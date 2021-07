A dos semanas del inicio de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno bonaerense expresaron confianza para que se pueda desarrollar la actividad turística en Mar del Plata aunque aclararon que estará “asociada a la situación epidemiológica”.

El ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa remarcó que serán “unas vacaciones de invierno en pandemia, como en la última temporada de verano”.

Además, aseguró que no habrá restricciones en la circulación entre los municipios.

El 19 de julio comenzará el receso invernal educativo en la provincia, lo que marcará el comienzo de las tradicionales vacaciones de invierno.

“Tenemos confianza en que, al igual que en el verano, se puedan desarrollar actividades sobre todo para que los sectores más golpeados puedan tener ingresos y para que los que quieran tomarse unos días, lo puedan hacer, cuidando los protocolos y la salud”, afirmó en diálogo con LU6, Radio Atlántica.

Si bien advirtió que no va a ser una temporada “como las que estamos acostumbrados”, Costa aseguró que “no hay nada que nos haga pensar que va a haber que reducir a circulación entre los municipios”.

En la misma línea, el funcionario adelantó que no se van a pedir testeos ni certificados para desplazarse. “Entendemos que no tiene sentido y que lo que nos va a permitir desarrollar la temporada es que la gente se cuide y que se cumplan los protocolos. No creemos que haga falta otra medida”, explicó.

El funcionario reiteró que se intentará repetir el antecedente del último verano. “Mar del Plata, si bien no pudo repetir la cantidad de turistas del año anterior, pudo contar con una afluencia importante por tratarse de una pandemia”, sostuvo, y agregó que “no fue igual para todos”.

“Los hoteles de menos estrellas tuvieron menor ocupación y eso tuvo un impacto en el sector”, marcó.

“Va a ser una pauta distinta a la habitual pero va a haber mucha gente que va elegir tomarse unos días en la costa y eso genera ingresos en un sector muy golpeado”, informó La Capital.