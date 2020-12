Desde el 2018 Dolores volvió a tener la posibilidad del regreso del Softbol, con el trabajo de uno de los fundadores de la vieja y recordada Escuela “Scorpions”, que tantas gratificaciones le trajera a la ciudad a mediados y fines de los 90’, el pProfesor Germán Rodríguez.

Reeditando esa querida y consagrada Escuela, este regreso hizo que poco a poco se sumaran ex jugadores de esos recordados equipos. En apoyo del trabajo que se comenzó a realizar con los jóvenes y al poco tiempo, se terminaría conformando casi de manera impensada la Primera División de la mano de estos ex jugadores.

En esta charla Germán nos habla del regreso, de sus proyectos, de la consolidación de a poco de su trabajo, la convocatoria de chicos a la Selección Sub 18, hasta el Nacional que estaría disputando en enero la Primera División, como así el proyecto parado por la pandemia de jugar en la Liga Platense.

“Las cosas se vienen dando rápido. Esto de la posibilidad de la Selección surgió en febrero, me contactaron porque vieron jugar a los chicos en los bonaerenses y por intermedio de un profe de La Plata que tiene chicos que también juegan al Softfol se dio todo y nos pidieron que anotáramos chicos menores a la categoría 2004 hasta la 20005, 2006 y hasta 2007 que tuvieran un nivel determinado porque la Selección Argentina estaba preseleccionando jugadores para el equipo Sub 18 para el Mundial 2022. Los chicos convocados tienen cuatro, 16 años y uno, 15 y uno, 14.

Entre los convocados están Román Leiva, Mateo Martínez, Maximiliano Issa, Diego Melgarejo, Nahuel Peppe y Mel Weinzettel, quienes fueron alumnos míos de Educación Física en el Colegio Nacional.

La pandemia paro todas las pruebas que se iban hacer y yo anote a varios chicos entre esas categorías y la primera prueba informal se hizo en octubre en La Plata. Fue el técnico principal de la Selección Argentina Juvenil y vio a los chicos de Dolores, La Plata y Quilmes, y hubo seis que conformaron y que pueden ir para el primer corte”.

¿Cómo sigue todo esto?

En enero estarían haciendo el primer corte para ir ya trabajando con el número necesario para ir armando el equipo. De a cuerdo a lo que vi, sé que hay posibilidades de que algunos de nuestros chicos pasen el primer corte que es el más importante, pero hay que esperar. Tras eso en enero se comenzará con los entrenamientos con 25 o 30 chicos de todos los seleccionados en el país y se ahí se conformara la Selección definitiva. No quieren citar a todos en Paraná, por lo que el primer corte se haría en La Plata o en Las Heras con todos los convocados de la provincia de Buenos Aires. Hay chicos que tienen condiciones, vamos a ver si tienen la capacidad mental, es un esfuerzo fuerte que hay que hacer.

¿En lo propio de ustedes, como viene todo?

Nosotros entrenamos de lunes a sábado en doble turno en el Anexo del Polideportivo, siempre poniendo el ojo en este desafío pero sin descuidar la Primera, que es clave para apuntalar este proyecto ya que hay chicos de más de 30 años que fueron parte de los comienzos de esta Escuela que reabrió en 2018.

¿Sigue con su proyecto, pero dentro de ese proyecto esta la Primera y no hay que descuidarla?

Claro. Es por eso que el 12 de diciembre (hoy sábado), habrá un amistoso con un equipo de La Plata. Si no hubiese sido por la pandemia hubiésemos jugado en el Campeonato de la Liga de La Plata. Nosotros pasamos a ser el equipo número 8 en esa competencia pese a que no comenzó, y de a poco la idea es darles a los más chicos amistosos. Desde que se retomó el proyecto de “Scorpions” siempre se trabajó para formar la base de una posible Primera, de tener una escalera de a poco, cosa que se viene dando. Pero todo fue más rápido ya que muchos de los ex jugadores se sumaron y se conformó la Primera División que quizás no la tenía pensada tan rápido. Están todos unidos, los Sub 18 ayudan a la Primera y ellos a los Sub 18.

¿Habrá un amistoso como preparación para el Nacional de Primera División?

La idea es jugar dos partidos con un equipo de la Liga Platense. Ellos vienen con Cadetes Juveniles y Primera, y se jugará un primer partido con mayoría de Cadetes con algunos de Primera, y después si con la Primera con el objetivo de tener una competencia real. Es clave tener rodaje, recuerdo que en febrero fuimos a un cuadrangular en primer a en City Bell pero cuando íbamos a comenzar el torneo se paro por la pandemia y ahora se hablo de volver en noviembre y no lo autorizaron tampoco. La idea con los Cadetes es hacer una especie de Torneo Regional tipo Sub 18. En el comienzo fueron amistoso por el 2019 y ahí en ese comienzo nos ayudamos en definitivamente entre nosotros que íbamos y ellos -un equipo de La Plata- que nos recibían en los sábados cada 15 días.

¿Recibió una convocatoria para ser el entrenador del Sub 12?

Si, fui convocado para ser el entrenador de los Sub 12, para estar en el trabajo de la Selección, equipo que iría al Mundial 2021, pero quedó todo parado, no se sabe si se juega o se pasa para el 2022. Una pena porque estábamos metidos ahí. Uno comenzó para ir formando la Escuela que teníamos antes y yo pensaba, un año se conforma una categoría, otro otra y se va armando todo y como ya dije anteriormente un día se hizo un encuentro con ex jugadores y ahí se entusiasmaron y paso a conformarse la Primera. En poco tiempo me pidieron de entrenar y hoy es una realidad, en febrero se piensa competir en el campeonato argentino de mayores en Paraná, lo que nos pone muy felices a todos.

Ezequiel Suárez