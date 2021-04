Participaciones Fúnebres:

El Colegio de Abogados del Depto. Judicial Dolores, despide a su Presidente Dr. Adrián Rubén Lamacchia, con una reseña de su extensa trayectoria.

Dr. Adrián Rubén Lamacchia

(1946-2021)

Adrián Rubén Lamacchia, nació en Dolores el 1 de Marzo de 1946, en el hogar formado por Don Rubén Carlos Lamacchia y Margarita Fontana., Es el hermano mayor de cuatro hijos de dicho matrimonio. Le siguen Mónica, Carlos María y Miguel Ángel, estos últimos mellizos. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 1 «Pedro Castelli» de Dolores y el secundario en el Colegio Nacional «Aristóbulo del Valle» donde egresó en la Promoción de Bachilleres de 1963. Inició sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de l a Universidad Nacional de La Plata, para luego continuarlos y graduarse de Abogado en la actual Universidad Nacional de Mar del Plata en 1973. Hizo el Servicio Militar en el entonces Distrito Militar 22, que se encontraba en Dolores.

Se matriculó en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores, e inició una larga carrera profesional, instalando importantes Estudios Jurídicos en Dolores y en Santa Teresita, donde se asoció con su colega y amigo Dr. Délfor Eladio Zuetta, viajando todos los viernes y sábados para atender en Santa Teresita y Mar de Ajó.

Si bien se dedicó a todas las ramas de Derecho, su principal cartera fue lo Laboral. Fue Asesor dela Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Trabajo de la Nación.

También fue Asesor Letrado de la Municipalidad de General Lavalle.

Fue afiliado y dirigente de la Unión Cívica Radical. Donde ocupó diversos cargos y fue varias veces Convencional. Electo Concejal Municipal en Dolores por la Unión Cívica Radical para el período 1987. 1991, se desempeñó con gran capacidad y presentó junto a su Bloque numerosos proyectos.

Cultivó una gran amistad en integró el Sector de Renovación y Cambio con el Dr. Juan Carlos Valente y el Dr. José María Pérgamo y otros dirigentes del Radicalismo. También fue amigo con quien fuera electo posteriormente Presidente de la Nación , el Dr, Raúl Ricardo Alfonsín, matriculado en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores, a igual que su hijo el Dr. Ricardo Luis Alfonsín, que fue Diputado Provincial, Diputado Nacional, Candidato a Gobernador y actual Embajador en España y Andorra..

En la faz gremial profesional integró diversas Comisiones Directivas del Colegio de Abogados de Dolores. Fue Tesorero en las gestiones de los Presidentes Dres. Hernán Repetto, César Harisgarat, Herminio Macchi y Vicepresidente del Dr. Héctor Porréz. Luego Electo Presidente en 1998 y se desempeñó ininterrumpidamente por cinco períodos consecutivos.

Integró en diversos cargos el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), desempeñándose en la actualidad como Vicepresidente Segundo, lo que lo obligaba a viajar regularmente los jueves a la ciudad de La Plata o a otras ciudades cabeceras de Departamento Judiciales Bonaerenses.

Como Presidente del Colegio local, era el Delegado natural a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), entidad madre de la Abogacía Argentina, nacida en 1.921 y de la que Dolores es uno de los cinco Colegios de Abogados Fundadores, lo que lo obligaba a viajar a reuniones y Juntas de Gobierno que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país..

Varias veces fue designado Conjuez de la Suprema Corte de Justicia. También fue integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Mapa Judicial de la Provincia. Era Presidente de la Comisión de COLPROBA de Reforma de la Ley 5177, que regula las actividades de los Abogados y Procuradores.

Asistió a numerosos encuentros y seminarios provinciales, nacionales e internacionales y dictó conferencias y charlas.

Antes de tomar juramento a los nuevos letrados, le gustaba darles charlas de capacitación y formativas para el desempeño profesional, con su gran experiencia.

Fue un gran impulsor de la Ciudad Judicial de Dolores y cultivó una excelente relación con el Colegio de Magistrados, sin descuidar la defensa de los Abogados y del ejercicio profesional.

Formó una sólida familia con su esposa la Sra. Julia Lupo y sus dos hijos Adriano y Nahuel. Este último recientemente recibido de Abogado, corroborando el Mandamiento de Eduardo J. Couture, que dice: «Ama tu Profesión”: Trata de considerar la Abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga Abogado»

Aparte de lo profesional y gremial, fue un viajero incansable por la Argentina y el exterior.

La Abogacía se encuentra de duelo con el deceso de uno de sus máximos exponentes y así lo han hecho saber al Colegio de Abogados, a familiares y amigos grandes dirigentes como los Dres. Carlos Andreucci (Presidente de la UIBA, ex Presidente de FACA, La Plata), Eduardo Massot ( Ex Presidente de FACA, Santa Fe); José Luis Lasalle (actual Presidente de FACA); Hernán Colli (Presidente del CALP); Hernán Portillo (Presidente del C, A. Mar del Plata); Hugo Palomeque (Presidente del C.A. Trenque Lauquen); Marina Sánchez Herrero (ex Consejera de la Magistratura Nacional, Mar del Plata); el Embajador Dr. Ricardo Luis Alfonsín; Daniel Salvador (actual Presidente de la UCR de la Provincia de Buenos Aires); Maximiliano Abad (Diputado Provincial y Presidente electo del Comité Provincia de la UCR); Adolfo Amán ( ex Presidente del Colegio de Villa Mercedes, San Luis); Alberto Deppeler (ex Presidente del Colegio de Abogados de Zárate- Campana); Ricardo Vázquez ( Diputado Nacional (mc) y Presidente del GEN de la Provincia de Buenos Aires); Julio César Alfonsín ( Diputado Provincial (mc));Marisol Molina (Secretaria FACA , Corrientes); Norma Leanza (Gerente de FACA), Horacio Vero (ex Presidente del Colegio de Mercedes), Colegio de Abogados de Morón y San Isidro, entre muchos otros. Magistrados como, el Dr. Mauricio Janka (Presidente de la Excma. Cámara Civil y Comercial Deptal) y el Dr. Diego Escoda (Fiscal General de Cámaras Deptal). Y un sinfín de matriculados y colegas en general.

En emotiva ceremonia, en el sepelio, una gran cantidad de vecinos y colegas, desafiando la pandemia acompañaron a su familia a la Necrópolis local. Un responso del Párroco Maximiliano Turri a cuerpo presente. Luego despidieron sus restos con emotivas palabras el Dr. Juan Carlos Valente por los amigos y la Unión Cívica Radical y el Dr. Juan Pablo Cremonte por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores, que finalizó leyendo una nota de pésame del Ministro de Justicia de la Provincia, Dr. Julio Alak, destacando la personalidad y compromiso del Dr. Adrián Rubén Lamacchia con la Abogacía y los Abogados.

Rotary Club Dolores lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Adrián Rubén Lamacchia, Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores y hermano de nuestro socio y amigo Carlos Maria Lamacchia.

Paz, consuelo, fuerza y resignación en este difícil momento a toda la familia.

Sus compañeros Bachilleres Promoción 64 lamentamos profundamente su fallecimiento. Fue

el Alma Mater del grupo. Acompañamos a su familia en el dolor y rogamos una oración en su

memoria.

Integrantes del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, participan con pesar del fallecimiento del Dr. Lamacchia, y ruegan una oración por su eterno descanso.

Laura Ahumada Vda. de Peñoñori, Milagros Peñoñori y familia; participan con pesar del fallecimiento del Dr. Lamacchia, y ruegan una oración en su memoria.

Daniel Cereseto y Natalia Corbetta y familia; participan con pesar del fallecimiento del Dr. Lamacchia, y ruegan una oración por su eterno descanso.

La Sociedad Rural de Dolores, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.