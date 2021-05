Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

El mundo antes de la pandemia será distinto después de ella, e incluso en la actualidad ya hay indicios de cambios de orientación política que pueden llegar a profundizarse hacia el futuro en cuanto a la supremacía aunque no hegemónica de países competidores de Estados Unidos, como China, sin descontar a Rusia y Alemania, por nombrar a los que más se perfilan.

El título de esta nota es “una opinión”, porque es mi opinión personal de lo que puede suceder, sin hacer lógicamente predicciones a futuro ya que no soy vidente ni futurólogo. Opinión puramente subjetiva y desde ya discutible.

La pandemia a través de un virus y sus inciertas mutaciones y variaciones ha prolongado en todo el mundo su hasta ahora imprevisible permanencia que transita en la actualidad por la segunda ola en algunos países y por la tercera en otros, siendo los cuidados sanitarios y la vacunación la prioridad que tienen todos los gobiernos, por sobre la economía que ha quedado relegada a un segundo plano, con las nefastas consecuencias que ello ha traído aparejado no sólo en los países pobres y subdesarrollados, sino también en los poderosos y desarrollados que gastan ante la emergencia fondos públicos para atender no solo a los requerimientos sanitarios, sino a las necesidades primarias de un número extraordinario de obreros que han quedado sin trabajo y de subsidios en ayuda a las actividades paralizadas a causa de los altísimos niveles de contagios.

Todos los países se han empobrecido y con más razón y en mayor grado aquellos que antes de la pandemia ya eran pobres y se hallaban en la mayoría de los casos altamente endeudados.

Nuestro país figura entre los países pobres y endeudados antes de la pandemia, y en el puesto número uno por tener la mayor deuda externa.

La solidaridad ni socialmente afloró y menos mundialmente, en lo primero por la aparición de paranoicos grupos políticos antipandemia, anticuarentena y antivacuna, y en lo segundo por la egoísta concentración de vacunas por parte de los países más ricos.

Pero frente al egoísmo y la codicia propios del capitalismo inhumano, surge la necesidad común que resulta siempre de todo desastre en el que no se salva nadie con el individualismo, y menos cuando ninguno queda exento de salir ileso de sus consecuencias.

La pandemia más que hacer ver a las potencias lo que antes veían pero no hacían por propia conveniencia, las ha forzado por las circunstancias negativas que también las involucra, a cambiar por supervivencia frente a una supremacía hegemónica que le puede jugar en contra, pues la globalización que antes de la pandemia imponían a los países subdesarrollados haciéndoles ver que tenían que depender de ellas, hoy inversamente es de las potencias que no pueden mantenerla sin recomponer sus alicaídas economías, si los países dependientes no sobreviven a la pandemia en lo sanitario como en lo económico, porque para que haya una parte dominante tiene que haber otra dominada, que exista y no que desaparezca, pues la condición de dominio se perdería.

Ello es lo que ha llevado no por solidaridad humanitaria, sino por necesidad de supervivencia y mantenimiento de la supremacía, a que la mayor potencia como Estados Unidos haya lanzado anuncios tales como: liberar patentes de las vacunas; solicitar y hasta exigir al FMI la suspensión del pago de los vencimientos de las deudas que con dicho organismo tienen países subdesarrollados y una ayuda especial hacia los países pobres para hacer frente al gasto público que demanda el combatir la pandemia en cada uno de ellos.

Lógicamente, todos estos anuncios de convertirse en efectivas medidas van a favorecer de manera sustancial a la Argentina, lo que es auspicioso.

Hay un popular y sabio refrán que dice “a río revuelto ganancia de pescadores”.

Si bien nuestro país antes de la pandemia, ya venía arrastrando una profunda recesión económica, a pesar de los otrora ”vientos de cola” y “brotes verdes” o de anuncios de “lluvia de inversiones”, de las cuales siempre tiró la línea para pescar alguna pero no pescó ninguna, salvo exportar a Estados Unidos limones, puede que esta vez frente al río revuelto que a través del desastre sanitario trajo en lo económico la pandemia en los países centrales, pesquemos alguna medida beneficiosa en términos de previsibilidad y tranquilidad para que el gobierno se ocupe de la tan anunciada y anhelada reconstrucción y reactivación económica orientada a la inversión productiva y a la creación de puestos de trabajo.

También es auspicioso el anuncio que en la Argentina se producirán varias vacunas contra el Covid 19 , pues la colocaría en una posición de liderazgo en América Latina, en biotecnología en materia farmacéutica inmunológica, con perspectivas futuras de un mayor desarrollo en una industria que en el mundo es prioritaria, preponderante y fundamental.

Con la esperanza que así sea ¡Quién nos dice! que el refrán antes mencionado se concatene con otro refrán muy alentador “no hay mal que por bien no venga”.