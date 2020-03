Seguro que es bueno soñar, pero, todo a su medida y armoniosamente, pensamiento asignado a Pericles y tiene mucho valor para los pasos del aprendizaje en educación del alumno, la recuerdo desde mi paso como maestro normalista, egresado en las “Bodas de Brillantes”, Escuela Normal Mixta, de Dolores, en el memorable 1963, parte de un sueño hecho realidad.

El soñar despierto, nos lleva a desprendernos del entorno, y entramos en otra realidad, diríamos fantástica, nos llenamos de pensamientos placenteros, ponemos toda esa fantasía en un dechado de esperanzas, o algo que queremos lograr, o soñamos que se nos haga realidad, no todo llega, pero me ha pasado, que recordando sueños, se han concretado y me parece mentira, también creo en el trabajo en la dirección de los mismos, ¡Sueños que se hacen realidad!

Soñar dormido, es un proceso innato, la actividad cerebral que no duerme, entra en una activación en nuestro cerebro, parase que reorganiza el proceso de memoria, alguien me recordó, que al estudiar para rendir un examen al otro día, se debe estudiar lo más, y luego dormir toda la noche, así el cerebro tendrá todo preparado para el esperado examen.

El recordar o no los sueños luego de dormir, parece que tiene que ver con despertarse entre ellos, el que descansa bien no recuerda si los hubo.

El soñar despierto suele ser una fantasía linda, pero, si movemos ideas, nos puede llevar al mundo de la creación, en una palabra a crear, a mejorar desde nosotros mismos, y nos puede llevar a cambiar la realidad que nos rodea, y salir de ella fortificados y triunfantes. Soñemos…, pero la acción es nuestra.

Entre sueños al dormir, y entre sueños de meditar despierto, allá por 2010, se me ocurre escribir una poesía para un concurso, en el cual tuve la suerte de recibir distinción, se me premia en el Club de Leones de Rocha, República Oriental del Uruguay; pero, el sueño era al mundo en que vivimos; los mensajes que dejan en sus escritos los distintos autores en sus obras, que nos cuesta tanto tomar ejemplos y transitar el camino correcto de las buenas obras y acciones, de los sueños a la realidad. Así fue, que ve la luz esta obra, un sueño al fin de escribir, y recibir un reconocimiento.

La poesía, cuyo título era: “VOLAR”.

¿Puede el vuelo de un corazón y una mente

inspirarse en la anécdota genial de Artigas,

unirse en otro vuelo que Barros pone nuevamente,

y nacer de Hernández su poesía gauchesca?

Que del genio de Cervantes, tenemos El Quijote,

del vuelo de Hernández, el libro Martín Fierro.

Llegó para hermanar en América, sus pueblos

y dejarnos bien clarito en sus versos el mensaje.

La historia de un gaucho allá en Monsalvo

clamando a cuatro vientos, su sagrada libertad,

y pidiendo solo un poco de justicia nada más.

No dejemos hermano que se vuele la justicia

porque con ella alzará la libertad su vuelo,

y al entierro de la paz, encadenados asistiremos.

Noé Zenón Suárez Casielles