Para estas vacaciones de invierno, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires brinda una amplia y variada programación de actividades presenciales, de acceso gratuito o accesible, para toda la familia en distintos barrios porteños. Los museos, bibliotecas, centros culturales, terrazas, plazas, parques y diferentes salas de la Ciudad serán escenario de más de 500 actividades pensadas para las distintas edades. Al mismo tiempo, la plataforma Vivamos Cultura dispondrá de variados ciclos y contenidos digitales para disfrutar desde cualquier punto del país.

Toda la programación se podrá consultar en buenosaires.gob.ar/vacacionesdeinvierno por fecha, comuna y espacio cultural. Y a través de Boti (11-5050-0147), el chat de la Ciudad.

Además en las redes de Ba Cultura se podrán seguir las recomendaciones día por día.

Entre las propuestas habrá un fin de semana con conciertos y actividades para niños y adolescentes en las escalinatas del Abasto Shopping y calles aledañas, desarrolladas a través del programa Abasto Barrio Cultural, el cual fue recientemente galardonado con el Premio Internacional CGLU – CIUDAD DE MÉXICO – CULTURA 21 cuyo objetivo es reconocer a las ciudades y personalidades que se han destacado por su aporte a la cultura como dimensión clave de las ciudades sostenibles. Las actividades en la Usina del Arte, segmentadas por edades, este año tendrán los ejes conceptuales de sentir la Ciudad, explorando sensaciones a través de los 5 sentidos. Lo mismo sucederá en los museos. El Teatro Colón tendrá una programación especial. El programa Arte en Barrios presentará ciclos y actividades en los distintos puntos de la ciudad. Y habrá un Festival de Literatura Juvenil con actividades interactivas multidisciplinares como recorridos literarios y sensoriales, danza, poesía, voguing, desfiles k-pop, concursos de Cosplay y otras novedosas propuestas. Los teatros del Complejo Teatral tendrán incluso programación en sus halls. Y además de contar con programación del Baficito, El Cultural San Martín ofrecerá espectáculos y conciertos. En tanto, en el Centro Cultural 25 de Mayo habrá obras infantiles. Y la Feria de Mataderos tendrá actividades para las infancias. El Recoleta tendrá variadas exposiciones y actividades.

El museo Moderno sumará talleres. Las Bibliotecas presentarán una amplia programación en los barrios. y habrá mucha música por toda la Ciudad.

“Las vacaciones de invierno son el mejor momento para disfrutar la Ciudad en familia. Tenemos más de 500 opciones divertidas para todos en una variedad cultural enorme que va desde literatura, teatro, títeres y juegos, hasta música y conciertos performáticos. Además, hay muchas actividades gratuitas en plazas, parques, teatros, museos y bibliotecas. Los esperamos a grandes y chicos para pasar un buen momento con la Ciudad como escenario”, comentó el jefe de gobierno, Horacio Rodriguez Larreta.

En la misma línea, el Ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, expresó: “Las vacaciones de invierno son una oportunidad inigualable para recorrer y conocer la ciudad pero también para pasar un tiempo de disfrute juntos. La cultura es un espacio de encuentro para sentir la ciudad. Por eso, desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad ofreceremos una gran variedad de propuestas, virtuales y presenciales, para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar al máximo esta pausa en la escolaridad. Queremos que este tiempo sea propicio para acercarnos a nuestras raíces, para conocernos mejor, y que la participación de las familias sea plena. Por eso, habrá propuestas en todos los barrios y para todas las edades”.

Y agregó: “Como ya es costumbre, los espacios públicos y al aire libre de la ciudad, como plazas, parques, además de los centros culturales, museos y bibliotecas, también serán el escenario para diversas actividades. Estas vacaciones de invierno queremos estar más juntos y darles a quienes visitan la ciudad nuestra mejor versión, una ciudad segura y llena de propuestas de distintas disciplinas artísticas. Hay una programación segmentada, pensada para cada edad, con propuestas y actividades de disfrute, expresión y formación, habrá espacio para el juego y talleres, para desplegar la imaginación y la creatividad y se podrá ver una amplia programación virtual, a través de Vivamos Cultura”.

Además, el Ente de Turismo de la Ciudad presentará a través de su web (https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/vacacionesdeinvierno) descuentos para más de 150

actividades: visitas guiadas, propuestas gastronómicas, parques temáticos, shoppings, pistas de hielo, espacios lúdicos, teatros, cines, shows artísticos para todas las edades y actividades culturales.

Actividades por espacios

Si se busca sumergir a los niños en el arte, la creación y los colores por medio de propuestas llenas de ritmo y diversión, el lugar indicado será el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Del 16 al 31 de julio el museo, que contará con actividades adaptadas para personas con discapacidad intelectual, motriz y visual, ofrecerá alrededor de 20 talleres diferentes para aprender sobre las más novedosas e innovadoras técnicas artísticas, de la mano de artistas, músicos y educadores. Estos talleres serán interactivos, algunos para crear a través del reciclaje de prendas y objetos en desuso, otros sobre arqueología, cultivo de plantas, artesanía, escultura, bordado, autorretratos, dibujo, collage, ilustración, pintura, activismo ecológico, creación de personajes con la estética japonesa kawaii, jornadas para aprender sobre vestuario, danza funk junto a artistas afroamericanos y muchas otras actividades que estarán orientadas a niños, niñas y pre-adolescentes. A la vez, habrá espectáculos que invitarán a recorrer historias de diversidad y aceptación, y shows musicales en los que los cuentos, rimas y juegos, abrirán paso a la creatividad de los espectadores para convertirlos en protagonistas de cada historia.

El Cultural San Martín llega con una edición invierno del Baficito, la sección infantil del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente más importante de la región que está, en estas vacaciones, especialmente programado para las infancias y adolescentes. Será del 16 al 31 de julio, con el fin de que los más chicos redescubran el cine argentino a través de una selección de películas producidas para ellos en los últimos años. El festival será libre y gratuito. Y durante el receso escolar en El Cultural, los más chicos también podrán disfrutar del musical El parador II. La historia continúa…, basado en el texto de Paula Schapiro, con dirección general de Iara Grom y dirección musical de Carlos Gianni. Asimismo, con una impronta experimental, el martes 26 de julio a las 16 h se realizará en este espacio un concierto de Corear, la orquesta dirigida por Mariano Frumento, dedicada a interpretar la banda sonora de grandes títulos de videojuegos. Por último, en la sala Muiño habrá del 19 al 22 julio a las 18 h, en homenaje a Charly García, conciertos gratuitos de Coda Orquesta donde el público podrá participar e intervenir activamente en el desarrollo musical de los shows.

Durante estas vacaciones también habrá paseos en tranvía organizados conjuntamente entre el área de Patrimonio BA y la Asociación Amigos del Tranvía y subterráneos de Buenos Aires, actividades de arqueología y paleontología para niños y niñas, y un especial de Miradores de Buenos Aires para niños y niñas en la Galería Güemes. Ciclos como Viajeros en el Tiempo le permitirán a los más chicos recorrer la historia de los subtes y su funcionamiento, y en Pequeños Exploradores recorrerán lugares emblemáticos de la Ciudad como el Parque Lezama para conocer sobre el trabajo de arqueólogos y paleontólogos, diferencias y similitudes de sus trabajos, reconocimiento de fósiles y la importancia de conocer el pasado.

También habrá recitales de folklore para niños en dos Bares Notables de la Ciudad.

En el barrio de Abasto se presentarán, además, 10 espectáculos artísticos entre obras de teatro, orquestas y diversos shows a $100, que podrán disfrutarse en los diferentes espacios culturales independientes que la Ciudad seleccionó a través de la convocatoria Abasto Abierto. Mientras que el Club Abasto ofrecerá más de 30 actividades para niños y adolescentes en espacios culturales y Bares Notables del barrio: talleres, charlas, música, teatro, filosofía, ilustración y literatura. Una increíble forma de cerrar las vacaciones será con la Fiesta Abasto Invierno, que se realizará el último fin de semana de julio en las escalinatas del Abasto y tendrá programación gratuita tanto para las infancias como para jóvenes y adolescentes.

Estas vacaciones serán, también, la oportunidad perfecta para introducir a los más chicos en el mundo del teatro. Y para los jóvenes y adultos, de vivir el teatro al 100%: el Complejo Teatral de Buenos Aires llega con una extensa y ambiciosa programación de calidad para grandes y chicos. Teatro, música, títeres, danzas urbanas, talleres y muchas actividades gratuitas durante dos semanas, con los teatros a puertas abiertas. La cartelera se agranda con obras para toda la familia. El Teatro San Martín será escenario de obras como Recuerdos a la hora de la siesta, de Emiliano Dionisi, inspirada en el universo poético de María Elena Walsh y su peculiar manera de ver el mundo; o una adaptación de Adelaida Mangani para teatro de títeres de la famosa El rayo verde de Julio Verne; o Campanita bajo cero, un

espectáculo unipersonal con malabares, equilibrio y grandes destrezas que recorre mucho más que técnicas circenses; o Copla colores, un recorrido musical que atraviesa el mundo desde Tailandia hasta África, para llegar a nuestra América latina con el samba brasileño, el candombe uruguayo, el carnavalito, el chamamé y la vidala. Al mismo tiempo, el teatro realizará visitas guiadas para que los más chicos descubran cómo se hacen los vestuarios, los peinados y las escenografías que vemos en escena, clases de yoga para disfrutar en familia con juegos corporales sobre la representación de distintos animales para combinarlos con posturas básicas de yoga, o talleres de vestuario ilustrado, donde chicos y chicas podrán probar diferentes texturas y colores sobre los figurines de los vestuarios de las obras que se presentan en los teatros, utilizando marcadores, lápices, crayones, papel glacé, brillantinas y adhesivos de colores. En el Teatro de la Ribera se presenta Mi don imaginario, un musical que recrea el universo del recordado Hugo Midón y propone un viaje mágico de búsqueda creadora. Habrá diversos talleres para introducirse al mundo artístico y escénico, como un taller de automaquillaje para convertirse en un payaso, o una jornada para aprender y gozar de los ritmos urbanos. En el Cine Teatro El Plata, el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín presentará la divertida historia de Berta la flor, y a la vez se podrá participar de talleres de expresión corporal, creación, collage y siembra, este último para que los más chicos entren en contacto con el maravilloso mundo de las plantas. Los espectadores podrán adquirir localidades para los espectáculos en la web del Complejo Teatral y en todas las boleterías de los teatros.

Del 16 al 31 de julio, se propone sentir la ciudad a través de conciertos, actividades lúdicas y recreativas, deporte, cine, música y talleres para disfrutar con los cinco sentidos y en familia, en la Usina del Arte, los Museos BA, en el Casco Histórico y por medio de los programas Arte en Barrios y Corrientes Cultural en la Calle Corrientes. Estas propuestas invitarán a chicos y chicas a vivir experiencias para jugar con las capacidades de sentir, tocar y explorar sensaciones por medio de la música, la gastronomía y el arte visual. Habrá festejos especiales por el día del amigo el 20 de julio, y el 26 por el día de los abuelos. Todas las actividades serán gratuitas. En la Usina del Arte se realizarán juegos como ¡5 sentidos para escapar! a través de los cuales chicos y chicas tendrán que activar sus sentidos para salir, descifrando acertijos. Dentro del ciclo Sonidos Asombrosos, habrá propuestas musicales y teatrales de artistas como Pequeño Pez, Tito y Coloso, Las Hermanas Misterio, Sin Cordones, Agua Sol y Boom Chapadama. Safari Usina – Visitas Exploratorias, propone recorridos guiados lúdicos con disfraz, para que chicas y chicos se conviertan en exploradores de uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. Mientras que el Club será el espacio dedicado a las actividades recreativas, urbanas y deportivas, para jugar y mover el cuerpo. La Libroteca será la sala de descanso para toda la familia, con libros y almohadones. En Estación Creativa se realizarán distintos talleres para trabajar sobre los sentidos desde el arte. Además estará iUpiiiii, el primer espacio cultural de la Ciudad dedicado a la primera infancia, que desarrollado por profesionales especializados en esta etapa infantil, potencia y estimula la sensorialidad, la curiosidad, la sorpresa y el juego. También se podrá disfrutar de Revelaciones de un Jardín, muestra de la artista Pum Pum, que invita a contemplar la naturaleza con una mirada poética.

En los Museos BA se realizará el ciclo Sentidos en Juego con actividades y talleres. Cada museo trabajará sobre uno de los 5 sentidos: en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra las actividades serán sobre los sonidos de nuestra historia. El Buenos Aires Museo tendrá un Laboratorio de Oficios para jugar con el tacto. También tendrán actividades sobre el tacto el Museo de Esculturas Luis Perlotti y el Museo de Arte Popular José Hernández. El Museo Sívori, el Museo del Cine y la Torre Monumental abrirán sus puertas con propuestas para redescubrir el sentido de la vista. El Museo de Arte Hispanomericano Isaac Fernandez Blanco invitará a descubrir los aromas de sus jardines. En el Museo de Arte Español Enrique Larreta se podrá explorar nuestro sentido del gusto por medio de diversos talleres gastronómicos, mientras que el Museo Carlos Gardel trabajará sobre la audición. En Casco Histórico habrá recorridos y visitas guiadas especiales durante todas las vacaciones de invierno, focalizados en todos los sentidos.

Corrientes Cultural tendrá una programación especial de la que participará Topa, que realizará un viaje musical con temas de todos los tiempos hasta la actualidad, y se podrá disfrutar de escenas de espectáculos como Masha y el Oso, Desenchufados, Cantando a la hora del té, Saltimbanquis, Cantando con Adriana y Bailando con Julieta. Además, habrá talleres como Me entra por un oído y no me sale por el otro, una caminata por la Calle Corrientes con los ojos vendados para descubrir su historia, su pasado y su presente mediante la escucha, el tacto y los relatos. El taller Devorando Obeliscos invitará a decorar ricas galletitas con forma de Obelisco, y Narices Curiosas propondrá un viaje alrededor del mundo a través del aroma de las especias del Gato Negro. ¡No veo, no veo! ¿Qué es?, será una actividad en torno al reconocimiento táctil de escenografía y vestuario teatral.

Por otra parte habrá actividades de Arte en Barrios, que es el programa cultural que llega a grandes, chicos y chicas para garantizar el acceso a la cultura, acercando una oferta cultural de calidad a todos los vecinos y vecinas de los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. En el marco del programa, habrá talleres de arte, títeres, magia, shows musicales de artistas como Agua Fiestas Rock, Rayos y Centellas, Cien Volando y Los Rockan. También se presentarán alumnos del Taller de Rap de Arte en Barrios, del Barrio Padre Mugica, y se realizarán salidas para que chicos y chicas de distintos barrios disfruten de las actividades en Usina del Arte, Museo Saavedra, Museo Fernandez Blanco, Buenos Aires Museo, y del espectáculo Saltimbanquis en el Teatro Apolo. Los barrios que participarán son: Barracas, La Boca, Barrio 21.24, Villa Lugano, Barrio Padre Mugica y Barrio Padre Ricciardelli.

Impulso Cultural brindará, en estas vacaciones, una serie de actividades del mundo editorial, junto a una selección de obras de teatro, shows infantiles, conciertos performáticos y ciclos de cine temáticos que cuentan con el apoyo de los diferentes programas de subsidios que conforman la plataforma. Se realizarán funciones de obras como Gigante, de Toto Castiñeiras, con 30 intérpretes en escena, que despliegan sus habilidades en danza, acrobacia y actuación física; o la obra Bailan las almas en llantas, de Pilar Ruiz, donde los protagonistas hacen batallas de freestyle; o El visitante, de Marcelo Galliano, que cuenta la historia de Omar, Elisa y su madre, que espera desde hace cuarenta años que Enrique regrese de la guerra de Malvinas; entre otras. Además, en invierno la plataforma continúa acercando lo mejor del cine nacional a los vecinos y vecinas. Se podrá disfrutar del Ciclo Cine Mecenazgo, organizado por BA Audiovisual con películas producidas con apoyo de Mecenazgo para ver de manera gratuita; el Ciclo Vamos al Cine, presentado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina y la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA), junto a BA Audiovisual y El Cultural San Martín, cuyas proyecciones serán presentadas en la mayoría de los casos por los directores o miembros del equipo de producción de cada película; y por último, el Cine Orgullo LGBTIQ+, para disfrutar a través de la plataforma Vivamos Cultura de manera gratuita, presentado por BA Audiovisual, Vivamos Cultura y la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en articulación con la productora Oh my Gomez. Este propone una programación de películas con diversas temáticas de género. Pase Cultural, el programa de beneficios exclusivos para estudiantes de secundario de 16 a 19 años y docentes de escuelas públicas de la Ciudad, ofrecerá a su vez actividades y proyecciones de películas argentinas en diferentes comunas, un concurso de danza K-pop en el Teatro Vorterix programado en conjunto con el Centro Cultural Coreano, y otras propuestas, invitando a más personas a inscribirse para participar del programa.

Una de las grandes propuestas para este año será el LIT! Festival de Literatura Juvenil programado en conjunto por la Red de Bibliotecas públicas de la Ciudad, el área Editorial de Impulso Cultural y Pase Cultural. Se tratará de una celebración de la literatura juvenil que tendrá el fin de generar un espacio de encuentro para jóvenes bajo el lema “la lectura como experiencia”. El festival ofrecerá entrevistas con autores, actividades interactivas multidisciplinares como recorridos literarios y sensoriales, danza, poesía, voguing, desfiles k-pop, concursos de Cosplay, firmas de libros, talleres, shows de música y workshops. Tendrá su apertura en el emblemático microcentro y una amplia programación en la Biblioteca del Parque de la Estación.

Asimismo, las Bibliotecas Públicas de la Ciudad ofrecerán talleres, shows infantiles y proyección de películas dedicadas a infancias en siete bibliotecas públicas de la ciudad: Parque de la Estación, Casa de la Lectura, Benito Lynch, Centenera, Miguel Cané, Banchs y Devoto. Se presentará “¿Qué rompimos?”, show interactivo de juegos con música, humor y teatro que invita a jugar a toda la familia. Otra de las propuestas será “Té para tres”, una feria de libros organizada por editorial Mil trazos, con talleres, actividades y venta de ejemplares. Por otro lado, en la Biblioteca Parque de la Estación habrá Cuentacuentos todos los sábados de julio, actividad donde un grupo de vecinos y vecinas amantes de la literatura eligen diversos autores y leyendas anónimas para compartir con las infancias en esta maravillosa biblioteca. Se abrirá el Mini Club de Lectura, un espacio para que las infancias se acerquen a la literatura y donde podrán realizar actividades, asociarse para pedir libros en préstamo, y recibir de regalo un póster para colorear con ilustraciones de las bibliotecas de la Red. Con su asociación, recibirán un libro como obsequio para iniciar su primera biblioteca. Además, se dictarán los talleres “Rótulus” para inventar, ilustrar y develar historias, y “Leo, leo, ¿Qué ves?”, actividad de creación de un libro-álbum. Se realizarán funciones de títeres y actividades junto a la Mesa de Trabajo y consenso del Parque de la Estación. El Programa Cultural en Barrios ofrecerá cine infantil en el Centro Cultural Barrio Rivadavia, que en conjunto al ciclo Cine Móvil realizará proyecciones para niños y niñas de entre 6 y 12 años; y se podrá recorrer la muestra Colores de otoño, del Taller de Pintura de Caballete en el Centro Cultural Devoto. El Circuito de Espacios Culturales brindará una selección especial de sus shows infantiles más destacados en el Espacio Cultural Julián Centeya, Carlos Gardel y Adán Buesnosayres. “Refritos de Circo de la Tropezón”, un show donde se mezclan el circo tradicional y la tecnología, ilusionismo y el color; “La cocina de Giorgio” donde un divertido cocinero italiano invita a niñas y niños a explorar el mundo de los alimentos; y “Les Bartulés”, una banda musical que promueve la importancia de hábitos saludables desde temprana edad, son algunos de los espectáculos a los que se podrá asistir en el Espacio Cultural Julián Centeya (Av. San Juan 3255, CABA). El Espacio Cultural Carlos Gardel ofrecerá “El circo de los Sushis”, un show infantil en el que un grupo de amigos arma su propia función de circo; “Patri, el inventor de canciones” donde sonarán rock and roll, reggae, ska, chacareras y otros géneros; “La sombrera” teatro de títeres y canciones de María Elena Walsh; “Travesía animal argentina”, con un recorrido teatral para conocer a los animales autóctonos de nuestro país; “Elsa y Ana: la historia de un reino” y “Peter Pan, nunca dejes de soñar”, dos puestas de teatro musical; “Riachuelito, el Monstruo del Río de la Plata”, una obra en la que una amigable criatura tiene miedo de la gente que sigue tirando basura; y “Leo y Leo”, la historia de de la competencia de un librero y una titiritera, son algunas de las propuestas para este invierno del espacio cultural Carlos Gardel. El Espacio Cultural Adán Buenosayres convoca, por su parte, a “Danzarte”, un encuentro de danzas para toda la familia; a los shows infantiles “Molina y Guzmán” y “Zapping Infantil”; la puesta en escena de malabares y circo “Odín el artista invitado” y a las obras de teatro infantiles “La sirenita” y “El Mago de Oz”. La Feria de Mataderos, con su paseo de artesanías y patio gastronómico, contará con programación especial para el público infantil con artistas comprometidos con la cultura folclórica y tradicional argentina.

El Centro Cultural 25 de Mayo presenta Camping Cultural. Entre el sábado 16 y el domingo 31 de julio, habrá cine y teatro para toda la familia. Se programarán funciones distendidas, especiales para personas con dificultades sensoriales, espectro autista, trastornos de aprendizaje y con discapacidad intelectual para que todos puedan participar de la experiencia teatral. Estas adaptaciones se implementan principalmente suavizando las luces y el sonido en escena, y se evitan luces estroboscópicas, flashes, estridencias, gritos y sonidos fuertes y/o agudos. Las propuestas teatrales serán accesibles. Entre ellas está Sueño de Emiliano Dionisi, una reversión de Sueño de una Noche de Verano de Shakespeare. Esta versión de la multipremiada Compañía Criolla inspirada en la comedia más divertida del bardo inglés, es un verdadero torbellino teatral plagado de recursos escénicos, despliegue físico, poesía y mucho humor. Ana y Wiwi de Lorena Romanin, por su parte, es un espectáculo con música en vivo, títeres y aires de campo. Una historia sensible y emotiva que habla de la amistad, el amor, la ternura y el vínculo con los animales. Al mismo tiempo, se realizará el Club de Cine Internacional La Linterna Mágica, para chicos de 6 a 12 años, con proyecciones de películas y música en vivo.

Con sus diferentes ciclos, la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad invita a vivir estas vacaciones a pura música: en el Anfi de Noche, en el corazón del Parque Centenario, se visibiliza en un ámbito de práctica profesional a los músicos y músicas que se formaron en los institutos y programas de arte de la Ciudad; también están el Ciclo Íntimo en El Cultural San Martín y Música en La Vidriera, en pleno Casco Histórico de la ciudad. Las actividades estarán a cargo de artistas que son parte de los institutos de arte de la dirección, el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, el Conservatorio Superior de Música Ástor Piazzolla y el Instituto de Investigaciones en Etnomusicología.

Entre el miércoles 13 y el domingo 31 de julio en los distintos espacios del Teatro Colón, se llevarán a cabo una gran variedad de actividades y funciones destinadas a que los chicos disfruten de una nueva experiencia en el primer coliseo con toda la familia. Este invierno en el Colón la reconocida banda sonora de Star Wars, compuesta por el ganador del Oscar John Williams, será interpretada por la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del teatro mientras se proyecta la película. Star Wars: El Imperio Contraataca en Concierto, invitará a audiencias de todas las edades a disfrutar de una experiencia sonora y visual impactante, en la que la memorable banda sonora de la película cobrará vida en un entorno único, con la inigualable acústica del Teatro Colón. Las funciones tendrán la proyección en vivo del film, acompañada de la interpretación de todas sus piezas musicales, incluyendo “La Marcha Imperial” y el tema principal de la saga. Además, durante las vacaciones se podrán conocer los secretos mejor guardados del Teatro Colón con distintas visitas y recorridos guiados para toda la familia en Colón Fábrica, el depósito visitable que exhibe escenografías, utilería y vestuario de producciones originales de ópera y ballet del Teatro Colón. Dentro del recorrido por esta fábrica hay espacios de recreación y descanso para los niños y toda la familia. En ellos se puede interactuar con parte del material escenográfico y tener una experiencia

lúdica con el mismo. Además, en cada parada frente a la escenografía está disponible una pantalla con un código QR, que permite acceder a los detalles de cada obra.

Mientras tanto, el arte continúa colmando las salas del Centro Cultural Recoleta, que abrirá sus puertas con dos programas de actividades que celebran el tiempo libre como un momento que nos potencia y están pensados especialmente para los más chicos, sus familias y los adolescentes. De martes a domingo habrá recitales, teatro, cine, maratones de dibujo y silent party para los más chicos. La terraza por su parte será por las tardes el punto de encuentro para adolescentes con karaokes, charlas, recitales, happy hour de escritura creativa, torneos de cultura rap con artistas y referentes como Agus Cabaleiro, el booktuber Matias G.B, Majo Chicar y Guacho Bleu, entre otros. Se podrán recorrer al mismo tiempo más de 11 exposiciones como Terra Incógnita, con obras de Renata Schussheim, Emilia De las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons; la muestra Mejores Deseos, donde la artista Mariel Uncal Scotti juega con ciertas estéticas populares; o la exhibición Guerrilleras, con una familia de esculturas contundentes, con cavidades y protuberancias que evocan senos, anos, bocas y ojos. Cómo llenar un bache es una muestra de dibujos del artista Lukas Alienígena que cobran una nueva dimensión narrativa y espacial, realizados a partir de diferentes recorridos alrededor de los barrios del conurbano bonaerense en los que se paró a observar. También se pueden visitar, entre otras, Viral Mural, una muestra que invade las paredes del centro cultural con intervenciones murales realizadas por artistas argentinos y extranjeros que provienen del arte urbano o reflexionan sobre él; y Ahora, ¿qué hacemos? cuyo título nos arroja un interrogante sobre las múltiples maneras de estar en el mundo en nuestro tiempo, y el lugar que la producción artística ocupó en los últimos años de crisis globales, económicas, sanitarias y medio ambientales.