Fallecimiento:

Alcira Romano de Márquez

(Q.E.P.D.)

Falleció en La Plata el 12 de marzo de 2021, a los 65 años

Sus restos fueron inhumados ayer en la Necrópolis local previo oficio religioso. Hogar de duelo: Gatti 280.

Servicio atendido por Empresa Sepelios Capra Buenos Aires 377. Celular 02245-514116 /02245-506668.

La Secretaría de la Mujer del PJ Dolores acompaña en su dolor al esposo, hijos y nietos de la compañera Alcira Romano. Y recordamos con mucho respeto y cariño los años de militancia junto a Alcira, quien se comprometía con cada causa y la hacía propia. Incansable y frontal como pocas, siempre brindando su tiempo y su casa para ayudar.

Mujer, madre y abuela mayúsculas! Quienes hemos compartido reuniones, viajes, en fin, militancia; la lloramos y pedimos al padre que brille para ella la luz que no tiene fin y que le dé consuelo a su familia.

Como Secretaria de la Mujer me quedo con el recuerdo lindo de una persona que no tenía pereza para estar cada vez que la convocaba y con cada aporte suyo desde lo político y desde el género Me abrió las puertas de su casa casi sin conocerme y se puso a mi disposición, algo que valoro y siempre recordaré.

Lamento profundamente la partida inesperada de Alcira.

Mariela Nogueira Wilson – Secretaria Sec. de la Mujer PJ Dolores