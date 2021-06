Se trata de dos mujeres y un hombre a los que se les incautó más de 6.000 dólares apócrifos con los que habían querido adquirir celulares y elementos tecnológicos tanto en comercios como en domicilios particulares.

En la jornada del miércoles se logró desbaratar a una banda oriunda de Mar del Plata que había arribado a la ciudad de Madariaga con la intención de realizar compras con dólares falsos.

Todo se inició a partir de que personal policial, en tareas preventivas, observó movimientos extraños por parte de una mujer en una remisería céntrica madariaguense.

Según detallaron fuentes de las fuerzas de seguridad, la sospechosa había realizado tres viajes en tres vehículos distintos en el lapso de media hora. Al finalizar el último se dirigió a un Renault Clio estacionado a pocos metros del lugar y fue ahí en donde fue interceptada por la policía para ser identificada.

Durante el proceso se logró determinar que se trataba de Romero Elena (48), quien estaba acompañada por Johan De Jesús (29) y Santander Estefanía (19), todos con domicilio en la ciudad de Mar del Plata.

Posteriormente se estableció que la mujer que había sido interceptada por su actitud sospechosa había intentado adquirir aparatos de telefonía y otros productos, tanto a particulares que habían publicado virtualmente sus ventas como a comercios locales.

En todos los casos las transacciones las abonó con dinero en moneda estadounidense falsa, incautándose en su poder la suma de U$S 1.400 (en 14 billetes de 100 apócrifos), mientras que el masculino tenía U$S 4.100 (en 41 billetes de 100 apócrifos) y la joven un total de U$S 650 (en 13 billetes de 50 apócrifos).