Integrantes de la Escuela Centro Profesional – Filial Dolores, cargo del Director Gabriel Ribot VI Dan; participaron del torneo Metropolitano disputado en Gral. Rodríguez.

La Delegación de nuestra ciudad obtuvo medallas en diferentes disciplinas y categorías.

Resultados:

Alumnos del Instructor Joaquín Giménez lll Dan

Primer Puesto y Campeón Metropolitano en Lucha Menores 11y 12 años; Lucio Morales.

Primer Puesto en Lucha Menores 6 y 7 años, Aquiles Morales. Campeón Metropolitano y Sub Campeón en modalidad Formas.

Segundo Puesto en Lucha Mayores 80 kg. en adelante, Joaquín Giménez. III Dan Sub Campeón Metropolitano.

Segundo Puesto en Lucha Menores (danés), Andre Aguirre Sub Campeón en Lucha y Sub Campeón en Forma.

Tercer Puesto en Mayores I Dan, Jeremías Olguín en Lucha.

Tercer Puesto en Mayores I Dan, Miguel Burgos en Lucha.

Alumnos del Instructor Gabriel Ribot VI Dan

Primer Puesto y Mayores Femeninas y Campeona Metropolitana; Carmen Ebenau.

Segundo Puesto Benjamín Pelerán en Lucha Menores I Dan Sub Campeón y Sub Campeón en Gorma. Ludmila Cabane Sub Campeona en Lucha y Sub Campeona en Forma, también la destacada participación de Ribot Juan en Circuito.