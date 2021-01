Fallecimiento:

Hipólito Antonio Leiva

(Q.E.P.D.)

Falleció en Dolores el 11 de enero de 2021, a los 81 años

Sus restos fueron inhumados en la Necrópolis local. Hogar de duelo: Márquez 925.

Participación Fúnebre:

Carlos Andrés Rubianes

(Q.E.P.D.)

Falleció en Dolores el 8 de enero de 2021, a los 82 años

La Sociedad Rural de Dolores, participa con profundo dolor el fallecimiento del ex integrante de la Comisión Directiva y arduo colaborador; y acompaña a su familia en este difícil momento.

Informa la Asociación de Maestros

La Asociación de Maestros de la Pcia. de Bs. As. – Dolores, informa a familiares de las ex socias: Ana M. de Pescader; América Ponce y María del Carmen González de Larraburu, que ya ha vencido el plazo establecido para el derecho al nicho que ocupan sus restos. Se ruega comunicarse con la Secretaria de la institución: Martín Campos 402 o al teléfono 447595, a efectos de interesarse por trámites a seguir.

En caso de no obtener respuesta en un plazo prudencial, se procederá a su reducción y colocación en el urnario que posee el Panteón. Al no disponer de nichos desocupados, se ruega no demorar el trámite.