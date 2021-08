Ayer a la mañana el espacio que a nivel nacional conduce Florencio Randazzo y que a nivel local presenta lista de precandidatos de cara a las PASO encabeza por Leonardo Rondi, dejó inaugurado su local partidario en la esquina de calles Rico y Belgrano.

Como invitada estuvo la precandidata a Diputada Nacional, Valeria Iglesias, de Gral. Villegas, profesora de educación primaria y adultos, ex directora de escuela rural y de muy amplia experiencia también en la militancia educativa.

La Dra. Daniela Ruiz hizo la presentación, con breves palabras del Ing. Leonardo Rondi agradeció a los presentes y valoró la presencia de la invitada. También agradecieron Valeria Marasco, Belén Herrera. Y Se dejó bien claro que este proyecto en Dolores no está pensado solamente para estas elecciones sino que se para mirando los próximos veinte años. También se anunció que Emiliano “Nano” Fernández será candidato a Diputado Nacional en el lugar 21.

La oradora central fue la Profesora Iglesias, quien dejó conceptos y precisiones sobre el estado actual de la educación, propuestas interesantes para revertir situaciones puntuales que enumeró, nacidas éstas de su amplia experiencia en distintos cargos docentes -tanto estatales como privados- referidas a la educación, refiriéndose detalladamente a la crisis que atraviesa la misma, acrecentada por la pandemia. Son estos los tramos sobresalientes de su mensaje:

(…) Es necesario tomar decisiones y conocer las diferencias. Poder haber recorrido la provincia de Buenos Ares – cuando contamos la cantidad de kilómetros debemos haber hecho más de 4 o 5 vueltas al mundo recorriéndola – . Siendo del interior siempre pensábamos que nunca llegaba un funcionario a los distritos, siempre eran personas alejadas de la realidad; y es lo que está pasando hoy, ese divorcio entre los funcionarios y lo que le viene sucediendo al vecino. Y justamente esto es lo que viene a proponer Florencio Randazzo, salir de esta lógica del divorcio. Hay un doble desafío de ser del interior y de haber podido recorrer la provincia. La docencia es una filosofía de vida, y el ser funcionario público también lo es, porque uno está al servicio del otro, nosotros venimos a servir, y el servir tiene que ser estar al lado para tratar de resolver el problema que tiene la gente. Nuestro propósito tiene que ver en como acompañamos a los docentes, a las familias, a los estudiantes”.

(….) Algunos sí pudieron ver la valoración de la docencia -en el marco de la pandemia-, sin embargo los que nos tenían que ver en esto, incluyo a los gremios también, nunca valoraron ni siquiera las autoridades o los funcionarios que están en la Dirección de Escuela, que ni siquiera salieron a caminar la Provincia por la pandemia. Como funcionario uno tiene que salir a recorrer, uno puede ir y puede ver qué pasa en cada distrito. Como puede ser que tantos distritos del interior provincial no tuvieron clase sin haber tenido casos de Covid, mientras que el conurbano, donde más casos había, sí tuvieron.

(….) La escuela es el lugar más vapuleado, pero es el más importante, donde tienen que estar los chicos. En la casa lo formamos en valores personales, en la escuela en valores sociales, les enseñamos no solamente contenidos…, es el medio para enseñarles a vincularse con el mundo. Para que con más educación haya menos violencia…

Ante la pregunta sobre los efectos producidos por la pandemia en lo que se refiere a virtualidad y falta de prespecialidad y contacto con el docente, si había alguna forma de revertirlos o menguarlos, la profesora respondió: “Por supuesto que se notan. No es lo mismo trabajar a través de la pantalla en un zoom, donde por ahí los adultos podemos intercambiar de otros lugares, que estudiantes que necesitan el contacto. No solamente con el docente sino con sus pares. Los estudiantes necesitan de sus pares, y quizás en una pantalla donde muchos chicos a veces no se animan a poner la imagen y la pantalla queda en negro, no saben si realmente están interesados e interactuando, no es lo mismo. La pantalla hace que uno se meta en la casa, la intimidad del otro. Yo creo que la pandemia ha dejado al desnudo todavía más la crisis educativa que tenemos. Hay muchas cosas que se hicieron y están bien, y muchas que no han servido y hay que replantearlas y reformularlas. La prespecialidad y virtualidad nos la pasaron sin tener formación apropiada para poder hacerlas. Con las herramientas que tuvieron los docentes, sus teléfonos, computadoras, conectividad, por WhatsApp enviando fotos y actividades. Fue un gran esfuerzo también para las familias. El año pasado se promociono a los estudiantes sin evaluación, y creo que en necesario conocer y tomar datos para tomar decisiones, debe haber una evaluación. Si uno no cuenta con esto, cualquiera que está en un campo de gestión, necesita datos para tomar decisiones, la información permite tomar decisiones para mejorar, cambiar rumbos, ir por acá o por allá. La virtualidad nos ha dejado al desnudo esta crisis y esta necesidad imperiosa de capacitación para los docentes, ya que no hubo al principio. ¿Cuál es el mensaje del gobierno bonaerense para los docentes? No puede ser que tarden ocho meses en decidir los contenidos prioritarios a trabajar. Me saco el sombrero con los docentes que han trabajado como han podido, porque tampoco se les ha dado una formación clara en el uso pedagógico de las tecnologías. Vamos a ver consecuencias. Hoy tenemos estudiantes que están en segundo ciclo y no saben leer y escribir”.

Una vez que Iglesias terminó su intervención, Belén Herrera, pre candidata a Consejera Escolar en primer término en la lista local, manifestó su satisfacción de la siguiente manera: “Estoy feliz de haber aceptado formar lista con estas personas. Y destacó la importancia que tiene para Florencio Randazzo la educación, que una educadora esté cuarta, eso habla del país que no tenemos pero que anhelamos. Destaco cada una de tus palabras, porque estas en el campo, conoces, no hay nada de lo que hayas dicho que no sea real. Hay que mirar a la educación con todo el respeto que se merece y por lo que es, una de las pocas instituciones que aún está en pie, hay que bancarla porque está muy vapuleada. Y somos los únicos que podemos hacerlo. Por eso agradezco, valoro y celebro que seas parte de este equipo y este provenir. Ya sabemos que hay otro camino, ‘Vamos con vos’”.