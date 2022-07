Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Como soy un neófito en economía, y en verdad conocer esa materia me interesa, he leído algunos libros de economistas argentinos que he elegido por la afinidad a mi pensamiento político.

Uno de ellos “Economía a Contramano” de Alfredo Zaiat, que mucho lo recomiendo, otro “De Shmit a Keynes” de Axel Kicillof. “Argentina Primero” es de Martín Redrado, Editorial Sudamericana, que lleva como subtítulo ”Poner en marcha el país tras la pandemia”, publicado en octubre de 2020, cuya lectura recomiendo porque contiene un plan integral y coordinado de corto y mediano plazo, cuyo objetivo es el siguiente :”tras la pandemia, la Argentina debe estar preparada para utilizar instrumentos económicos no convencionales en el corto plazo que empalmen con un plan orientado al consumo, la inversión y las exportaciones a través del tiempo”.

Precisamente, y esto lo agrego yo, es lo que necesita este país, ordenar su economía a través de una planificación, cosa que está y ha estado ausente en los distintos gobiernos que se han sucedido hasta la actualidad, y en los propios economistas que solo opinan de los problemas coyunturales, pero que no trazan ideas para su superación sostenida en el mediano y largo plazo.

Este libro de Redrado sí lo hace y de manera integral, alineando todas las variables macroeconómicas (política fiscal, monetaria, de ingresos, comercio exterior, reforma tributaria), convergiendo en un mismo objetivo plurianual y con el fin de lograr su estabilización. En cuanto al mediano plazo lo sitúa en 5 años y el largo en 10 aproximadamente.

Me interesó el libro no solo porque soy un ferviente partidario de la planificación en materia política y económica, como también educativa, sino porque su autor si bien no es heterodoxo en cuanto a su pensamiento económico, tampoco es de los liberales ortodoxos, pues le da importancia al rol del Estado, es decir al sector público y al consumo, como factor dinamizador de la economía.

En cuanto al diagnóstico no se circunscribe a repetir lo consabido por todos, inflación, endeudamiento, desocupación, pobreza, sino que propone medidas concretas, incluso legislativas para combatirlas.

Los capítulos del libro son evidentes al respecto, a saber “El desafío de estabilizar”, “los requerimientos para crecer”, “invertir en conocimiento e innovar”, “la revolución exportadora”, “los desafíos laborales”, “la revolución impositiva”, en la que incluye “una reingeniería para el gasto público, y las conclusiones finales. O sea es un análisis y proyecto respecto a todas y cada una de las cuestiones relacionadas con las crisis económicas y sociales que hemos vivido y que se siguen repitiendo en el presente.

Lo que más me sedujo de este libro es que no solo se preocupa y ocupa de los mercados, sino también del rol del Estado en materia de regulaciones e inversiones públicas, y no únicamente del incremento de la rentabilidad del sector empresarial, sino también de los ingresos de los asalariados y del consumo, partiendo de que uno de los mayores problemas de la economía argentina es la informalidad, tanto en lo laboral como en lo impositivo, proponiendo las medidas a tomar para combatirlas.

Los datos que da respecto a la informalidad laboral son a tener muy en cuenta, pues están vinculados al nivel educativo y falta de capacitación y calificación de la mano de obra, es decir que afecta los sectores con menor o bajo nivel educativo y más vulnerables. Pondera al capital humano como un factor decisivo para el desarrollo económico. No propone la flexibilización laboral como lo hacen los economistas liberales ortodoxos, sino por el contrario mejorar las condiciones de trabajo y de ingresos para estimular la ocupación y el consumo.

Tampoco en materia del gasto público propone ajuste en el sentido de reducción, sino aumentar la capacidad contributiva a través de una reforma impositiva que simplifique, evite todo tipo de presión, superposición, doble imposición y sea más progresiva y equitativa, eliminando impuestos regresivos distorsivos e ineficientes, en especial los indirectos (IVA, Ingresos Brutos, al cheque).

Todos los capítulos y temas que contiene el libro son por demás interesantes, pero los referidos a la Revolución Exportadora y a las impositivas son imperdibles.

Lo importante e interesante del libro es que además de dar el diagnóstico y expresar objetivos, dice lo que hay que hacer para lograrlos, cosa que no ocurre con la mayoría de los políticos y economistas que se olvidan del cómo.