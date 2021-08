El Partido Vecinalista “Primero Dolores” ha oficializado su lista de candidatos a Concejales y Consejeros Escolares, razón por la cual entrevistamos a quien la encabeza, Verónica Celasco, vecina que ya ocupó una banca en el Concejo Deliberante local y a quien preguntábamos que la motivaba a querer ser nuevamente Concejal.

Verónica Celasco decía: “la motivación viene dada por la propuesta que me hace Gonzalo Tavela de encabezar este nuevo proyecto, que viene de pensar una nueva Dolores, trabajar por Dolores, abocado solamente a lo que es local. Nosotros como militantes y como dirigentes teníamos que abocarnos a escuchar al vecino, algo que se había perdido un poco. Que la voz del vecino esté escuchada. El Concejo ha perdido un poco de esto, de la voz fuerte y potente de los reclamos, que es lo que debería hacerse. Y la parte del control que se debe hacer de la gestión municipal, una de las cosas que sin dudas se debe hacer también. Y dijimos “vamos a representar a quienes no son escuchados, o tratar de representarlos”.

¿Cómo ve al Concejo, su funcionamiento aparece como diluido?

Totalmente. Es como que toda esta política de la gestión municipal ha desdibujado el rol del Concejal, algo que sí se venía dando hasta el año que asumió esta gestión. Antes los opositores tenían siempre forma de controlar, de acceder a la documentación, a las rendiciones de cuentas, se difundían las cosas que pasaban en el HCD. Hoy vemos que eso está totalmente vedado, a la prensa, al público, a los ciudadanos. Tenemos que volver a que la gente se entere, se entusiasme, participe e incluso vaya a escuchar las sesiones del Concejo. Yo fui Concejal de 2015 a 2019. Paulatinamente vimos cómo se iba fue perdiendo la participación, y lo fue a partir de una política pensada para que sucediera, para que el pueblo, el vecino dejara de enterarse que era lo que pasaba con nuestras cosas diarias, arreglos de calles, luminarias, control de la rendición de cuentas, expedientes que se giran, como se tratan, que opina y como trabaja un Concejal, o lo que no hace, quienes trabajan y quiénes no. Todo esto se fue perdiendo, y fue una decisión de la gestión municipal que esto sucediera.

¿Apoyada por su mayoría en el HCD?

Si, exactamente. Hoy al tener minoría de Concejales hace muy difícil tener una voz más fuerte y potente. Esto no significa que al tener la oposición mayoría suceda lo mismo, ya que uno ve que por ahí hay acuerdos que también hacen bastante imposible poder llevar las propuestas o el control específicos sobre algunas cosas.

¿Algo positivo y algo negativo del Concejo Deliberante actual?

Positivo veo muchas propuestas de la oposición, a favor de los vecinos, que no van a llegarán a concretarse porque son archivadas, cajoneadas. Yo creo que hoy nos debemos un debate más importante, si bien el debate es en el Concejo, porque tenemos que llevar la voz de estos representados, es necesario dar también un debate con los candidatos. Por eso es importante. Yo planteo un debate con la candidata del oficialismo, Mariel Ibarguren. Quiero debatir seriamente, que siente ella con el resto de candidatos, conmigo, en calidad también de mujer. Cuando fui Concejal la cité, pretendía que fuera al HCD y nos explicara por qué había una sub-ejecución del presupuesto de su área, por qué se estaban cerrando los hogares como el “Madrecitas”. Por qué la ayuda social no llega, con un presupuesto tan alto como el que tiene Mariel Ibarguren, que es funcionaria hace 14 años. Hoy día tenemos 13 merenderos en Dolores, ¿Qué pasa? Quiero que ella como responsable de esa área tan sensible pueda sentarse y contarle a la sociedad, desde ese rol tan importante y sensible que ha tenido en todos estos años, por qué quiere ser candidata a Concejal, mas allá de que son “candidatos testimoniales”. Me parece muy importante que se escuche su voz, que actualmente no se escucha, que está silenciada. Somos cuatro mujeres las que encabezamos lista. En el rol de la mujer decir que propuestas tenemos. Por qué ella teniendo un rol y un presupuesto tan importantes no actúa en consecuencia, no le garantiza la leche y la comida a los niños, por qué se siguen cerrando los hogares, por que no se protege a las familias, a los adultos. Quiero escuchar eso de ella, no del Intendente municipal.

¿Los candidatos que son funcionarios deberían pedir licencia, particularmente la Sra. Ibarguren por ser la responsable del área con más contacto con las necesidades de la comunidad?

Si, totalmente de acuerdo, porque cuando va a visitar al vecino y dice “tengo todos los recursos”, el vecino se ve obligado por necesidad a acompañar a determinada persona. Necesitamos que los vecinos respondan por convencimiento, porque tienen memoria y saben que es lo mejor para sus hijos. No es lo mismo decir vengo en una elección cada dos años, doy algo a cambio de un voto y durante dos años esto no pase. Hoy tenemos 13 merenderos en Dolores. Son los propios vecinos los que se ponen eso al hombro a través de ayuda de otros vecinos, grupos, comerciantes, están asistiendo y ayudando a los personas. Ese rol no lo cumple el Municipio, no tenemos Comedor Municipal, está cerrado, el que también depende de Mariel Ibarguren. Y tenemos personal del comedor, empleados a los que se paga un sueldo para que estén a cargo del comedor municipal y que dependen de ella. Sería lo más justo y correcto que tomara una licencia para abocarse a su rol de candidata. ¿Qué se la escuche decir qué va a hacer como concejal?

¿Algo positivo de la gestión de Camilo Etchevarren que podría destacar y qué para criticar?

Criticar, la falta total de transparencia que tiene esta gestión municipal. Es imposible acceder a documentación vital. En 2017 tuvimos que judicializar una rendición de cuentas porque no nos daban la documentación. ¿Por qué no se transmiten las sesiones del HCD, que quieren ocultar, por qué no nos dan los Decretos que solicitamos para poder verlos? Ahí nos enteramos que a los árboles que colocaron en la plaza los pagaron con gran sobreprecio, 8 mil pesos cada uno hace 4 años. Ese ocultamiento de la información dificulta o impide saber que se hace con nuestra plata. También tengamos en cuenta que los tiempos de la justicia no son los mismos que los de la política. Recién este año la Cámara (Contencioso de Mar del Plata) dijo que en 2017 los Concejales de la oposición tenían razón, que no nos habían dado la documentación. Y en 4 años que tardaron en fallar, pasaron muchísimas cosas en el municipio. Rescatar… la historia lo dirá. Se ve que se hace asfalto, o con dinero que envían nación y provincia, o que lo paga el mismo vecino. No hay planificación, uno puede estar contento porque asfaltaron su calle, pero la siguiente puede ser de tierra. Y al no haber planificación Dolores hoy se inunda mucho más, no hay desagües, cuando no hay un plan sobre cómo y hacia dónde debe ir el agua… vemos que esto va a traer problemas a futuro.

¿Su opinión sobre el manejo de los fondos públicos por parte de Etchevarren?

Los maneja a discreción. Llega dinero para embellecimiento del centro, hay una pequeña devolución después de tres años, ya que el dinero venía para esa obra especifica. Pero hay muchísimas obras para las que el dinero viene girado desde nación o provincia, que son para determinada obra, por ejemplo la del Plan Federal de Viviendas, se giraba dinero, en 2015 una suma muy importante para terminarlo, pero ese dinero jamás apareció. Cuando no se puede controlar el Intendente maneja los fondos públicos como quiere y para donde quiere. En las Termas no se sabe cuántos son empleados municipales, cuantos privados, que sostenimiento tiene el lugar, ¿solo con fondos municipales? Tampoco podemos tener acceso a esta información, ni acceso al Parque Termal porque no te dejan entrar cuando ven que sos Concejal de la oposición.

No pudo dejar de preguntarle ¿por qué dejó el Frente de Todos para participar de un partido vecinal? ¿No estaba identificada con ese sector?

Sí, pero mi mirada está más puesta en lo local. Y Gonzalo Tavela me convocó. Más allá que por decisiones de hombres políticos no integré una lista del Frente, pese a que teníamos un sector muy importante que también tenía que participar, estaba en su derecho, pero no fue así. Mi mirada particular fue siempre apostar por Dolores, pensar en una Dolores distinta, pensar primero en nuestra salud, nuestros chicos, nuestros viejos. Entonces dije ¿por qué no?, vayamos por este lado a transitar algo nuevo, empezando a construir algo nuevo de acá a futuro. Este es un primer paso, alguien lo tenía que dar. Y aquí estoy dándolo hoy.

¿Entiende que la lista del Frente fue armada bajo lineamientos políticos superiores?

A eso tendrán que responderlo dirigentes que decidieron no convocar a un determinado sector. Es una pregunta para ellos. Nosotros hoy estamos trabajando, pensando y proyectando primero en Dolores.

¿Qué diría a los dolorenses para que la voten?

Primero, diciendo que iremos con boleta corta, solamente a nivel local en categoría de Concejales. Que se sumen, que participen, tenemos personas que nos llaman constantemente para decirnos que les encanta lo del vecinalismo, que tenemos que empezar a mirarnos nosotros primero, a reconocernos. Empezar a apostar y trabajar para Dolores. Distintos sectores se acercaron, hay tiempo para que otros lo hagan.

¿Algo que dese agregar?

Sí, como ya lo dije. Quiero debatir con Mariel Ibarguren.