr. Zarate, y no en manos como ahora de una contadora y un abogado que piensan en la Salud como variable de ajuste.

¿Su opinión sobre las fiestas públicas que realiza el Municipio?

Están bien, porque le hacen bien al turismo y a la economía, etc. Pero a esas fiestas las podemos gestionar en gran parte con Nación y Provincia, porque la mayoría de los espectáculos que acá se contratan son gratuitos en todo el pais.

¿Para poder así re direccionar ese dinero?

Claro, para otras prioridades. La más urgente que tuvimos en pandemia fue la Salud, y vimos una gestión que estuvo totalmente ausente.

¿Considera que sus propuestas son con miras a futuro, que el dolorense merece saber hacia dónde se va?

Somos conscientes que la elección de este año es legislativa, pero apuntamos a lograr que la Comuna de Dolores cambie de dirección política. Uno ve a otros distritos de la zona y observa que Dolores está estancado. Hace 14 años que el Parque Industrial está estancado, el Parque Termal se abre, se cierra y se sigue inaugurando. Hace 14 años que tenemos un Microestadio cerrado con carteles de “Prohibido Pasar”, cuando tendríamos que invitar a todos los jóvenes a hacer deportes. No nos podemos permitir tener lugares que estaban funcionando y que esta gestión cerró. Estuvieron 14 años para terminar las viviendas del Plan Federal 1, algo que era simplemente voluntad política, porque el mismo Intendente dijo montones de veces que el dinero para terminarlas había llegado. Sin embargo esos fondos se utilizaron para hacer fiestas, precisamente frente a esas casas sin terminar. Mostrar un Carnaval está buenísimo, hay que continuarlo, pero no se lo pudo haber hecho frente a esas viviendas que tardaron 14 años en terminar, esas que los vecinos pedían reiteradamente se concluyeran. Eso marca que construir viviendas para el Intendente nunca fue una prioridad, menos viviendas sociales. Más aún, no existe transparencia ni sorteos en la adjudicación. Etchevarren hace política como en 1810, a dedo y por conveniencia. Nosotros queremos dejar de pensar así y tener políticas universales y beneficiosas para todos los vecinos de Dolores. Para ello es necesario que el Peronismo recupere la comuna, porque va a ser quien vuelva a poner como prioridades el Trabajo, la Salud, la Educación, Viviendas, etc, todo aquello que el Intendente borró o minimiza en el Presupuesto Municipal. Todos los años se aumentan las Tasas municipales y si uno pregunta a la gente de cada barrio que no sea del centro, se encuentra con que ese aumento jamás se vio reflejados en mejoras en los servicios.

Teniendo en cuenta la mayoría que tiene actualmente Etchevarren en el HCD, ¿de qué forma se pueden revertir las realidades que está puntualizando?

Lo primero es pedirles a nuestros vecinos un voto inteligente apoyando al “Frente de Todos”, ya que le daríamos garantía en el control de los recursos del Estado municipal, para que el HCD deje de ser la escribanía por la que pasan los presupuestos. Lamentablemente al tener actualmente esta gestión una mayoría automática se dificulta ese control. Por eso entendemos que la primera necesidad es cambiar la mayoría en el Concejo Deliberante. Si no se cambia la relación de fuerzas, no se puede hacer muchas cosas.

Los cambios no se pueden hacer de un día para otro. ¿Cuál entiende usted que es el camino?

Los vecinos de Dolores y todas las fuerzas políticas debemos darnos una discusión de cara a la sociedad. Nos merecemos todos los dolorenses establecer prioridades y tener una política de acá a 20 años y más, con problemas a resolver. Creo en la responsabilidad de debatir las necesidades que tiene la sociedad, cuáles son sus prioridades, para que al asumir una gestión no borre lo que hizo la anterior. Hay que dejar de discutir la política de agresiones, yo quiero discutir una que sirva a los vecinos de Dolores.

Para ese consenso que se necesita, ¿qué le diría a la comunidad para que lo vote?

Creo en la gran posibilidad que tiene nuestra ciudad, en el reconocimiento de nuestro espacio político, que es en base al trabajo que hemos venimos realizando en estos dos años de pandemia, cuando la gestión municipal no estuvo presente y cuando la comunidad tenía una enorme preocupación. Pusimos todo desde nuestro espacio para estar del lado de los vecinos. Cuando desde la gestión municipal decían que esta pandemia era una mentira y se iba a terminar, nosotros pusimos la Salud como prioridad no como slogan. Trabajamos de la mano con el personal del Hospital, acercando los insumos necesarios, esos que el Municipio no brindaba. Trajimos el Programa Detectar para trabajar en la detección temprana del Covid. Cuando nadie se quiso hacer responsable de la llegada de la vacuna a Dolores, fuimos nosotros quienes tomamos esa responsabilidad. Nuestra ciudad fue una de las primeras protegidas en la Provincia, y eso se logró porque hubo un avance muy importante en la vacunación, esa que permitió salvar vidas. Otra cuestión en la que marcamos diferencia fue durante la inundación en enero. Mientras la ciudad estaba bajo el agua y el Intendente y su esposa de vacaciones, nosotros nos pusimos al frente ante la catástrofe, acercándonos y ayudando en cada barrio afectado a través del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. Como lo hicimos con la Salud lo hicimos con vocación de servicio, demostrando capacidad de trabajo y de gestión. Ahora los vecinos pueden cambiar estos 14 años de estancamiento de la ciudad por gestión, trabajo y crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento para la ciudad hablamos de toda la ciudad no las cuatro manzanas del centro.