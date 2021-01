Desde el bloque de Concejales del Frente de Todos solicitaron el llamado a Sesión Extraordinaria ante la dramática situación que vivieron los vecinos días atrás producto del temporal. Advirtieron que el gobierno local necesita planificación en las obras y realizar con urgencia la limpieza y mantenimiento de zanjas y desagües.

Cabe recordar que el pasado miércoles cayeron más de 300 milímetros de lluvia en Dolores, muchos vecinos tuvieron que ser evacuados, y otros tantos perdieron todo lo que tenían. No obstante, los ediles señalaron que las calles anegadas son una constante en ese distrito. “Desde hace años venimos reclamando la limpieza de zanjas y desagües, ya que cada vez que llueven Dolores, sea mucha o poca la cantidad de agua caída, hay calles anegadas en todos los barrios”, indicaron los concejales, y remarcaron que el Municipio no planifica, ya que “obras de particulares e incluso de la propia gestión, han alterado el cauce natural de aguas del distrito y el no escurrimiento e inundación de ciertas calles es el resultado de la improvisación con que se manejan. Lo que viene sucediendo no es sólo producto de la falta de mantenimiento de desagües y zanjas sino que, sobre todo, hay una ausencia total de planificación y de los correspondientes estudios de factibilidad previo a las obras que realizan”.

“Lo que pasó el miércoles es tristísimo, muchos vecinos perdieron todo y aún esperan que les baje el agua”, señalaron e hicieron hincapié en que Dolores, “no posee un Comité de Crisis ni Defensa Civil que proyecte y articule acciones en estas situaciones. Desde nuestro bloque hemos presentado diversos proyectos para la creación de ambas figuras, pero no han sido respaldados por el oficialismo”.

“Solicitamos con urgencia el llamado a sesión extraordinaria para tratar estos temas que deben comenzar a resolverse a la brevedad, muchos dolorenses se encuentran en una situación crítica y el Estado es quien debe generar las herramientas para resolverla”, concluyó la concejal del FdT, Berenice Giménez.