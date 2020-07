Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Según el diccionario la palabra experiencia significa “enseñanza que se adquiere a través de la práctica”. La palabra “práctica” es sinónimo de pericia, destreza, habilidad, experiencia, hábito, procedimiento. O sea que la experiencia es un valor que tiene una persona y que adopta por medio del aprendizaje, tanto habitual como en el caso del desempeño de un empleo, oficio o profesión, como circunstancial ante un error cometido o un hecho generalmente desafortunado o desgraciado, un accidente perjudicial, un dolor o un sufrimiento padecido.

Pero también se relaciona a la destreza, habilidad, pericia, es decir al conocimiento que demuestra sabiduría y a la ejercitación que denota aptitud o capacidad.

Es decir, que la experiencia es un principio, un valor que surge del aprendizaje aún de hechos o circunstancias negativas que enriquecen el conocimiento de una persona en su manera de ser, de vivir, de actuar, de comportarse.

Como se entiende entonces la expresión “tuve una experiencia mala”, como por ejemplo una desilusión, una traición. En este caso al disvalor del desencanto se le suma como experiencia el haber aprendido a no confiar ciegamente en nadie.

Se dice también ¡Tuve una experiencia buena! cuando por ejemplo al tratar con una persona desconocida concluimos un acuerdo beneficioso o comenzamos una relación fluida, habitual o de amistad. O sea que a veces las buenas o malas experiencias que tenemos dependen de las circunstancias favorables o negativas que nos tocan vivir.

Cuando decimos “tal persona tiene gran experiencia o es experimentado”, estamos refiriéndonos al conocimiento y práctica que posee en una determinada actividad a través de una larga e impecable trayectoria laboral o profesional. Allí la experiencia se relaciona con el saber adquirido y acumulado durante varios años de vida en el ejercicio habitual de una labor.

En resumen, la experiencia es conocimiento que se nutre de situaciones o circunstancias que pueden ser favorables o desfavorable y cuyo aprendizaje se incorpora psíquicamente a una persona para ser parte de su personalidad (suma integral de educación, actitudes, destreza, hábitos, sentimientos y emociones).

Por lo general, y en mayor medida en los países orientales, la experiencia se asocia con la sabiduría sobre el conocimiento de la vida que da el paso y transcurso de los años. De allí que se la identifique con la veteranía y la ancianidad. Por ejemplo la existencia de un Consejo de Ancianos como organismo supremo a nivel consultivo en materia gubernamental en las antiguas civilizaciones y en Oriente la importancia que hasta la actualidad se da a lo que ellos llaman “cultura ancestral”.

En Occidente, a la experiencia se la relaciona más con la trayectoria generalmente laboral y profesional de una persona y con la capacitación adquirida en el desempeño de ellas, que persiste y es válida en tanto continúa actualizándose con la incorporación de nuevos conocimientos.

La experiencia como fuente de conocimiento, filosóficamente sostenido por el empirismo en oposición al racionalismo, es una verdad relativa y parcial, porque si bien la práctica es importante en tal sentido, también lo es el razonamiento que de dicha práctica extrae la enseñanza y la perfecciona. De allí que hoy la teoría no se halla separada de la práctica, habiéndose desde hace algún tiempo atrás establecido los cursos de enseñanza teórico-práctico, en donde se aprende la teoría y al mismo tiempo se la aplica.

En lo que respecta al campo laboral, la experiencia plantea problemas paradójicos. Ello se debe a que en el mercado de trabajo se demanda a personas que tengan experiencias, es decir antecedentes laborales.

La dificultad es para los jóvenes que sin esa experiencia buscan acceder a su primer trabajo y a los que contando con dichos antecedentes procuran reinsertarse en el mercado laboral por hallarse desocupados y cuentan con más de 45 o 50 años de edad, y por tal causa no son tomados.

En el primer caso es un error no considerar como experiencia el período de aprendizaje para el ejercicio de un oficio o profesión, pues si la experiencia es práctica la capacitación la enriquece y la califica y facilita su mejor comprensión, adaptación y abordaje.

En el segundo caso es una contradicción, pues si se pide personal con experiencia no se puede excluir a quien la tiene por el solo hecho de tener una determinada edad, cuando el promedio tanto de vida vital como útil se ha elevado notablemente.

Se dice que cada experiencia es personal, es decir exclusiva de cada persona y por ende no transferible.

En el caso de dolores y sufrimientos sí, pues cada uno los vive en carne propia. No así en otros aspectos, laborales, estudiantiles, familiares, morales, sociales, etc. en las que se pueden transmitir a modo de ejemplos, consejos, sugerencias. No olvidemos que la mayoría de conocidos refranes, aforismos y proverbios han surgido de la experiencia que alguno tuvo y que luego fueran aceptados socialmente por contener una verdad comprobada por casi todos al pasar situaciones o circunstancias similares.

La experiencia como sinónimo de historia de vida por acumulación de años es una suposición, pues en verdad depende de la mayor curiosidad por aprender y saber y por el grado de madurez alcanzados, los que en muchos casos no concuerdan con la edad que tiene una persona, ya que es más experto un joven estudioso y capacitado que un anciano ignorante o incauto.

En mi opinión, la experiencia es el conocimiento que se aprende de las bibliotecas, de la calle y de las circunstancias de la vida. Es decir del estudio, la observación de la realidad y las vicisitudes.

Algunos le endilgan que es plena en la senectud cuando es necesaria en la juventud. Quienes así piensan son los que se ponen nostálgicos tras el paso de sus años.