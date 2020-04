En este repaso, con todos cumpliendo la cuarentena como corresponde a raíz del virus del COVID-19, las charlas desde las redes sociales van descubriendo y dejándonos meter en la intimidad de diferentes deportistas dolorenses.

Habíamos comenzado la recorrida días atrás con varios corredores de pista y de carreras de aventura de nuestra ciudad, y ahora entre distintas disciplinas COMPROMISO tuvo la oportunidad de dialogar con el boxeador dolorense Cesar Canale, el Biker de montain bike Damián Mazotti y el atleta Claudio Carrera desde Mar del Plata.

Cesar Canale “Espero que pase pronto esto así vuelven los festivales de boxeo”

El dolorense tuvo un buen comienzo de temporada ”Me muevo todos los días en casa, hago una hora entre soga y gimnasia, y mi viejo me ayuda hacer guantes, no quiero perder el ritmo asique todos los días hago algo para estar en movimiento”.

¿Es igual o se hace lo que se puede?

Si, si entreno de 14:00 a las 15:00 porque laburo de 9 a 13:00 y entro a las 17:00 así que aprovecho a hacer en esa hora.

Es muy difícil mantenerse porque no es lo mismo entrenar solo a tener a alguien que te entrene.

Uno hace lo que puede aunque repito que no es lo mismo. El tema de la dieta es muy difícil porque con todo esto uno busca al comer jajaja.

Pero hay que estar moviéndose aunque sea un rato todos los días porque cuando pase todo esto va a haber festivales de boxeo x todos lados, entonces uno tiene que estar moviéndose para no estar tan duro para cuando pase todo y no arrancar de cero y con kilos de mas jajaja.

¿Cómo ves la cuarentena en Dolores?

La verdad? Que la cuarentena está bien pero lo que no veo bien es la que gente anda mucho igual, es obvio que la gente tiene que comer todos los días, pero la gente sale más de lo que tendría que salir. Esto que está pasando es grave y tenemos que ayudarnos entre todos, en lo que es cuidarnos y cumplir con los requisitos que piden, es solo cumplir para que esto pase rápido y que podamos hacer las cosas que solíamos hacer diariamente.

¿Se extraña el boxeo pero hay que esperar?

Se extraña el boxeo y todo en general, poder salir a entrenar al gimnasio, salir a correr, ir otros gimnasios a guantear con otros chicos. Espero que pase pronto esto así vuelven los festivales de boxeo y que la gente pueda ir con sus familias.

Damián Mazotti “haciendo esto en dos semanas estas otra vez bien”

Uno de los buenos Biker de montain bike de Dolores, Damián Mazotti es otro de los deportistas que trata de no estar tan parado y busca como mantenerse. El llamado de COMPROMISO lo tomó por sorpresa ya que Damián Mazotti justo en el momento que lo llamábamos estaba en el rodillo, ya pasando las 8 de la noche.

“Y se hace lo que se puede, hago rodillo o bici fija una hora y media más o menos. Tratando de hidratante bien por el desgaste ya que hay estar en todos los detalles y dos días a la semana hago trabajos de musculación, abdominales y flexiones, planchas combinando con bici.

¿Es bastante completo el trabajo?

Si. Es lo más que podemos hacer, nos falta rodar en la bicicleta que corremos en la ruta más horas.

¿El tema es mantenerse? ¿ Crees que con eso te mantenes y cuando vuelvas vas a agarrar ritmo enseguida?

Si es más que nada cardiovascular, falta el fondo pero haciendo esto en dos semanas estas otra vez bien.

¿Qué opinas de la cuarentena?

Está muy bien porque todavía no llegó el pico del virus y estamos aislados eso es una ventaja. La situación es delicada y hay que quedarse en casa.

Claudio Carrera “Sé que después de esto en 3 o 4 semanas vuelvo a mi mejor rendimiento”

En esta recorrida por deportistas dolorenses tuvimos la oportunidad de dialogar quizás como uno del os más veteranos, con Claudio Carrera que desde Mar del Plata su lugar de residencia comentaba. El corredor dolorense ha tenido buenas actuaciones en distintas distancias y en pista desde hace tiempo.

“Estamos bien Eze. Tal vez no tan sufrida ya que tengo que salir a trabajar. Los encargados de edificios estamos activos, pero si extraño mucho los entrenamientos.

¿No haces nada de rutinas de trabajo físicos? ¿pensás que cuando pase esto volves casi de cero o no se va a perder mucho de lo físico?

Yo tengo experiencia de varios parates por diversos motivos y volver no me fue dificultoso o mejor dicho no perder tanto rinde. Sé que en 3 o 4 semanas vuelvo a mi mejor rendimiento.

¿Cómo ves la cuarentena como se hace en Mar del Plata, toman conciencia?

La veo muy positiva, sin duda que los resultados son buenos y en Mardel se está cumpliendo en un 90%. Hoy estamos con 7 infectados ,5 recuperados y 2 fallecidos de alta edad!

¿El deporte tendrá que esperar como todo?

Y siii, pero importan más la vida de nuestros prójimos. Ya volveremos y con más ganas Ezequiel, gracias y abrazo grande para mis coterraños. Quedate en casa dolorense! Los quiero!

Ezequiel Suárez