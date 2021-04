Señor Director del Diario Compromiso.

Siendo las 15 horas de este jueves 8 de abril, analizando que de acuerdo a los pronósticos de estos días se producirán lluvias de importancia sobre el partido de Dolores, y cuando esto ocurre siempre aparece alguien nombrándome para que opine sobre la situación del agua y sus consecuencia respecto de la población y de los caminos rurales, comunico que ya estoy un poco retirado de alguna función al respecto pero me quedan vivencias que he recogido desde 1976 que llegue a Dolores a trabajar en la Dirección de Hidráulica hasta mi jubilación en 2009.

Al respecto el partido lo podemos dividir en la parte urbana y defendida integrada por Ruta N° 2. Ruta N° 63 y terraplén izquierdo del Canal A o Defensa al sur de Dolores y la netamente Rural.

En principio opinare sobre la parte Rural, que su problema fundamental son sus caminos que épocas de inundaciones quedan cortados e intransitables como se ven en viejas fotos de 1913, 1919, y 1957, lo que quiere decir que el avance o el progreso en esta cuestión no es la aconsejable para los tiempos que corren, quedando relegados los que tienes que sacar producción por estas deficiencias y pobladores aislados. Uno de los principales problemas de este tema es la falta de alcantarillas de dimensiones convenientes y no colocar un tubo para tranquilizar algún molesto que se queja sin encontrar solución alguna.

Hace un tiempo un productor me invitó para hacer una recorrida desde Lomas de Salomón -Puente La Vasca y marcamos con G.P.S. los lugares donde los tubos que están colocados sirven poco o nada y cerca de ellos los cortes que produce el agua en el camino, lo cual a mi entender con alcantarillas de hormigón armado de 3 m de luz y una altura de 1,20 m empezaría la solución, harían falta unas 10. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto incide en el presupuesto municipal construir una por año; cuánto cuesta reparar roturas después que se va el agua esperando que en la próxima creciente pase lo mismo, y así indefinidamente?. Sería conveniente tomar el criterio de los ingleses cuando el tren paraba por rotura de terraplenes, no echaban tierra para dar solución rápida, hacían una alcantarilla de las dimensiones de la rotura y así solucionaban el problema por 100 años y ahorraban críticas y gastos inútiles.

Si desde que estamos en Democracia se hubiera construido una por año, ya tendríamos solucionado el camino a La Vasca, el camino del Monte, la calle Corta y el camino Lomas de Roldan- Las Carolinas, encontraríamos así mucha más colaboración de los productores ante algún problema similar.

En los últimos años encontré una alcantarilla de estas características en la ex Calle Lara hoy Juan M. Argel en la pasada de las aguas del Arroyo Escobar, si hay alguna otra me interesaría que me lo hagan saber así aprendo. Otra duda que me queda es a quien pertenece la Calle Belgrano entre el Parque Termal y la rotonda de la Ruta N° 63 ya que en momento de lluvias por falta de drenaje es el mejor lavadero de chasis que hay en la zona.

Si pretendo alcantarillas para los caminos de tierra y no tengo una zanjita insignificante para desagotar la calle Belgrano, es sin duda desidia de las autoridades para solucionar los problemas de los contribuyentes.

(Continuará).

Atentamente.

Juan D. Verón