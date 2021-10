En la recta final rumbo a la elección legislativa de noviembre charlamos con Verónica Celasco, quien encabeza la lista a concejales del partido vecinalista “Primero Dolores”, para conocer su opinión sobre los resultados de la elección PASO y expectativas sobre el próximo comicio.

Celasco señalaba que “los vecinos de Dolores deben acompañarnos con el voto en noviembre, porque somos el único partido político que tiene un proyecto de municipio para 2023. Si se quiere cambiar el intendente, ya sea con una candidata a intendenta o con un candidato, esto va a surgir del espacio ‘Primero Dolores’, que va firmemente a instalarse y quedarse en la ciudad para seguir proyectando. Esto es una alternativa de gobierno que tenemos en pos de las elecciones que vienen, las ejecutivas de 2023. Por eso es importante el acompañamiento”.

–¿Qué análisis realiza del resultado que obtuvieron en la elección PASO?

Tuvimos una elección muy buena, obviamente una esperaba un poco más de porcentaje, pero teniendo en cuenta el poco tiempo, los pocos y casi nulos recursos con que contábamos, que no tenemos local partidario, no tenemos cargos nacionales o provinciales, ni candidato en el orden nacional que haga una tracción importante. También nos costó un poco que la ciudadanía no esté acostumbrada a una boleta corta. Pero creemos que la instalación del Partido se hizo en tiempo record, que fue importante.

¿Con qué proyección ve a “Primero Dolores”?

En la elección PASO hubo sorpresa con Rondi, la gente está viendo esto como nuevo y acompañarlo como alternativa y mostrar algo de aire y de frescura. Pero hay que ver cómo continua, si crece o decrece. Muchos de los espacios van a estar muy condicionados por la política nacional, realmente los únicos que tenemos proyección de crecimiento somos “Primero Dolores”.

-¿Por qué resalta que el Partido llegó para quedarse?

Porque las otras listas o los otros ordenes van a ir votándose seguramente conforme a lo que vaya sucediendo a nivel provincial o nacional. Vemos que los candidatos que hoy están en un determinado partido o espacio, eso se va a modificar. Nosotros estamos proyectando y consolidando un grupo de trabajo con miras a ser la alternativa de gobierno para 2023.

-Decía que la boleta corta fue un problema, ¿por qué?

En el cuarto oscuro estaba como perdida, muchos presidentes de mesa optaron por seguir el Código Electoral y no el Certificado de Escrutinio para ubicarlas. La Ley marca que debe ser por resultado de escrutinio, es decir, en el orden local como se acomodan las boletas en las mesas. Y la nuestra quedaba muy perdida, olvidada por el muy alto que nos dio la Junta Electoral, el 927. En noviembre esto no va a suceder, no va a haber tantas boletas, ya que muchas en la Sección Electoral quedaron fuera de competencia. Fue una complejidad que tuvimos, la de instalar la boleta corta. Lo que nos queda de acá a noviembre es hablar con los vecinos, decirles como es la boleta, como se tienen que hacer los cortes si quieren votar a determinado candidato a nivel nacional o provincial. Explicarles, hacer un poco de docencia en este sentido, para que puedan elegirnos y encontrarnos.

– ¿En la fiscalización tuvieron algún tipo de dificultad, algo que pueda subsanarse para noviembre?

No, cubrimos las mesas. Por la emergencia sanitaria nos veíamos imposibilitados de contar con más Fiscales Generales, porque el mismo comando que venía como facilitadores sanitarios, el equipo de las Fuerzas de Seguridad, no los dejaban estar si no eran dos por partido. En el recuento pese al cansancio estuvimos bien, cubrimos las mesas. Estuvo normal la elección, no hubo conflictos mayores salvo algunas aperturas de mesas por falta de las autoridades. Llegamos con el objetivo cumplido.

-En una entrevista anterior a esa elección PASO dijo que quería debatir con Mariel Ibarguren, ¿obtuvo respuesta?

No, no la tuve. Creo que la respuesta la dio el Intendente y fue salir a hablar él. No se la escuchó en una entrevista a la candidata del oficialismo. Hasta en los spots publicitarios salió el Intendente pidiendo que acompañaran a su mujer, la candidata del oficialismo. Realmente necesitamos generar ese debate, porque tuvimos un año muy complejo anterior de pandemia. En las recorridas y hablando con los vecinos nos encontramos con situaciones que pasan más por lo psicosocial de estar tanto tiempo encerrado, no poder visitar a los familiares, a los amigos, pérdidas de trabajo, de familiares, consecuencias que trajo aparejada la pandemia y que la estamos viendo ahora, con tantos problemas psicológicos. Vemos que hay abandono por parte del Municipio en cuanto a la salud mental de nuestros vecinos. Vemos como está creciendo el índice de suicidios en Dolores, que ha afectado mucho la pandemia, la falta de trabajo y de generación de expectativas. Y no vemos contención de parte del Municipio. Creo entonces que ese debate debe hacerse de forma seria y responsable, porque está en juego la salud de todos nuestros vecinos.

-¿El debate lo circunscribiría al oficialismo o debe ser con todos los candidatos?

Obviamente debe ser entre todos los candidatos, especialmente con el oficialismo, que tiene que dar respuesta al abandono que tiene nuestra ciudad. Para saber qué se hace con nuestros recursos, tenemos un Presupuesto municipal de 1.100 millones de pesos y vemos que el 60% va destinado a las Termas. Que Mariel Ibarguren tiene un presupuesto de más de 6 millones de pesos mensuales para trabajar, recursos todos para afrontar una etapa electoral en detrimento del resto de los candidatos, no estamos en igualdad de condiciones para competir. El debate debemos darlo entre todos, como candidatos, ciudadanos, dirigentes, vecinos de Dolores, pero en especial con el Municipio, para mostrar que propuestas tiene para Dolores, si se quiere permanecer en esta política de capataz donde queda excluida la mayor parte de la población de Dolores. Y que va en contra de nuestra salud, educación, viviendas.

-El Intendente nunca dio debate, actúa a veces con decisiones unilaterales y cuestionables, ¿debería sincerarse un poco más con la comunidad?

Si, realmente vemos que en la elección PASO perdió un caudal muy importante de votos, eso ha sido un llamado de atención para el Ejecutivo, más allá de la cantidad de listas que se presentaron y el porcentaje del electorado que fue a votar, el más bajo desde la vuelta de la democracia. La sociedad nos está dando un mensaje a todos, de que el vecino quiere ser escuchado. Y el Intendente no está construyendo una ciudad con crecimiento e igualdad para todos. Hace unos días con un dirigente nos preguntábamos, ¿esto es así, es Dolores?- Y sí, es la realidad a donde nos ha llevado este gobierno municipal en estos 14 años. No tenemos un Municipio moderno, día a día se acrecienta la desigualdad en los barrios, no hay acceso a la salud pública, las Salitas sin recursos o cerradas. Hay que discutir y debatir estas cuestiones.

– ¿Puede haber temas en común para tratar en el HCD?

Sí, todo lo que sea en beneficio de la ciudad uno lo acompaña. Pero cuando vemos que los proyectos vienen enmascarados a través de negocios para un sector, uno trata de dar esta discusión en el Concejo. Muchas veces pasa que se tapan negociados o beneficios para unos pocos en detrimento para la ciudadanía. No vemos que haya habido mejorías para la ciudadanía en su conjunto.

En el HCD no se discuten estos temas, la mayoría aplastante que tiene el Intendente no los hace posible, sin entender que pueden hacerse mejoras a esos proyectos oficialistas.

Sí, realmente, aunque no hay proyectos, todo lo que viene son convenios que se aprueban porque es dinero, al que luego se hace difícil hacerle un seguimiento. Por eso planteamos a través de nuestras propuestas hacer la trazabilidad de la gestión municipal. Si llega un convenio para hacer 15 cuadras de asfalto, verifiquemos que se cumplan todas las etapas desde que se firma, se remite el dinero, etc. El Municipio no presenta proyectos para mejorar la vida de los dolorenses y darles dignidad; simplemente es una mera escribanía donde se aprueban todo lo que hace al interés del Intendente. Y es difícil dar discusión y hacer seguimiento en minoría, como está hoy la oposición. Realmente no hay discusión en el HCD. A mí me han llegado a plantear que yo iba a hacer política al Concejo… y sí, es ahí donde se discuten políticas, para eso estamos, para poder defender los intereses de todos los dolorenses. A eso tenemos que volver y tenemos que resignificar el rol del concejal, que es muy importante.

-¿Cómo debiera ser el camino para cambiar esa realidad crítica?

Hoy estamos discutiendo una elección legislativa, donde no puede prometerse a la gente que vamos a hacer asfalto o viviendas, pero sí que vamos a trabajar para que haya transparencia. Que la accesibilidad a la vivienda se haga de una forma ordenada y transparente, no arbitrariamente, sino a través de sorteo y cumpliendo determinados requisitos. Vemos que día a día esto se va vedando, y se incluye al resto de quienes participan en política, de que “son todos iguales”. Y no son todos lo mismo, hay muchas personas que trabajan y proyectan para mejorar y darle dignidad a nuestros vecinos.

En pocas palabras ¿cómo definiría la gestión de Camilo Etchevarren?

Yo siempre decía en el HCD que era un Intendente que vivía al margen de la Ley, porque era un incumplidor de todo, hasta de lo que ellos mismos firmaban. Nos tocó que una Concejal del bloque oficialista modificara una ordenanza del año 1997 sobre la declaración jurada de los funcionarios. Cuando se planteó en la gestión de Vidal la obligatoriedad para los funcionarios de la presentación de declaraciones juradas, esta concejal del oficialismo propuso modificar esa Ordenanza del 97’, para que solo estuvieran obligados los concejales. Pues bien, los Concejales no manejan dinero ni un presupuesto. Lo que esa Concejal logró gracias a la mayoría automática, es que el Intendente Etchevarren y sus funcionarios no presenten más una declaración jurada.

Lo único que se logró modificando la ordenanza es levantar más sospechas.

Totalmente, le han dado impunidad al Intendente. Dolores es chico y se ve el incremento de patrimonios en poco tiempo, nos conocemos todos y mucho. Hoy están solamente obligados los Concejales a presentar declaración jurada. Esta Concejal y los Concejales de Etchevarren fueron gestores de dar un marco legal para encubrir determinadas obligaciones, que debería tener cualquier funcionario nacional, provincial o municipal.

–Un mensaje a los ciudadanos.

Como espacio político somos la alternativa de gobierno para 2023. Por eso es importante que nos ratifiquen el acompañamiento, sabemos que es un porcentaje importante el que nos acompañó, que hay que ir a reforzar y buscar a aquellas personas que no lo hicieron. Que nuestro mensaje llegue a cada vecino para poder ser esa alternativa, un camino que empiece a través del Concejo Deliberante. Tenemos dos concejales de “Primero Dolores”, es importante remarcarlo, porque no somos unos vecinos que nos juntamos para sacarle votos a determinado sector, sino que es un proyecto serio que está institucionalizado con dos concejales, que llegó para quedarse.