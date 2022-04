Miguel Quinteros, propietario de Parrilla Sol de Mayo: “Nunca entendimos la finalidad del operativo, por que desviar en Esquina de Crotto hacia Ruta 11, y dejarnos sin la posibilidad de trabajar como veníamos haciendo, y más en estas circunstancias, esta situación de necesidad laboral”.

El Fin de Semana Largo de Semana Santa siempre es una oportunidad de trabajar a pleno para los comercios ubicados a la vera de las rutas. Nuestra ciudad cuenta con un corredor que bordea la ciudad ofreciendo parrillas, puestos de productos variados regionales, estaciones de servicio, etc.

Pero la sorpresa fue grande el domingo pasado, cuando se esperaba que los miles de turistas que se movilizaron, a La Costa sobre todo, durante el fin de semana largo, regresaran.

Un operativo de desvío en Esquina de Crotto impidió que el transito circule por donde siempre lo hace.

Miguel Quinteros, propietario de uno de la parrilla más solicitada y reconocida del lugar, nos contaba: “Estos son fines de semana puntuales, como el del 12 de octubre, o el feriado de Carnaval, que junto con el de Semana Santa son los feriados claves durante el año. Y como comerciantes nos preparamos muy bien para esas fechas, con personal y con mercadería. Nosotros normalmente tenemos trabajando alrededor de 12 personas en el negocio, y el domingo nos habíamos preparado con 20 personas para trabajar”.

La ausencia de vehículos les pareció extraña: “Empezamos a notar que pasaba muy poco tránsito, y en algún momento nos pareció la época de la pandemia, cuando no pasaba nadie por la ruta. Nosotros trabajamos con reservas, y la gente que nos había reservado nos avisaba que no iba a poder pasar a consecuencia de que estaban siendo desviados por la Ruta 11, que no tenían la posibilidad de pasar por Ruta 63. No se los canales por los que se concretó el operativo, pero creemos que debe haber sido una orden de la provincia. No sabemos tampoco el motivo, ya que en ningún momento el transito estuvo detenido o los dos carriles completos. La Autovía 2 estaba con transito normal también. Nos fuimos comunicando entre los comerciantes y nos enteramos que se llevaba a cabo un operativo de desvió en Esquina de Crotto”.

Por desgracia, fue en la hora pico para la gastronomía cuando el operativo se desarrolló: “Fue alrededor del mediodía. Notamos la ausencia de gente a la hora pico, que acá es las 13:30, las 14. No había gente en nuestro restaurante a excepción de los clientes de Dolores que vienen los domingos a almorzar, y la gente que venía de norte a sur. Pero los que venían del lado de La Costa eran muy pocos. Más tarde, a la tardecita cuando estábamos cerrando, se empezó a incrementar más el tránsito. No sé cuál es el objetivo. Si es por seguridad, no me parece demasiado seguro mandarlos por una ruta que tiene dos carriles. Y llegados a Buenos Aires todos terminan entrando por el mismo lugar. Nunca entendimos la finalidad del operativo, por que desviar y dejarnos sin la posibilidad de trabajar como veníamos haciendo, y más en estas circunstancias, esta situación de necesidad laboral. Los que somos emprendedores, que le damos una mano a los que quieren trabajar, vivimos un fin de semana lamentable. Uno espera con muchas ansias laburar, y que se haya cortado de esta manera es lamentable”.

El entrevistado también nos agregaba que salvo alguna excepción que lo justifique, nunca había ocurrido algo así: “Excepto algún caso extremo, de necesidad de cortar la ruta y que no había posibilidad de transitar, nunca nos había pasado. Ayer el tránsito en la Autovía 2 era fluido. Nos llamó poderosamente la atención que tomaran esa decisión”.

Por el momento, la intención de hablar con los medios es simplemente dar a conocer la situación: “Nos comunicamos con la Cámara de Industria y Comercio para ponerlos al tanto de todo. Me comunique con alguien de la estación de servicio, que había estado en las mismas condiciones. Si alguien ha reclamado oficialmente lo ha hecho en forma particular. Mucha gente no estaba al tanto de lo que paso”.