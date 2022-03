El pasado sábado se disputó el Torneo Sancor Seguros – Estudio Williams & Sabalette, de forma individual.

Con una exitosa convocatoria, de más de 115 golfistas de nuestra ciudad, Chascomús, Gral. Piran, Pinamar y la zona. Aprovechando una jornada muy agradable, con vientos de sur, y buenos horarios de salidas, se esperaban actuaciones destacadas porque las “visitas”, traían jugadores de bajo y mediano handicap, que llevarían a una disputa apretada en los scorers finales. También la cancha se presentaba en optimas condiciones y los greenes en gran forma y muy receptivos.

En la Scratch, se impuso con un muy buen 76 (39-37), Federico Baya de Chascomús, quien superó por DA, a Carlos Marino con igual scorer, y ahí nomás, con 77 gps. Ariel Fernández, en un muy apretado resultado final.

En la 8,1-12, ganó en gran forma, Alejandro Cuburu, con 82-12= 70 gps. netos, 3 bajo par de la cancha, superando por 1 gp, al 2do Leonardo Arrechea con 71 (81-10), de muy buena labor. Luego Federico Baya con 72 gps por DA, sobre C. Marino, A. Fernández y G. Romero, todos ellos con el mismo scorer, en gran final de todos ellos.

En 12.1-20, volvió al triunfo el “Profe” Armando Eterovich, con un 88-20= 68 netos, o sea 5 bajo par. Fruto de su talento y trabajo en la semana. En 2do. lugar Oscar Costanzo, con 90-20= 70 gps., aprovechando los hcp más altos de esa categoría. Luego “Manu” Sarasola con 72 gps, al igual que Mauricio Pérez (volviendo bien). Y cerca de ellos, Mauro Sigillito e Ignacio Zamora con 73 gps.

En la 20.1-54, se impuso el juvenil “Santi” Portis (3ra. generación) con 98-32= 66 gps. netos, en una destacada actuación, jugando 7 gps. bajo par de la cancha. Y en 2do. lugar, otro juvenil, “FEDE” Sarasola, con 99-30= 69 netos, 4 bajo par, Seguidos por E. Campos Campos, con 70 gps, en una buena actuación, al igual que en el Apertura ( está, ahí…), luego R. Urruspuru con 71, M. Urrutibehety con 72gps. y F. Barragán y P. Portinari, con buen par de cancha,73 gps.

En Promocional, resultó ganador en buena actuación el novel Manuel Castella, con 75 gps, seguido por C. Arrechea con 80 gps, C. Manías 94 y R. Sabalette 110 gps.

Cat. Damas, fue ganadora Irene Baldis con 87-6= 81 netos, seguida por Evangelina Barreiro con 89, Valeria Bonavita con 90 y Romina Latorre con 93 netos.

El Premio Long Drive fue ganado por Leonardo Arrechea, quien impactó con su drive, un gran golpe de aproximadamente 280 yardas, en el Hoyo 15. El Premio Aproach del hoyo 16, de 108 yardas, fue ganado por Alejandro Calabró, con un tiro que dejó a escasos 45 ctms, la pelotita del hoyo.

Luego, durante el Lunch ofrecido a la gran concurrencia, se hizo entrega de los Premios a los ganadores y escoltas, de éste gran Torneo Sancors Seguros, y hubo un agradecimiento, por parte del Presidente Carlos Morello, a los Sres. Williams y Sabalette, por dicho apoyo al Aero Golf.

También, a la gran cantidad de jugadores visitantes (38), y a los socios del Club, por su participación.

Otra, gran tarde de Golf, con histórico número de inscriptos. Felicitaciones a todos aquellos, que trabajan y colaboran, para seguir en el camino del crecimiento, del AERO GOLF DOLORES.

Se viene, el Torneo de niños, y se continuará con el calendario.

Hasta la próxima.

Hoyo 19