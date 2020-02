El destacado músico dolorense Mintcho Garrammone ha compuesto el tema musical “Un canto de pasión” para la comparsa “Sheg Yenú” del Club Ever Ready. Lo escuchamos, nos gustó, y decidimos pedirle que nos contara cómo había nacido esta música para el tradicional Club de Dolores.

Y “Mintcho”, tal como todos conocemos, decía que la “idea de participar del Carnaval y componer la música para Ever Ready nació de mi hermano ‘Mincho, sin T, o sea el original’, que en una charla con amigos del Club les había dicho “llámenlo a mi hermano”. Que tiempo después Darío Arrabit y Diego Bavera se habían comunicado con él para contarle del Carnaval del Sol, que cada Club tenía a su cargo una comparsa con banda y necesitaban tener una música original. “Poco tiempo después –nos señalaba- ya les había compuesto la música que necesitaban, en tono de Carnaval Carioca, ya que es lo que mejor me sale. Tuve la suerte de vivir 15 años en Brasil, tocar en Escolas de Samba, conocer de cerca todo el mundo del carnaval más grande del mundo. Fue así que en 2019 les compuse el tema ‘Sheg Yenú llegó’, y como yo justo estaba de gira por Brasil de bajista de la banda ‘Violentango’, llame a mi amigo Alejandro Weiner para que me ayudara a terminar la letra de este tema que necesitaba hablar de la comparsa y del carnaval de Dolores”.

- ¿No se puede dejar de preguntar sobre su afinidad con el Club?

Obviamente que soy “Mano Negra”, desde que nací. Cuentan que mi viejo, el “Gran Américo”, salía del hospital después de que cada hijo naciera e iba directo al Club Ever Ready a hacerlo socio. Mi memoria no es muy buena, pero en mis épocas de deportista no tuve la suerte de jugar al fútbol para Ever Ready, terminé jugando para otros Clubes. Pero mi viejo si jugó para Ever Ready, y mi tío Roque, el de “Casa Garrammone”, era de la parte técnica del equipo. Pero si, siempre fui de Ever Ready, es el Club de mis amores. También frecuenté mucho el Club, las noches de los bailes de “La Cueva” y los inolvidables asaltos de la pileta Ever Ready.

- ¿”Un canto de pasión” musicalmente fue un desafío?

La música es un desafío constante, día a día, minuto a minuto, nota a nota. Pero por suerte es un desafío, conozco las reglas y las transito con tranquilidad, son muchos años trabajando de músico, muchos desafíos, giras, grabaciones, y sobre todo muchos como compositor, que siempre fue lo principal en mi vida de músico desde que arranque a tocar. Siempre me gustó componer mi música a tocar temas de otros, más después de haber estudiado composición. Hoy puedo decir que me siento más cómodo que nunca, sobre todo al haber vuelto a cantar después de casi 30 años, haber vuelto a escribir letras y no solo música instrumental.

- ¿Unos cuántos discos de música propia?

Tengo seis discos míos editados y subidos a las plataformas digitales, también algunos inéditos que en alguno momento voy a subir a Bandcamp y Spotify. Volviendo al desafío de componer, es algo que realmente me fascina y que hago con mucho amor, no importa el tiempo que me lleve.

- ¿Compone por inspiración o intuición?

La intuición de la idea original me sale espontáneamente, pero puedo llegar a componer una melodía jugando con un instrumento mientras otras personas están charlando a mí alrededor. Así compuse la melodía de “Sheg Yenú llegó” el año pasado. Estaba con amigos que tomaban mates y charlaban, y yo mientras los escuchaba dejaba que mis dedos jugaran con el cavaquinho. Al subir al auto le dije a mi esposa Paula: “maneja vos así voy grabando el tema para el Ever Ready”, y lo grabe con el celular, fui todo el camino a Capital inventando la letra y cantando en el auto, definiendo bien cada nota y cada rítmica de la melodía y sus acordes. Al llegar a casa me senté en el piano y seguí trabajando el tema, en la percusión. Por suerte cuento con un amigazo llamado Uli Gómez, él se encarga de grabar todos los instrumentos de percusión y hacer el arreglo de la batucada. Para las grabaciones tengo la suerte de haber armado un equipazo de amigos, que pueden hacer realidad cualquier tema, que suene como en mi cabeza de compositor. Ellos son: Alejandro Weiner, Uli Gómez, Zeta Yeyati, Laura Alonso, Gabriela Torres, Paula Romero, Julio Moreno, Pablo Engel, y mi hermanazo Nicolás Guerrieri, quien se encarga de mezclar el tema y masterizarlo.

- ¿La composición para Ever Ready de este año es una marcha de carnaval exclusiva?

Si, esta nueva “samba canción” es exclusiva para el querido Club Ever Ready, la compuse a pedido del Club. Este año la temática es el centenario del Club, los 100 años de los “Mano Negra”. Puse todo mi amor en intentar resumir en pocos minutos lo que significa este Club para mí y para todos los “Mano Negra”, con una letra que intenta hacer un viaje en el tiempo y recordar viejas épocas, de aquél Tigre que estaba colgado en la puerta de “La Cueva”, y sobre todo la pasión de cada integrante del Club, de aquél que va a la cancha siempre, ese al que le corre sangre blanca y negra por las venas, y que en su corazón solo tiene un escudo, el del Club de toda su vida.

- ¿Lo cuenta muy emocionado?

Es muy emocionante poder hablar del Club de mis amores, del Club de mis hermanos y amigos, sobre todo del Club que amaba mi viejo. Creo que mi querido Américo estaría orgulloso hoy de escuchar este tema, que llamé “Un canto de pasión”, que al componerlo lo hice teniendo muy presente a mi viejo.

- ¿Va a estar presente en el Carnaval tocando su tema?

Infelizmente, como dicen los brasileros, estoy ocupado tocando en una obra de teatro en Buenos Aires, y eso no me permite estar presente los fines de semana del Carnaval del Sol, aunque quizás el último fin de semana pueda estar tocando y vibrando juntos a la banda de “Sheg Yenú”, que son unos músicos divinos, que le ponen mucho amor y garra, con los cuales estuve en contacto todo el tiempo de este proceso previo al carnaval. Y quiero agradecer a esa banda hermosa que hace todo al pie de la letra para que mis composiciones suenen lo más parecido a la grabación original, son: Luciana Lupo, Marcelo Aguirre, Iván Manazzoni, Santiago Byrne, y Martín Bracamonte. A ellos se suman de Chascomús unos másicos venezolanos que tocan vientos y batería: Manuel Bhohorquez, Angel Caldera, Augusto Gelvez, y Diego Romero.

- ¿Sólo un tema suyo se escuchará en el Carnaval del Sol?

Son dos, “Sheg Yenú llegó”, música mía y letra compartida con mi amigo Alejandro Weiner, tema que habla de la comparsa, y por otro lado “Un canto de pasión”, que como dije la temática son los 100 años del Club Ever Ready.

- ¿Este tema por sus coros podría ser un himno para el Club?

La música tiene un poder muy grande, es magia pura, es todo lo que no se ve, es todo lo que no sabemos cómo puede ser recibido por la gente. Yo compongo un tema, se lo mando por WhatsApp a un amigo, y ya no es más del compositor, es de la gente, de quien lo escucha, lo baila, lo canta y se emociona con ese tema. Ojala este tema se convierta en un Himno al Club Ever Ready, sería un sueño para mí. Lo hice con todo mi amor y eso se puede notar cuando lo escuchen, y todo lo que se hace con amor y con corazón puede lograr transitar un lindo camino musical y de larga vida.

- ¿Desearía que eso sucediera con “Un canto de pasión”?

Siempre que grabo les digo a mis músicos, “toquen bien, miren que esta grabación es para toda la vida y para toda la muerte”. Es así, la música es eterna, es todo lo que voy a dejar en este planeta cuando mi cuerpo se vaya. Quedará mi música, y en ella estaré y estará toda la energía que puse al componerla, tocarla, cantarla y grabarla. Por eso me encantaría que “Un canto de pasión” sea cantado por la gente, que se emocionen al escucharla, y si eso pasa y perdura en el tiempo, será un himno del Club de mis amores. Por ahora espero que a la gente de Dolores les guste mucho el tema, lo canten, lo bailen, y sobre todo les toque el corazón y se emocionen al escuchar su música.

- ¿El tema tiene algún detalle particular?

Si, para quienes escuchen la grabación de “Un canto de pasión”. Es la participación especial de mi perrita “Samba”, que mientras yo grababa una voz guía hizo un ladrido y se metió en la grabación. Cuando fui a sacar el ladrido me pareció más lindo editarlo y dejarlo haciendo un “guau” en los primeros tiempos de cada compás de la introducción instrumental.

- ¿Dónde o cómo se lo puede escuchar?

Por ahora solo en You Tube, buscar “Un canto de pasión” de Mintcho Garrammone. Les dejo el link https://www.youtube.com/watch?v=jeTeZqBaGJo. También lo van a subir a Spotify y Bandcamp.

- ¿Dónde se puede acceder a todo su material, qué redes sociales tiene para quien se quiera contactar?

Casi todos mis discos están en mi Bandcamp, una plataforma digital en que se suben los discos en alta calidad de audio. Pueden entrar a Bandcamp.com y buscar mi nombre o hacer click en este link https://mintchogarrammone.bandcamp.com/

También pueden escuchar entrevistas y mis discos en https://soundcloud.com/mintcho-garrammone

Mi canal de You tube es http://www.youtube.com/MintchoGarrammone, en este canal pueden ver presentaciones en vivo y algunos video clips. Mis redes sociales son Facebook https://www.facebook.com/MintchoGarrammoneOficial/ y también Instagram https://www.instagram.com/mintchogarrammone/

- ¿Algo para agregar?

Si, espero que Dolores tenga un hermoso Carnaval 2020, con mucha música y alegría, dejando de lado todo lo que es competencia y puntajes para cada Club que participe. Relájense y vivan intensamente este presente agradeciendo el hermoso milagro de estar vivos. Un abrazo a todos los dolorenses, espero algún día volver a hacer un show en mi ciudad, a la que llamo cariñosamente “El paraíso terrenal”. ¡Viva el Carnaval!