Las inversiones y los gastos que la gestión Etchevarren efectúa desde hace años para mantener en funcionamiento el Parque Termal Dolores son una caja de pandora, tanto se los analice desde la Rendición de Cuentas como desde el Presupuesto de Gastos, los que muestran sin lugar a duda alguna un profundo “agujero negro” que el Intendente alimenta con los desmedidos aumentos de impuestos que cada año impone a los vecinos.

Etchevarren para sostener su proyecto termal, que solo favoreció a amigos o a empresas muy cercanas a su gestión de gobierno, aseveró que la matriz productiva de la ciudad cambiaría, que “sería turística”, que daría trabajo en forma directa o indirecta a 1.000 dolorenses. Lo cierto es que nada de eso sucedió, la mano de obra de vecinos durante la construcción fue prácticamente nula y por demás menor la que se utiliza actualmente en lo servicios. Por otra parte, al presente los turistas que llegan al Predio Termal no gastan ni un peso en el comercio local, ingresan a las Termas y luego se van directamente de Dolores.

Lo hemos dicho en anteriores oportunidades y lo reiteramos, el Proyecto Termal fue siempre y en todos sus aspectos algo por demás oscuro, quizás la razón por la que el Jefe Comunal y los suyos han procurado ocultar toda información posible, principalmente aquella que pudiera reflejar el dinero que realmente allí se mueve o gasta.

Todos pensaron que desde su apertura en 2017 su funcionamiento traería cierta claridad, al menos para saber si se financiaría con el ingreso de turistas o solo con el dinero de las arcas municipales, es decir con los impuestos que pagan anualmente los vecinos, opción esta última que parece ser lo que realmente sucede.

Una demanda que el Hotel de las Termas inició hace muy poco en el Juzgado Contencioso Administrativo contra la Municipalidad de Dolores por “por incumplimiento a la provisión continua e ininterrumpida de agua termal en el volumen establecido en la Licitación”, parece haber acelerado los tiempos en el Intendente y de allí la decisión de hacer una nueva perforación para extraer agua termal, luego de hacer oídos sordos a los reclamos permanentes que se le hacía desde la Empresa y que la llevaron a tener que instalar un caudalímetro electrónico (verificado por un Escribano), y tener que calentar el agua con calderas para lograr los 37 grados a los que el Municipio se comprometió en el contrato de la Licitación.

Respecto de esto último cabe recordar, que en febrero pasado este Diario informó que la Municipalidad gastaba 173.641 pesos mensuales (a agosto de 2019) para calentar el agua termal, y que ello surgía de la consulta que a través del Expediente 4032-78245/19 había efectuado el Intendente Etchevarren al Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde precisaba que ese combustible, gas líquido, era usado para “las calderas que mantienen la temperatura del agua termal”.

El pozo termal sin fondo

En 2010 el geólogo contratado por la Municipalidad, Abel Pesce, confirmaba que “a unos 300 metros de profundidad hay aguas termales en la zona de Dolores”, y decía que una perforación de 700 metros permitirá la extracción del líquido a la temperatura requerida para el Parque Termal.

En junio de 2011 el intendente Etchevarren informaba que la empresa adjudicataria de la licitación para la perforación era Río Cevallos SRL, y el 3 de octubre de ese mismo año que el agua termal estaba en superficie.

La profundidad del pozo termal pronto tuvo problemas, se habló de la necesidad de superar los 800 metros que se dijo tenía, porque el agua termal que se obtenía no era suficiente. Más tarde se agregaría un nuevo y grave problema, las cañerías comenzaron a cristalizarse y el agua termal resultaba insuficiente para abastecer al Hotel y las piletas públicas, a tal punto que varios fines de semana el Predio Termal no habilitó sus instalaciones. Los reclamos de los concesionarios se hicieron permanentes, a principio del año pasado hablando ya de una demanda por incumplimiento a la obligación de entrega el caudal de agua termal fijado en la Licitación, y porque tenían que calentarla en las calderas del hotel. No hubo respuesta alguna por parte del Municipio, ni de Etchevarren ni del área de Legales a las notas presentadas por la concesionaria.

Sin embargo la situación por entonces planteada y la demanda ahora presentada se reflejaron en sendas Licitaciones para la perforación termal, aunque con solo un año de diferencia entre ellas una más que llamativa característica, se pagará ahora un costo cinco veces superior , 7 millones el año pasado, 35 millones este año.

Veamos un Comparativo :

La Licitación nº 6/2019 de la Municipalidad de Dolores según lo publicado en el Boletín Oficial, era para “ Ampliación de pozo profundo en el Parque Termal, para mejorar la producción del caudal a extraer y realizar la limpieza del mismo”. Su apertura fijada para el 25 de julio de ese año consignaba un monto de $. 7.000.000, equivalente a 166.000 dólares a valor oficial.

Ahora el Intendente Etchevarren envió al Concejo Deliberante un Proyecto de Ordenanza para convalidar la adjudicación de la Licitación nº 1/2020 a la firma Rio Ceballos SRL -por ser único oferente- para la construcción de “un pozo profundo en el Parque Termal, con un presupuesto de $. 34 945.659 (equivalente a 392.000 dólares a valor oficial).

Y a esos montos tan disímiles pagados en las Licitaciones se agrega un detalle que no se puede ignorar, la ganadora de todas fue siempre una misma empresa, Río Cevallos SRL.

Los datos comparativos y un análisis general, desde la perspectiva periodística permiten hablar de un desmedido y permanente gasto por parte de Etchevarren para mantener su épico proyecto. Y ello es así, porque el Jefe Comunal nunca da a conocer –ni al Concejo Deliberante- los detalles técnicos que justifiquen la erogación más allá de los enunciados formales. Menos aún informa, qué hechos o circunstancias han llevado que a 9 años de la primera perforación y solo a tres de la inauguración del Parque Termal Dolores, se hayan tenido que hacer cuatro perforaciones para extraer agua termal, cuyo caudal precisamente nunca alcanzó para abastecer al Hotel según lo establecido en la Licitación.

Una observación final : para solventar sólo el costo de esta última perforación deberían venderse aproximadamente 87.500 entradas (a un valor promedio de $. 400), aunque esta no será la única erogación que tenga el Predio Termal.

Veamos: según el Presupuesto 2021 que Etchevarren envió al Concejo Deliberante, las Termas necesitará para su funcionamiento otros 48.662.300 pesos, cifra que sumada a la nueva perforación indica en principio que se gastarán $. 83.662.300 pesos para financiarlo un año más con dinero de los contribuyentes, porque el propio Departamento Ejecutivo reconoce que no será con la venta de entradas. En la página 3 (de 4) del Cálculo de Recursos para solventar el Presupuesto, indica que para el Parque Termal ingresará (solo) $. 3.600.000 (Ver facsímil).

Es ineludible decirles a los lectores que no intenten entender o preguntar el porqué, porque no existe explicación alguna que pueda justificar que la Comuna siga gastando anualmente montos millonarios en un emprendimiento que el Intendente sostenía que se autofinanciaría.

Ese monto de más de 83 millones que el Jefe Comunal prevé gastar en 2021 para sostener su epopeya política, según la información oficial volcada en el Presupuesto, significa llanamente que lo hará utilizando el 10 por ciento de los fondos de libre disponibilidad con que cuenta el Municipio para solventar sus gastos el próximo año.

El adjetivo para calificar esa decisión lo dejamos elección de nuestros lectores.