Por el Dr. Jonatan Filippone

Sin dudas la pandemia dejó en evidencia la brutalidad de las condiciones de detención en las cárceles de toda Latinoamérica, el hacinamiento, el escaso acceso a los servicios de salud por parte de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, referenciando a estas situaciones extremas, en Pcia. De Buenos Aires, se efectivizaron infinidad de acciones de hábeas corpus en los cuales se encuadraba la situación de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que, si bien el contexto de hacinamiento coloca en riesgo a toda la población carcelaria, fueron subrayados algunos supuestos de especial vulnerabilidad, que agravaron las condiciones y hacían imposible la convivencia de los detenidos. Por lo cual se consideró que era inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo se encuentren privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la provincia de Buenos Aires. Y si bien el hacinamiento ya existía, con este infortunio claramente se agravó aún más.

Por todo ello, muchos tribunales consideraron que es un reclamo justo y resolvió que, durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, se otorgue arresto domiciliario a todas las personas detenidas por la comisión de delitos leves. También a quienes se encuentren en situación de riesgo “por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias”.

Sin dudas estas resoluciones fueron logradas gracias a una herramienta infaltable dentro del ámbito judicial, tendiente a garantizar condiciones humanas, pero quedó reflejado un amplio abanico de polaridad, en los cuales encontramos grupos que estaban a favor de estas medidas y otros que se posicionaron en la

vereda contraria, entrar más profundamente a un análisis taxativo de este escenario, conlleva otro estudio, pero creo importante citar, pues fue una situación que vivimos hasta hace muy poco y que dejó entrever las inconsistencias del sistema y los actos violatorios que sufren los privados de la libertad no solo en el ámbito Bonaerense sino en toda Latinoamérica.

A partir de las transformaciones socioeconómicas, jurídicas y políticas de estos siglos la pérdida de la libertad de las personas pasa a ser una condena para los crímenes cometidos, en una institución tendiente a reinsertar y resocializar. Poder problematizar la institución carcelaria exige poner en duda los discursos que la atraviesan, pero en la actualidad la gran mayoría de las cárceles más que “re” socializar, tienen un sabor a “de” socializar. Las personas salen sin proyectos de vida, se obtiene la libertad pero no una reinserción efectiva. Se podría decir que la cárcel intensifica la marginalidad. La población carcelaria además de estar constituida por los altísimos porcentajes de personas privadas de libertad en carácter de procesadas, está habitada también por reincidentes. La famosa puerta giratoria pero no de salida sino de reingreso al sistema penitenciario. Lo que nos demuestra el fracaso de la cárcel respecto del cumplimiento de los fines declarados en los ordenamientos normativos. Claro que no se debe generalizar, porque también encontramos excepciones a la regla, como lo es el caso de la Unidad Penitenciaria Bonaerense n°6 de la Localidad de Dolores.

El estudio que he realizado en el Proyecto de Investigación “Herramientas de Reinserción y Reeducación en el Sistema Carcelario”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dejó reflejado el gran trabajo realizado por el Director Emilio Lupo y el Subdirector Marcelo Banega, y todo el equipo que conforma la Unidad Penitenciaria Bonaerense n°6 de Dolores.

Tras la reunión las autoridades dejaron muy en claro que las políticas públicas que se traduzcan en alternativas tendientes a resocializar y reinsertar a las personas privadas de la libertad, exige un trabajo en conjunto de los tres poderes y la participación de la sociedad en general. Es que la cárcel es la parte visible de un complejo entramado social. Y tal complejidad debe ser abordada y reconocida de manera integral con una amplia participación de toda la comunidad.

Según la base de datos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la unidad n° 6 a fines de diciembre de 2019 contenía 1007 internos, sin lugar a dudas, esta cifra posicionaba a la Unidad de Dolores como una de las más sobrepoblada de toda la Provincia de Buenos Aires.

A principios del 2020, tras el buen trabajo de los Directivos de la Unidad y la labor en conjunto con el Órgano Judicial, las condiciones de hacinamiento fueron disminuyendo, encontrándose en febrero de 2020 con un total de 890 internos.

A su vez, se comenzó analizar a la cárcel como una herramienta para el cumplimiento de una pena, pero así mismo garantizando el derecho humano de toda persona, sin perder de vista las garantías constitucionales como un derecho fundamental. Aquí quedó reflejado la importancia de la participación de los distintos actores que intervienen en un proceso de planificación y estructuración de procedimientos dentro de instituciones carcelarias de la Provincia de Buenos Aires. La Unidad n°6 logró concatenar eslabones muy importantes, como lo son los miembros de la Unidad, los internos y el poder judicial.

Esta fue la visión que tomó el Director de la Unidad n° 6 y el Poder Judicial de la localidad de Dolores, que a pesar del contexto de grave crisis sanitaria, se continuó trabajando para poder descomprimir la Unidad, logrando a mediados de marzo de 2021 una cifra de 679 internos. Pues es menester resaltar lo dicho por el Director Emilio Lupo “Estos resultados se alcanzaron por el trabajo en conjunto realizado por todo el personal que conforma la Unidad n°6, las mesas de diálogo que se entablaron con los internos y el acompañamiento e injerencia del poder Judicial”.

Tan crítica era la situación de la Unidad, que la intervención de la justicia sobrellevó a la clausura del espacio donde los internos recibían las clases de diferentes niveles educativos. Esto sin perder de vista, según refirió el Subdirector Marcelo Banega “La Unidad a pesar de la clausura, logró articular y adecuar nuevos espacios, para que los internos no pierdan el derecho a la Educación. Asimismo en el año 2019 logramos conjuntamente con el Instituto n°26, incorporar el nivel Terciario, y a finales de este año estaremos recibiendo con mucho orgullo los primeros graduados”.

Asimismo se puede decir que la educación en general, y en especial en los establecimientos penales, es la que actúa como resguardo de la condición de ser humano para aquellas personas que alguna vez han delinquido. Por consiguiente, el encarcelamiento, aunque podamos considerarlo una condena aceptada, el mismo no debe llevar consigo una privación adicional de los derechos civiles, ya que el único derecho que se priva, al estar detenido, es la libertad ambulatoria.

En síntesis, frente a los grandes problemas que sufre el sistema penitenciario, debemos tener una aproximación realista, distinguiendo las posiciones de los actores, centradas en la búsqueda de la mayor eficiencia en la gestión de la prisión. Y esta realidad la podemos encontrar en el gran trabajo realizado por los Directivos de la Unidad n°6 de Dolores y el Órgano Judicial Local, que al día de la fecha cuenta con 481 internos, cifra que se aleja a ese realismo crítico que se vio en el año 2019. Está claro que la finalidad radica en encontrar y desarrollar un sistema penitenciario que sea beneficioso para la comunidad y, especialmente, para los grupos sociales menos favorecidos. Pues el objetivo no radica simplemente en mostrar una visión crítica de la prisión, sino que también resaltar y evidenciar las buenas gestiones, como lo fueron las llevadas a cabo en la Unidad n°6 de Dolores.