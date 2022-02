La primera final de la Clase Dos del Turismo Pista se corrió en Olavarría, y no se guardaba sorpresas desde un primer momento, perdiendo mucho terreno Alejo Cravero debido a una mala partida y heredando la primera posición Franco Fauret por sobre Santiago Tambucci en un inicio que no tenía grandes cambios ya que salía a pista el auto de seguridad por un golpe que no generaba mayores consecuencias físicas en los partícipes del mismo.

El relanzamiento permitió que Fauret sostenga el primer lugar sobre Garbiglia y Blotta, quien lograba avanzar luego de un despiste por parte de Santiago Tambucci. Algo más atrás, Gonzalez y Gauchat completaban los primeros cinco lugares sin mayores diferencias y con el suspenso permanente que seguía haciéndose presente.

Tanto Fauret como Garbiglia realizaban vueltas similares entre sí e iban construyendo la diferencia por sobre Blotta, llevándose de esta forma todas las miradas en un entretenido desenlace que se aguardaba dentro de la Clase Dos. Por su parte, detrás se destacaba el crecimiento de Alejo Cravero hasta el séptimo puesto tras el imprevisto del inicio.

La bandera a cuadros ya estaba a la vista y Franco Fauret logró encaminarse a la misma prevaleciendo por sobre Garbiglia y Blotta, quien lograría hacerse del merecido podio en su regreso a la Clase Dos. Detrás arribaron Luciano Gonzalez y Máximo Gauchat, quienes comienzan sumando puntos importantes como así también lo hicieron Mariano Sala, Danilo Gil, Franco Nazzi, Martín Chico y Santiago Lantella.

El dolorense Facundo Ríos finalizó en el puesto 14º a 25,264 del ganador.

La próxima fecha tendrá lugar entre los días 4, 5 y 6 de marzo en Concepción del Uruguay.

Pos. Auto Piloto Marca Tiempo/Dif.

1º 3 FRANCO FAURET VW UP 27:32.839

2º 156 CRISTIAN GARBIGLIA CHEVROLET CORSA a 0.205

3º 89 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA a 0.730

4º 4 LUCIANO GONZALEZ CHEVROLET CORSA a 2,341

5º 9 MAXIMO GAUCHAT VW UP a 4,026

14º 18 FACUNDO RIOS VW UP a 25,264