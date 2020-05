En estos días desde Compromiso, hemos tratado de charlar con los presidentes de cada una de las instituciones sociales y deportivas de la ciudad para que nos cuenten que se hace y cuál es la situación en este momento que nos toca vivir tras la pandemia del Covid-19.

El presidente del Club Ever Ready, Dr. Carlos Angeleri, al poco tiempo de asumir en el año del Centenario del club, tuvo que ponerse al frente de esta situación.

“Estamos bien. Se continúa trabajando. No se puede parar. Lo hacemos desde otro lugar, pero siempre nos tenemos que ocupar. Desde las medidas impuestas por el Covid-19 inmediatamente decidimos no hacer reuniones. Sólo una que hicimos el lunes inmediato a la cuarentena obligatoria, tomando todas las medidas del caso. Queríamos dejar en claro algunos temas de suma importancia para la vida de la institución y fue para eso que nos reunimos. Tras eso todas las comunicaciones entre los directivos son vía whatsapp, tomando decisiones desde esa vía previo charlar cada tema. Tenemos un grupo en el que ponemos diferentes temas a consideración y los debatimos para lograr resolver lo que creemos que es conveniente”.

¿Cómo se va llevando esta situación?

La comunicación con los socios se da desde el Facebook del club, el Instagram oficial y la pagina oficial de la institución. Siempre sin olvidar que está el número del club para evacuar cualquier duda o reclamo. Y siempre a través de las diferentes plataformas de comunicación de internet estamos realizando diferentes juegos para tener también entretenido de alguna forma al socio. En el tema de la cobranza de la cuota social estamos bien, tenemos personal autorizado para repartir la cuota y lo que no puede repartirse nos estamos comunicando por whatsapp, ya que muchos depositan el dinero equivalente a la cuota y nosotros los anotamos con el comprobante que nos pasan por foto.

¿Cómo hacen el mantenimiento tanto de la sede como de los diferentes predios que posee la institución?

Estamos amparados con el tema de una guardia de trabajo para mantener la institución y como tenemos muy buenos empleados, nos comunicamos permanentemente para ver cómo va todo. Entre ellos se han puesto de acuerdo en que horario y día va cada uno. Es de lunes a viernes, son cuatro horas, y está claro que el que puede va y el no puede no va, pero nosotros tenemos la suerte de que siempre están dispuestos. Y por eso hoy en día las instalaciones están impecables, ya que el mantenimiento es clave. Creo que en líneas generales nosotros más allá de las complicaciones que trae aparejada esta situación estamos bien. Siempre viendo lo positivo de todo lo malo que puede ser esto para todos.

¿Están haciendo siempre aportes a la comunidad?

Sí, estamos preocupados y ocupados y fuimos una de las primeras instituciones en ponernos a disposición del municipio brindándole nuestras instalaciones para colaborar en este difícil momento que estamos pasando todos. Y hemos creado un programa de cuidado de mayores, similar al que existe en Capital Federal. El socio se anota para colaborar con aquellos socios que necesitan hacer mandados y no pueden. Otros socios han colaborado en el cobro de la cuota societaria, pasando por la casa de aquellos que no pueden salir o por ahí necesitan ayuda con la tecnología para pagar.

¿Cómo están con las actividades deportivas?

Están todas paradas. Las actividades deportivas en la institución ya habían comenzado y con este tema siguieron haciéndose cosas pero de forma virtual, de acuerdo a la necesidad y requerimiento de cada área deportiva. Los profesores han usado mucho su creatividad para mantener entretenidos a todos.

¿Qué opina del fútbol local, se podrá jugar?

El tema del fútbol en este tiempo y pensando a futuro no es un tema que hayamos hablado en Comisión, pero en calidad de presidente de la Institución ya te digo que sin público no se puede volver a jugar. Sabiendo que varios clubes cubren un porcentaje alto de la erogación que demanda cada jornada. Inclusive Ever Ready que es autosuficiente en ese tema. Y a eso lo quiero dejarlo en claro, el fútbol sobre todo el de Primera se paga desde el trabajo de la Sub Comisión de Fútbol del club. Que se sustenta en un ingreso primordial como son las entradas y el otro en segundo orden son las publicidades. Los comercios le dan solo al fútbol publicidad, sin público no va a ser viable practicarlo. Y por ende no sé si habrá fútbol este año, pero para eso hay que esperar cómo evoluciona esta situación. De las entradas y publicidad se paga la afiliación, los jugadores, los viáticos a los jugadores de Primera e Inferiores porque están estudiando, y los gastos de un partido, policía, y árbitros.

Ezequiel Suárez