Ya en la recta final hacia la elección legislativa de noviembre en la que se renovará la mitad de los integrantes de nuestro Concejo Deliberante charlamos con Valeria Marasco, que ocupa el segundo lugar de candidatos en la Lista del espacio “Vamos con Vos” y a quien preguntábamos, ¿qué la había motivado a participar en política cuando muchos prefieren alejarse y otros criticar?

Valeria Marasco: La certeza de tener la necesidad de conformar una nueva generación política, donde nuestros representantes sean servidores públicos y no servidores propios. Que realmente hagan uso del poder que les da el ciudadano con el voto para hacer obras, para hacer lo que corresponde.

– ¿Cree que en Dolores hay mucho para hacer?

Muchísimo, y eso es bueno, es mucho más motivador.

– Conforma una lista encabeza Leo Rondi, ¿fue éste el motivador del grupo, lo que le sirvió de impulso para ser candidata a concejal?

Acompañar a un ser humano extraordinario, a un dolorense brillante. No solo por su contenido académico y su triunfo como profesional, sino por su contenido humano, que para mí es lo más importante. Siendo un buen ser humano se puede ser todo, siendo profesional y no un buen ser humano, no alcanza. Es una persona excelente, con mucha capacidad y muchas ganas de realizar obras que para Dolores son esenciales y primordiales. Y un grupo de gente que nunca vivió de la política, que nunca se había involucrado en la política, que vive de su trabajo de toda la vida y que seguirá haciéndolo. Y que en este momento tiene como objetivo servir a la sociedad.

– ¿Qué análisis hace del resultado de las PASO, qué expectativas tiene sobre la próxima elección?

El resultado, en base al poco tiempo que tuvimos para trabajar, para presentarnos a los dolorenses, las pocas herramientas que tuvimos, el tratar de que la gente nos conozca porque somos nuevos; para mí, humildemente, fue satisfactorio. La gente nos ha demostrado que confía en nosotros, ese es un gran desafío. Realmente no fue en vano, la motivación gracias a ese apoyo es mucho mayor. Así que tenemos muchas esperanzas de que en noviembre nos vaya a ir mejor aún.

– Si trasladáramos los resultados de las PASO a la próxima elección tendrían asegurado un concejal, ¿van por el segundo?

Vamos por el tercero y con muchas esperanzas de que así sea.

– ¿Algún proyecto o idea que vos crea como farmacéutica, que Dolores necesita?

Yo creo que necesita mucho Dolores. Que avancemos en la asistencia médica, en la asistencia sanitaria. Quiero que los dolorenses no tengan que trasladarse a otras ciudades para hacerse estudios de complejidad. Que quienes sufren una patología aguda, como infarto o algo similar, no tenga que depender su vida del tiempo de espera de una ambulancia y el traslado, el llegar a un nosocomio de alta complejidad. Quiero que la gente en Dolores tenga la seguridad de que ante cualquier problema de riesgo tenga las mismas posibilidades que tiene un marplatense, un platense, alguien de Capital Federal. Y creo que podemos lograrlo. Hay muchos casos de gente que se infarta y que tiene que esperar que la obra social decida si llega la ambulancia, que llegue la ambulancia, que lo traslade, llegar vivo y que puedan salvarlo. Es un tiempo muy largo que no solo pone en riesgo la salud del paciente sino que a su vez le da a la familia una inseguridad y un trastorno económico para tratar de salvar la vida de un ser querido. Y creo que en Dolores podemos tener esa posibilidad, para estar más tranquilos y tengamos una mejor calidad de vida.

– ¿Se recoge esa inquietud en la población o puntualmente de quienes han debido pasar por esas situaciones?

En general, todos los días y da mucha impotencia. Porque tenemos un grupo de profesionales excelentes, brillantes, tenemos infraestructura, falta sumar aparatología, la especialidad, pero es una cuestión de decisión, y de la decisión a la acción no hay mucho. Así que tenemos que intentarlo.

– ¿Podría lograrse la concreción del proyecto mediante una colaboración entre el Estado y particulares?

Claro que sí, debe ser en conjunto. Pero estoy segura de que se puede y quiero trabajar en eso, para mí es esencial.

– ¿Algún tema, alguna necesidad que haya recogido de los vecinos en la calle?

Que hace falta mucha asistencia en lo social. Creo que hay muchas familias desamparadas, con problemas sociales muy profundos, que hoy no tienen ninguna asistencia, ni siquiera la posibilidad de que se los escuche. Hay que hacer un relevamiento importante y contenerlos. Y también se puede, porque tenemos equipo de profesionales para eso y mucha gente que tiene ganas de colaborar.

– ¿Hay algún tema en particular sobre el que la actual gestión no está cumpliendo el rol que debería?

Sí, tanto en cuanto a asistencia sanitaria como en la asistencia social. Hay muchos niños desamparados, muchas familias con conflictos internos que podrían resolverse si hubiera un equipo que se ocupara de eso.

– ¿Alguna cosa en particular que quiera señalar?

Que sumemos entre todos, que no confrontemos, que no nos peleemos entre nosotros. Y con el “nosotros” me refiero a cada uno de los dolorenses, no solo los políticos o los dirigentes. No tiene sentido esta competencia entre nosotros, lo que importa es que entre todos podamos hacer de Dolores una ciudad maravillosa, como lo es. Pero que sea realmente eficiente y demos asistencia a cada uno de los ciudadanos.

– ¿Qué necesita de los ciudadanos para que su propuesta se haga realidad?

Que confíen en nosotros, que nos apoyen. Que vamos a trabajar no solo para ser la voz de cada uno de ellos en el HCD, sino para contribuir a que la dirigencia política sea mucho más noble.