El teatro, como muchas actividades durante buena parte de la pandemia, no se detuvo, pero debió resignar algo tan importante como los ensayos presenciales y las presentaciones en vivo. El paulatino regreso a la normalidad significa una buena noticia para quienes hacen teatro y para el público.

Valeria Elhalem es hace mucho una referente artística que ha llevado el teatro más allá de lo local, y que forma parte, entre otros proyectos en cartel, de “La edad de la ciruela”, esa maravillosa obra de Arístides Vargas, junto a Patricia Bustamante y bajo la dirección de Ernesto Forte. La obra se estrenó hace meses, salió de gira, regreso al Teatro Unione y se mantiene vigente.

También retomo su rol de profesora, dando clases de teatro a niños desde la Secretaria de Cultura, y adultos en forma privada.

Conversamos con Valeria acerca de “La edad de la ciruela”, y por supuesto sobre la vuelta del teatro después de la pandemia, las motivaciones y los proyectos.

– ¿Cómo ha sido la actividad teatral post pandemia?

La actividad ha sido muy buena, la gente tiene muchas ganas de ver espectáculos, salir del encierro. Gracias a Dios, tengo que decir que en las funciones de las dos obras que soy parte tuvimos gran aceptación del público.

– ¿Qué le ha dejado la gira con «La edad de la ciruela»?

«La edad de la Ciruela» es una obra de la cual no he dejado de aprender y en la gira me siguió pasando esto, un aprendizaje constante, sumado al disfrute con mi compañera de tablas y demás integrantes de la compañía teatral que hacen que los viajes sean divertidos y llenos de anécdotas. Todo se resume en no querer parar, en querer que la obra siga girando.

– ¿Está dando clases de teatro o hay posibilidades de hacer algún taller?

Arranqué este año a dar clases presenciales nuevamente, algo que había dejado de lado cuando comenzó la pandemia, y solo mantuve un par de alumnos de manera virtual. Hace un mes empecé con un grupo de adultos de manera privada y esta semana empecé taller de teatro para niños en Cultura.

– ¿Se incorporan niñas/os a la actividad?

Puedo decir que niños y niñas se suman a los talleres con mucho entusiasmo, yo tengo dos grupos como dije en Cultura y Pato Bustamante tiene también niños de manera privada. Hay una gran demanda.

– ¿Cuáles fueron sus referentes y formadores?

Como referentes estuvo en mi primer etapa Roberto Palandri con quien subí por primera vez a un escenario en un pequeñísimo papel, un reemplazo en los «Chismes de las mujeres» donde me terminé de enamorar de este mundo. Sus talleres eran mágicos, luego seguí con Susana Iturralde a quien considero una de las actrices más talentosas de Dolores, luego siguieron Carlos Zuleta a quien extraño mucho y Ernesto Forte con quien he tenido la posibilidad de salir de gira en las distintas puestas y tiene un gusto exquisito en la dirección de actores. En el recorrido también tuve formadores como Viviana Saccone, Gustavo Vallejos, Rodolfo Valss… y más.

– ¿Hay mundialmente alguna obra, algún desafío que tenga por delante en el mediano plazo?

Hay una obra puntualmente que me tiene sin dormir hace varios años y de la cual hay un musical muy famoso, pero me gustaría hacerla más tradicional y sería un gran desafío porque saldría de lo que he dirigido. La estoy trabajando en silencio hace un tiempo para poder hacer una buena propuesta. Eso en cuanto a dirección y en cuanto a la actuación no hay algo a mediano plazo pero hay cositas dando vueltas que me interesan y podrían tomar forma en breve.

– ¿Qué le contaría de su propia experiencia a alguien que está interesado en el teatro pero no se anima?

Yo le diría a quien no se anima, que nunca es tarde, que siempre se aprende, en realidad nunca se deja de aprender. Mi experiencia ha sido hermosa, de mucho trabajo pero a la vez mucho disfrute. Al principio debo reconocer que era durísima además de tímida, pero nunca perdí de vista la meta que no era ser conocida ni exitosa, sino aprender y absorber todo lo que pudiera de mis formadores, y lo sigo haciendo porque nunca se sabe demasiado. Si están pensando en hacer teatro porque es una materia pendiente, o porque quieren subirse a un escenario o por el motivo que sea, HOY es ese momento, anímense que nada ni nadie les vuele los sueños o las ganas.

– Finalmente, ¿habrá gira y funciones en estos meses?

Se vienen más funciones de «La edad de la Ciruela» para estos meses, en principio Brandsen, en el marco del festival regional de teatro independiente, luego Maipú, Pila y seguiremos recorriendo la zona. Y estamos viendo también llevar «Anda gente rara por el barrio» a alguna ciudad vecina.