En una entrevista que en FM Radio Dolores se le realizara hace unos días al Intendente Etchevarren no guardó calificativos para referirse a Gastón Garófalo, un ex integrante de su Gabinete y también Concejal por el sector de gobierno.

A las preguntas de Horacio Burgueño le formulaba el Jefe Comunal las fue contestando con una vehemencia que claramente nacía de su egocentrismo más que de las convicciones que dice tener, lo que en cierto momento lo llevó a confesar ser “un tipo jodido”.

Después de reconocer que estaba hablando de Gastón Garófalo, dijo que de él tenía “una imagen de un tipo vivo, que después termina haciendo estupideces (…) y que cada día hace estupideces nuevas…”, refiriéndose sin decirlo a la aspiración del dolorense de ser Intendente quizás integrando una lista que represente a Javier Milei, menospreciando Etchevarren desde su omnipotencia las posibilidades que aquel pueda tener, ya que señaló: “Puede enfrentar y sacar 500 votos, o nada. Yo creo que ni arman (lista) siquiera”.

Y en ese marco Etchevarren desnudó algo más, su intención de ir nuevamente por la reelección como Intendente más allá de su auto proclamación de querer ser Gobernador de nuestra Provincia, al manifestar: “…las cosas en nuestro sector estaban muy claritas. Yo nunca he dicho que me quiero ir. Yo siempre digo ‘me encanta lo que hago’”, expresiones que sin duda reprochaban a Garofalo el haber tenido la sana idea como muchos otros tantos de exponer lo que es una sana aspiración.

Consultado si su ex colaborador lo había defraudado, Etchevarren respondió diciendo, “¡pensé que era un tipo vivo!, como los que me rodean. No tengo un equipo de tontos, viste…”, dejando quizás sin querer y en claro un concepto raro de gestión, vale más la viveza que la capacidad. Y para dejar remarcar su opinión y diferenciar al cuestionado de sus “vivos” funcionarios políticos, sentenció: “¡Y en el fondo es un boludo!”.

Mas adelante el Intendente, quizás sin percatarse que lo decía, manifestó lo que desde hace muchos viene trascendiendo sobre su elenco de gobierno, al señalar: “tengo tipos enfrentados en el gabinete, pero… tienen que seguir muchachos”.

Y luego de rechazar ser rencoroso reconoció ser “un tipo jodido”, “muy jodido” con los suyos, aclarando que nunca le había pasado (refiriéndose a Garófalo) “que se levante un enano, un chavo, viste… No, a joder no. ¡Jamás!”, resaltando como forma de denostar a su ex colaborador, “Si, por eso yo digo, éste era un estúpido, un tonto es, hace cosas… boludeces, viste. Yo hago mal en hablar, pero estoy caliente. Pero listo, vamos a la cancha, el equipo nuestro sale, y va por todo, viste… por eso, por eso que te digo… nada, esto es nada. Y hago mal en decirlo porque estamos hablando al pedo. ¡Esto es nada, esto termina en nada!”.

Como cierre entendemos necesario recordar, que Gastón Garófalo no fue uno más en el Gobierno de Etchevarren, fue quien luego de su paso por el Consejo Escolar, encabezó la lista del oficialismo en 2017 que le hizo ganar con 9.575 votos la elección, cantidad inusual para una contienda electoral para Concejales. Que además fue Secretario de Gobierno, de Educación, de Deportes, y que 2019 cuando parecía que iba a encabezar nuevamente la lista a Concejales Etchevarren lo envió al ostracismo, primero haciéndolo reasumir como Concejal y luego eliminándolo de toda posibilidad de ser candidato.

Ahora, si bien el Intendente lo califica como que “no es nada”, la forma de calificarlo demuestra que le preocupa, quizás por esos 500 votos que reconoce podría obtener y que menguarían a los del oficialismo.