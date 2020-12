La primera prueba de Trail del país, en tiempos de pandemia, tuvo a Bariloche como escenario. Fue turno del quinto capítulo para BRUT.

La carrera comenzó en el Cerro Catedral durante un día de sol y mucho calor, lo cual significó un desafío extra para los participantes. Siguiendo el nuevo protocolo para las carreras de Running, la largada fue por turnos de cada 10 segundos, usando tapabocas y respetando el distanciamiento social.

Los horarios de largada fueron a las 7hs para los corredores de 50k, a las 10hs para los 25k y a las 11hs para los 10k.

Esta carrera dio puntapié a los desafíos extremos en esta temporada y tras todas las medidas por la pandemia varios dolorenses retomaron los entrenamientos y el experimentado corredor extremo Federico Nimer con recorrido internacional en las mejores carrera del planeta, Ivana Garaguso de destacada labor desde hace un par de temporadas y Agustín Carricaburu que viene sumando desafíos importantes fueron de la partida en esa exigente carrera.

En los 25 kilómetros el dolorense Federico Nimer sería quinto con un notable tiempo de 2 horas 44 minutos a menos de 15 minutos del ganador el barilochense Javier Mariqueo. Fue excelente su carrera tras una preparación en pocos meses tras la cuarentena.

En esta distancia Agustín Carricaburu también tuvo una destacada carrera, terminando 48º en la General, 12º en su Categoría con un tiempo de 3 horas 42 minutos.

A diferencia de ediciones pasadas, el circuito de los 50k recorrió los Cerros Bellavista y Goye, con el fin de sumar exigencia y paisajes al recorrido.

En los 50 kilómetros fue de la partida la dolorense Ivana Garaguso que corrió la distancia en 9 horas 37 minutos horas, colocándose quinta en la categoría y octava entre las primeras mujeres en llegar. La propia atleta local se refería a la carrera contándonos que realmente fue volver a disfrutar. Fue volver más allá que con diferencias, ya que por el tema del Covid se tomaron medidas que hizo que le desafió fuera distinto, desde la no existencia de puestos de hidratación y demás, todo esto por un protocolo de la competencia. La verdad que feliz sabiendo que di todo. No fue fácil pero la verdad que me siento muy bien. Y sabiendo que hacía mucho tiempo que no se competía la verdad que feliz con lo realizado. Y ahora a preparar con más ganas las 100 millas del Sur”.

Debido a la apertura del turismo este fin de semana, se pudo observar corredores de otras zonas del país como Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Cipolletti, Junin, Córdoba, Viedma y varios más.

El evento fue un éxito gracias a la responsabilidad y respeto que tuvieron en el predio y circuito tanto los corredores, sus acompañantes y trabajadores.

BRUT agradece el apoyo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Catedral Alta Patagonia, Rapa Nui, Alunco, Victory Endurance, Nutremax y Outdoor Company.

El podio se realizó inmediatamente después de la llegada del tercero de cada categoría.

Los ganadores fueron:

10k Femenino

1- Rosana Martínez

2- Anahi Molinez

3- Carola Mariel González

10k Masculino

1- Julián Collantes

2- Diego Rebolledo

3-Nicolas Sales Sánchez

25k Femenino

1- Ruth Oñate

2- Josefina Uijt Den Bogaard

3- Lina Sofía Gómez

25k Masculino

1- Javier Mariqueo

2- Jaime Moyano

3- Efren Fernández Melchor

50k Femenino

1- María Alejandra Pennisi

2- Agustina Quevedo

3- Valeria Mardones

50k Masculino

1- Rafael Andrés Aigo Morales

2- Alejandro Rene Vera

3- Maximiliano López