Después de tantos años siendo protagonista en el Turismo Carretera, Mariano Werner pudo celebrar un campeonato en la máxima categoría. El entrerriano llegó quinto en el circuito sanjuanino con el Ford del equipo Memo Corse, y se adjudicó la Copa de Oro. Agustín Canapino, el campeón saliente, le cedió el 1 con una contundente victoria de punta a punta.

Mientras Werner celebraba el campeonato, Juan Cruz Benvenuti le decía al equipo “Campeones” sus sensaciones: “Tengo un sabor amargo. Si bien es meritorio ser subcampeón, me apena no haber podido luchar un poco más, pero peleamos hasta último momento y trataré de seguir trabajando para no equivocarme, para seguir aprendiendo, y seguir adelante”.

Cabe destacar el trabajo del equipo dolorense Laboritto Racing Jrs. y el motor de Jhonny Laboritto, que le dieron el Subcampeonato a Juan Cruz Benvenutti.