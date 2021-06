El Dr. Ulises Napolitano es desde años colaborador del Diario a través de su columna semanal de los domingos, por lo que estando tanto el lector como nosotros interesados en conocer más de él como escritor lo entrevistamos, preguntándole para iniciar charla si había escrito desde siempre, y nos decía que sí, que su inquietud por escribir la tenía desde el secundario”.

– ¿Incentivado por algún profesor?

Más que nada en mi casa, porque había una pequeña biblioteca, que por pequeña no dejaba de ser importante. Había importantes libros. Siempre dije que mi único ídolo en la vida es mi Papa. Él era una persona que no habría terminado apenas segundo o tercer grado, pero era un autodidacta de la vida, una persona que parecía que había tenido estudio por la forma en que me educó, por los principios morales que me dejó. Aparte porque era una persona que le gustaba mucho decir frases. Casualmente le comentaba a un taxista que papá era muy buen “repentista”, decía cosas espontaneas y muchas veces en reuniones familiares decía cosas que acontecían en lo diario en familia, lo hacía en verso y muy bien.

– ¿Alguien más en su hogar?

Mi Mamá, que era también muy amante de la poesía. Ella fue a la Escuela N° 92, la Escuela de Cotta, que en esa época tenía como profesora a la señora (Arias) de Cambet, que llegó a ser premiada en literatura en Francia y fue maestra de mi Mamá. La señora era poeta y le hizo gustar a mi Mamá la poesía. A mis padres, a ambos, les gustaba la poesía, y me educaron mucho en la poesía de Gagliardi. Incluso aprendí el poema “Reyes Magos”, que recitaba en reuniones familiares o de amigos que tenía mi Papá.

– ¿Alguna situación o en qué momento nace realmente la inquietud de escribir?

A partir de la Facultad. Me gustaba comprar libros, generalmente eran de política y de economía. Y siempre tenía que comentarlos volcados en apuntes. Cualquier cantidad de apuntes. Un día, un compañero de militancia, me trajo un poema hecho por él a uno de sus hijos, y me gustó la poesía. Dije “es un buen método para practicar”, porque la poesía es muy sintética, en pocas palabras dice un concepto, expresa un pensamiento, un sentimiento y demás. Utilicé la poesía como método, porque entendía que se lograba concisión en los conceptos que uno podía escribir. Y que era muy importante en los escritos judiciales que más tarde iba a presentar como abogado, para en forma sintética expresar un concepto en esos escritos. Lo empecé a utilizar como método.

– ¿Y se hizo hábito?

Si, después lo adopté como un hábito. La primera poesía la hice en el Servicio Militar porque me emocionó mucho la Jura de la bandera. Hice en Servicio Militar en San Carlos de Bariloche y la juré en la Represa de Alicurá, en Neuquén, al pie de la Cordillera. Era un día que nevaba copiosamente. Tuvimos que jurar dentro de la escuela en la misma represa, de tanto que nevaba. Al otro día dentro de la oficina de Pateamiento y Verificación, utilicé la máquina de escribir, una hoja, y compuse una poesía muy linda en cuanto a la emoción que me embargó la Jura de la Bandera.

– ¿Cómo se fue perfeccionando?

Tenía en ese entonces un jefe, el Principal Cosutta, que se había recibido en la Escuela de Mecánica de la Armada, un hombre bastante culto, que revisó la poesía y me dijo “esta hermosa, expresa muchos sentimiento, pero si queres escribir con rima trata de estudiar métrica”. Y después cuando me casé, como mi señora que es profesora de literatura tenía mucha cantidad de antología, empecé a estudiar versificación y métrica, y directamente fue mi hobby permanente.

– ¿Ese material de la época de estudiante universitario lo conserva, fue publicando, trascendió lo familiar?

No, lamentablemente lo perdí todo. En ese entonces yo militaba en la Juventud Universitaria Peronista, era la época de la Dictadura, donde dos por tres había allanamientos en las pensiones. Y ese material que yo escribía, si bien era cierto que no era subversivo ni nada por el estilo, eran libros de política y economía que yo interpretaba… Y cualquier cosa que dijera “política”, para los que hacían el procedimiento era subversivo. Entonces lamentablemente perdí ese material.

– ¿Las notas que nos envía semanalmente están inspiradas en circunstancias particulares?

Muchas veces pienso un tema e inmediatamente lo vuelco. Me valgo mucho de lo que converso con la gente. Muchas veces hay expresiones o frases en que me baso para decir lo importante que es esto para volcarlo o analizarlo. Soy muy amante de leer enciclopedias, tengo muy buenas en mi biblioteca. Muchas veces leyendo alguna de ellas digo “acá tengo algo interesante para tratar”.

– ¿Escribe todos los días?

Todos los días. Generalmente hay escritos donde a la tarde me concentro mucho más, ya que estoy mucho más tranquilo, voy a mi escritorio y empiezo a escribir. A veces suelo hacerlo en forma espaciada, o sea, no dejando para mañana sino dejando un rato, pienso, y muchas veces modifico cosas. Después lo leo y puede que en alguna parte lo pueda perfeccionar.

– ¿Alguien los lee, le dice que está bien o mal…?

No, yo solo. Mi señora está cansada de verme escribir (risas).

– ¿Es su hobby y también su cable a tierra escribir?

Sí, es mi vida escribir.

– ¿De todo lo que hemos conocido de sus publicaciones alguna vez se arrepintió?

No. Porque a veces suelo compartir con mi señora y ella a veces ella me dice que “no…”, y otras veces comparto con ella que sí, que no hay que ponerlo aunque sea inconveniente. Antes compartía con mi hija, ella es muy crítica y me decía “Papa esto no… o si”. A veces en algunos escritos donde se involucran los Derechos de la Mujer y demás, me gusta tener una visión de ellas, fundamentalmente la de mi hija, que es una visión actualizada de la cosa. Mi señora es más tradicionalista.

– ¿Los escritos semanales que envía al Diario, cuándo comenzó a hacerlos publicos?

Cuando vine a Dolores después del Servicio Militar y la Universidad, tuve un problema. A mis padres no los conocían, entonces yo prácticamente no tenía una ascendencia conocida, y para ser abogado e insertarse en el medio hay que ser conocido. Entonces como no tenía conocidos tenía que hacerme conocer. Pensé, “¿Qué hago?”. Mi pasión era militar en política, la otra, escribir y hablar, lo tenía que desarrollar. Hice muchísimas colaboraciones para “El Tribuno”. Y después empecé a incursionar a raíz de mi participación política en la radio, me llevaban frecuentemente a programas. Comencé a ser conocido por la gente, que me escuchaba en la radio o había leído mis artículos. Con esas armas empecé a ser conocido.

– ¿Qué libros ha publicado?

Tengo tres libros. “Vivencias”, que tuvo mucho éxito. “Remembranzas Dolorenses”, que fue el segundo libro, y un tercero aun no publicado pero que está en Facebook, se llama “Pasando Revista al Siglo XX”. Se puede entrar en la página “Ulises Napolitano”, debajo de mi foto dice “Pasando Revista al Siglo XX PDF.” Ahí pueden ingresar y leerlo. Es un libro que hice hace unos 20 años, que quedó sin publicar porque me enfermé. Lo analizó la señora Teresa Lahitte cuando era Presidenta del Consejo Escolar, y lo recomendó para determinados años del primario y secundario. Lo pienso llevar, una vez que pase la pandemia, al Ministro de Educación de la Nación y a la Ministra de Educación de la Provincia.

– ¿Con la idea que se publique y difunda en las escuelas?

Exactamente. Y hay un profesor de filosofía de La Plata al que se lo pasé, ya lo está aplicando en Formación Ciudadana.

– Por último. ¿A esta altura de su vida escribiendo le queda algún objetivo por cumplir?

No. Los dos primeros libros se insertaron en las escuelas, tengo sí una asignatura pendiente, la docencia. Hubiera deseado ser docente y no lo hice porque se me lo impidiera sino por una cuestión de responsabilidad. Tuve profesores (en el secundario) que eran abogados y faltaban porque tenían sus compromisos por su profesión, y muchas veces los priorizaban sobre el de ir al colegio. Basándome en esos ejemplos y dado mi tremendo amor por la docencia, no la ejercí para no tener ese problema, de no cumplir en forma responsable esa función que es tan importante.