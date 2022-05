En el marco de un juicio oral realizado en el Juzgado en lo Correccional nº 1 Departamental el Juez Dr. Emiliano Lazzari sobreseyó a un vecino de nuestra ciudad, juzgado por su presunta responsabilidad penal en un accidente ocurrido en la ruta 41 en marzo de 2014.

Según se señala en el veredicto tanto el Fiscal como el Particular Damnificado endilgaron a Eduardo Arrechea responsabilidad en el hecho que describieron como sucedido en horas de la tarde del 4 de marzo de 2014, cuando conduciendo un Peugeot 408 circulaba por la Ruta 41 desde General Belgrano hacia Pila, perdiendo en esas circunstancias el dominio del rodado, el que se desplazó hacia el carril contrario e impactó con el sector frontal de un automóvil Chevrolet Spark que circulaba en sentido Sur a Norte, ocasionado el choque que un tercer vehículo, una Ford Ecosport, que circulaba detrás del anterior realizara una maniobra de esquive con los vehículos siniestrados, desplazándose a raíz de ello sin control hacía la banquina donde impactó contra un árbol. Como consecuencia de la colisión fallecieron dos ocupantes del Chevrolet y sufrieron lesiones los de la Ford.

El perito accidentológico de la Defensa señaló el mal estado de la ruta, resaltando las huellas que la misma tenía, remarcando que la calzada mojada a causa de la lluvia había provocado el llamado aquaplaning, el que ocasionó inevitablemente la pérdida de control del vehículo.

Un testigo recordó haber ido al lugar del accidente, dijo recordar que había mucha agua sobre la ruta. Otro señaló que las huellas en la ruta era producto del peso de los camiones, puntualizando además que sobre esto no había carteles con señales precautorias.

Una mujer, que viajaba en la Ford Ecosport, señaló que el estado de la ruta era pésimo, aunque no pudo precisar si en ese lugar había pozos.

Por su parte, el procesado dijo que el accidente se había producido porque el asfalto estaba mojado, manifestó que creía haber perdió el dominio del auto por un charco, un pozo lleno de agua, tal como se lo podía verificar en las fotografías incorporadas al expediente.

El Juez en su análisis previo a resolver indicó, que no se había demostrado que Arrechea hubiera conducido bajo supuestos de alcohol en sangre o estupefacientes, que al momento del accidente o instantes previos hubiera manipulando el celular, que hubiera conducido a exceso de velocidad o realizando maniobras zigzagueantes, que se adelantara intencionalmente en ese lugar donde existía la prohibición de hacerlo; que se hubiera quedado dormido, etc, por lo que no se evidenciaba “una conducta imprudente, negligente o contraria a la norma…”. Que tampoco se le podía reprochar que condujera un vehículo en pésimas condiciones, que no se evidenciaba ninguna circunstancia que permitiera inferir distracción, desatención o temeridad en la conducción del Peugeot 408.

Por otra parte, destacó el Magistrado que no había duda que ese día había llovido, que la ruta 41 al menos en ese tramo no estaba en las mejores condiciones, que las fotografías demostraban la existencia de huellas en la calzada asfáltica, y que por esa razón la

hipótesis sostenida por Arrechea sobre el por qué había ocurrido el accidente no había “podido ser contradicha”.

Por todo ello el Dr. Lazzari resolvió dictar “veredicto absolutorio” en favor de Eduardo Arrechea, de 54 años de edad, abogado, nacido y con domicilio en Dolores, en razón del beneficio de la duda advertida en el caso.