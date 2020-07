De la charla hace unos días con “Tatan” Franklin Martínez, quedaron dos anécdotas con respecto a los amigos y a la llegada de Rodrigo Palacios a Huracán de Tres Arroyos.

El dolorense se refirió a historias ligadas al fútbol y amigos. “Estando en Atlanta vino a quedarse unos días a Buenos Aires mi amigo Germán Bachi Bidart, jugaba Ever Ready, y quedamos que iba a ir conmigo a entrenar con nosotros a una práctica, y me acuerdo que el estaba listo temprano para ir y como yo no me levantaba tuvo que insistir. Parecía todo al revés, (risas).

Y con Bachi, por eso el fútbol es lindo, compartí equipo en el regional para Ever Ready y en el 89’ a principios estuvo unos meses jugando en el torneo local con nosotros acá en Huracán que dirigía Hugo Zerr”.

Sobre Huracán de Tres Arroyos y Rodrigo Palacio

Todos saben que si bien el bahiense Rodrigo Palacios ya jugaba en Primera en Bahía Blanca en Pacifico, su historia en el fútbol profesional se dio desde Huracán de Tres Arroyos. Y ahí uno de los protagonistas de su llegada sería el dolorense “Tatan” Franklin Martínez. “Pensa que un día en una mesa que compartía con amigos en el Club Social dije en Huracán hay un chico que va a jugar en la Selección. Y como se llama me preguntaron, Rodrigo Palacios fue mi respuesta y se me reían, y al año y medio ya jugaba en la Selección”.

Un día nació todo desde el interés de Roberto Bottino que manejaba los destinos del club y Franklin Martínez sería el qué ejecutaría todo: “Un día Roberto Bottino me dice Franklin -yo ya no jugaba y trabajaba en la agencia de autos de él- voy a traer a Rodrigo Palacios el hijo de José Ramón -había jugado en su última etapa en Huracán- y yo le digo ¿y cómo sabes que juega? Y el me dice que compra la Nueva Provincia y ahí siempre hablan bien. Y yo le digo pero como te vas a guiar solo por lo que dice el diario, yo voy a llamar a amigos y voy a preguntar. Llame y me dijeron que si que jugaba bien pero que obviamente recién comenzaba.

Y entonces llame al papá. Hable con José Ramón y le fui directo. Escucha una cosa José, Roberto lo quiere traer a Rodrigo para acá, y ahora quiero saber una cosa, pero primero sácate la camiseta de padre, como juega Rodrigo, sirve o no sirve y el otro lado José me dijo, si Franklin es bueno, no es porque sea mi hijo pero es buenísimo. Y ahí no más me dio el teléfono de Roberto Depietri- ex Olimpo y Gimnasia y Esgrima La Plata- llámalo que es él el que maneja todo lo de Rodrigo. Ponete de acuerdo con él que tema de unos videos. Lo llame a Roberto y le dije que queríamos traer a Rodrigo pero que antes lo quería ver y me dijo que me enviaba unos videos.

Y así fue un día fui a la terminal ya que me los mandaron por encomienda. Recibí los videos y como no tenía en casa para verlos fui al a casa de un periodista amigo.

Lo veías y no veías nada extraordinario porque no tiene un juego demasiado vistoso, pero cuando andaba por derecha, por esa punta volaba, era tremendo y tiraba los centros con mucha facilidad.

Y lo trajimos. Yo recuerdo que fui a la primera práctica, nosotros estábamos en el nacional B, y la verdad que en la práctica pasaba los defensores como quería, la tiraba larga, le tiraban patadas y no lo podían bajar. Y no porque ahora me haga el que se todo, nosotros lo habíamos traído a préstamo, ese día le dije este chico no tiene techo, hay que comprarlo y lo compramos. Y después la historia que todos conocen”.