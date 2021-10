El pasado viernes comerciantes de la Ruta 63 cortaron la misma y luego se marcharon por la ciudad, llegando a Anses, el Vacunatorio y el domicilio particular del dirigente Víctor Casanovas.

Ayer, a través de sus redes sociales, Casanovas y Frente de Todos emitieron un comunicado que dice “La violencia es un límite que no se debe pasar. Junto a mi familia fui víctima de un escrache en mi domicilio particular, el que luego siguió en la Oficina de ANSES y en el Vacunatorio de la niñez. Rechazamos esta forma de hacer política que sólo apuesta a enfrentar vecinos. Nuestra postura siempre fue clara: “una barrera de madera sobre una ruta de alto tránsito no es protección suficiente”, en cambio un viaducto de “sólo 272 metros”que distancie el paso del tren, mejore la circulación de los vecinos e integre los barrios Peñoñori, el Cruce, Mirador y la Picasa es una necesidad por la cual trabajo escuchando a todos y con el compromiso ya asumido del cuidado del comercio local con las audiencias técnicas y publicas que sean necesarias.

Señor Intendente Camilo Etchevarren nosotros no hacemos política de esta manera y por cada acto de violencia que usted incite seguiremos proponiendo obras y acciones que nos diferencien”, finaliza el mismo.

Posteriormente a través de un parte de prensa junto al Frente de Todos Dolores, Víctor Casanovas repudió los escraches que le realizaron ayer por la construcción del puente de la ruta 63. Los lugares elegidos para manifestarse fueron Anses, una oficina estatal en la que no sólo trabaja él sino muchos dolorenses más; el vacunatorio local, en el que se estaban vacunando a niños, y su domicilio, donde vive con su familia. “Si bien cada ciudadano tiene derecho a expresarse, hacerlo en donde lo hicieron es un acto más que reprochable”, expresó el candidato a concejal y responsabilizó al intendente ante cualquier situación de violencia que suceda hacia su persona o su familia: “Es él quien se encargó de incitar estas acciones y enfrentar a los vecinos”.

En cuanto a la obra en sí Casanovas explicó que el distanciamiento del paso del tren y la mejora de la circulación de los vecinos es necesaria: “Yo sigo a disposición para charlar con cada trabajador y trabajadora con el compromiso ya asumido del cuidado del comercio local con las audiencias técnicas y públicas que sean necesarias”. Para finalizar, acompañado con la lista de la que forma parte afirmó que esta no es la manera de hacer política y que por cada acto violento incitado por Camilo Etchevarren seguirán acercando propuestas y acciones en pos de la comunidad, como lo han hecho desde el primer día.