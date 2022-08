Mañana sábado en el teatro de la vecina localidad Verónica Meo Laos presenta su libro “Hospital de Lezama”, obra que es una investigación sobre los discursos y relaciones que se establecen entre quienes circulan por el hospital, y que cuenta con el prólogo de Natalia Casola, narradora oral e investigadora del CONICET.

La escritora dolorense nos decía que “después de un año entrevistar a trabajadores de la salud, no solamente médicos y medicas sino también al chofer de la ambulancia, enfermeros, enfermeras, residentes del hospital, gente que se atendía, ambulatoria, directores, técnicas y técnicos, descubrí que el hospital era el epicentro de las reivindicaciones por la autonomía.”

– ¿Cómo definiría el libro?

El libro es el resultado de una investigación académica que realice entre 2018 y 2020, poco tiempo antes de que empezara el confinamiento por la pandemia. Se trata de una investigación en la que quería indagar en la relación trabajadores de la salud/pacientes, en realidad, como circulaban los discursos en un hospital. La importancia o preminencia que podía tener el discurso biomédico dentro de un hospital. A partir de ahí estudiar las relaciones que se establecían entre las personas que trabajan, y quienes se atienden y pasan por el hospital. El hospital en el que trabaje fue en el de Lezama, gracias a que Marisa Zamboni me dio una mano, me presento al administrador, Daniel Luciano, y enseguida me abrieron las puertas del hospital. En Dolores no la pude hacer a la investigación, porque no quisieron que entrara. De hecho, aun cuando les dije que cual era el tema de la investigación, no pude hacerlo, ni en el hospital de Dolores ni en el de Tordillo.

– ¿Qué metodología utilizó?

En un principio el tema era muy subalterno, muy periférico, en general no nos gusta hablar de cuestiones de la salud, de la vida, de la muerte. Después de un año de ir seguido a entrevistar a trabajadores de la salud, no solamente médicos y medicas sino también al chofer de la ambulancia, enfermeros, enfermeras, residentes del hospital, gente que se atendía, ambulatoria, directores, técnicas y técnicos. Recopilé las entrevistas a partir de la metodología de la historia oral, y descubrí que el hospital era el epicentro de las reivindicaciones por la autonomía. Y que no solamente estaba el discurso biométrico presente, sino que en un hospital, como cualquier lugar habitado, circulan muchas narrativas que hacen al lugar y que asimismo hacen a la gente de ese lugar, que es un centro de cultura. Fue una experiencia hermosa. Cuando termine de escribirlo nos encierran a todos, así que el libro, el tema, tomo otra dimensión.

– ¿Qué significa y como se gesta la presencia de Claudia Puyo en la presentación?

Esta publicado por la editorial Akadia, es un libro que además de tener los testimonios de su gente, que es como un coro de voces, de protagonistas, y los protagonistas son las otras voces, los que entrevistamos hacemos las preguntas, pero no somos los protagonistas. Es hermoso porque aparecen las voces. Quise respetar las voces con sus interjecciones y sus sonidos, entonces parece que los escucharas. Asimismo el libro esta guiado por varias canciones, temas musicales, entre ellos uno de Claudia Puyó que se llama “Aquellos tiempos modernos”, que lo escuchaba mucho en época de pandemia, volví a escucharlo porque es un tema muy viejo. Ese tema fue el que hizo que nos conociéramos con ella por Instagram y empezáramos a hablar. Le conté que mi libro, que estaba reescribiéndolo, editándolo, iba a estar dedicado a ella. Por eso tengo el honor, el privilegio, de que me acompañe el día que lo presente en Lezama, en su casa, el sábado 20 de agosto a las 18 hs., en el teatro de allá, acompañada por Claudia Puyó.

– Hay otras presencias en el libro…

Claro, porque también es un libro de amigos. Así como Marisa Zamboni me acompañó desde el principio, se puso el proyecto al hombro, hizo los contactos, fue fundamental. Con su mamá me llevo a recorrer lugares, a conocer gente, lo difundió y sigue difundiéndolo. Ella también es protagonista del libro y está dedicado a ella. Al prologo lo escribió Natalia Casola, otra mujer increíble, narradora oral, investigadora del CONICET, a quien conocí en un curso de educación y que vino hace algunos años a Dolores a dar una clase de historia oral. Tuve el placer de que ella escribiera el prólogo, que es bellísimo, cuando lo leí me emocionó profundamente. Al arte de tapa la hizo otro querido amigo, que fue mi profe de dibujo y pintura, Ernesto Pereyra, el hizo el arte de tapa especialmente para mi libro, y donó el cuadro original al hospital; lo va a presentar el mismo día que presentemos el libro, este sábado. Es un libro de amigos, de gente querida, y entonces es muy emotivo. Cuando lo lees y están esos fragmentos de las canciones, escuchar esas canciones que están en el libro, significan para mis otras cosas. Hay mucha presencia femenina en el libro, Natalia Casola, Marisa Zamboni, Claudia Puyó, muchas mujeres presentes, muchas voces.

– ¿Tiene pensado otras presentaciones?

Me encantaría poder presentarlo aquí en Dolores, estamos viendo dónde. Con Lezama somos vecinos y nos une prácticamente el mismo paisaje, entonces me encantaría poder presentarlo acá, veré donde. Hable con la Escuela Normal, estamos en eso.

– ¿Cómo marcha el proyecto “Dos Ombúes”?

Trabajando mucho, organizándonos para cuando pase el invierno. Estamos situados en el campo, muy condicionados por el clima, en invierno no podemos hacer actividades en presencia, pero estamos trabajando nosotros, aprovechando este momento en que no podemos recibir gente para sí poder hacer actividades a partir de primavera. Tenemos varios proyectos en marcha que pronto daremos a conocer y difundir. Uno de ellos es hacer una performance sonora con la gran Bárbara Togander, una música de la ostia, de hace muchos años, de la escena de vanguardia de hace muchos años. Quiere venir a hacer una performance sonora con quienes quieran, colectiva como son las performances, en el galpón. Haremos la convocatoria para que vengan, sería probablemente en noviembre. Para contactarse con nosotros: IG@radosombues / www.dosombues.com.ar