Ligado desde siempre al negocio familiar de la bodega, Silvio Vitarella decidió capacitarse y ser sommelier. Para saber de cómo fue ese camino, qué lo había motivado, charlamos con nuestro vecino y le preguntamos ¿Cómo había surgido la idea de estudiar para sommelier y a partir de qué?

Vitarella contaba: “Debo confesar que no fue idea mía. A pesar de que mi familia está vinculada a la venta de vinos desde que mi abuelo se asoció con unos amigos de La Plata para instalar la embotelladora de vinos (hoy Vinoteca Balbi), nunca se me había ocurrido profundizar en el tema. Hace casi dos años, un cliente habitual de nuestro comercio, Ricardo “Pichuqui” Damiano, me lo sugirió y me puse a averiguar.

– ¿Hasta dónde llegaba su interés por el vino antes de estudiar?

Mi interés era simplemente el que se tiene por un bien que se compra y vende.

– ¿Qué cambió ahora?

Hoy conozco mejor lo que vendemos y eso trajo varios cambios en lo que ofrecemos y cómo lo hacemos.

– ¿Los clientes del negocio son seguidores de determinada marca y tipo, o varían sus gustos de acuerdo al bolsillo y curiosidad?

Hay de todo. Tenemos muchos clientes que compran una marca, casi como un ritual. Pero hay otros, en cambio, que disfrutan de ir descubriendo nuevas etiquetas y sabores. También tiene que ver con una cuestión de edades. Los jóvenes buscan el precio para tomar más cantidad. Los mayores, son los más tradicionales que siguen una marca. En cambio, los clientes de mediana edad son los que disfrutan de recorrer el local y aventurarse a probar cosas distintas. No es fijo, pero en su mayoría se da así.

– ¿Por qué es tan reconocido en el mundo el vino argentino?

En Argentina había un poco de todo, pero en la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se proyectó que fuera el Malbec la cepa predominante. Y cuando la plaga Filoxera arruinó las cosechas de Europa, salieron a buscar por todo el mundo y ahí es cuando el Malbec argentino fue reconocido. Vale aclarar que si bien la uva Malbec que crece en Francia, o en Chile o la de acá, son la misma uva, las características del suelo hacen que el líquido que se obtiene al final sea totalmente diferente (eso se llama terroir). Es por esto que nuestros vinos tienen un sello especial. También tenemos en Argentina el “Torrontés Riojano”, nombre completo del que conocemos como Torrontés. Que es la única cepa nuestra autóctona.

– ¿Cuál sería su comida ideal, con entrada y postre incluido, y con qué vino?

Eso sería lo que me gusta a mí, porque no hay un vino que sea mejor o una comida que sea la mejor. Si bien los maridajes de vino y comida pueden seguir algunas reglas, lo que le gusta a uno, es lo mejor. Si tuviera que armar un menú, haría una entrada con aceitunas, y ahí acompañaría con un vino blanco Pinot Gris. Es la cepa de las más suaves. Soy muy fanático de las pastas, así que ravioles de verdura con una salsa a base de tomate, van con un Malbec, si es reserva mejor (reserva quiere decir que pasó un año en barricas de roble) y el postre bien argentino, flan con dulce de leche. El postre puede ir bien con una copita de oporto.

– ¿Piensa seguir capacitándose en este tema?

Si, ahora que soy sommelier, te diría que estoy obligado a seguir aprendiendo. El mundo del vino es tan grande como el mundo mismo. Me di cuenta que hay mucho que no sé, y tengo sed de aprenderlo.

– ¿Que NO se debe combinar nunca con un buen vino?

Más allá de las cuestiones sensitivas y gustativas, lo que no tenemos que hacer con un buen vino, es tomarlo sin darle importancia. Cuando uno tiene una ocasión especial, normalmente descorcha esa botella como homenaje. Ya sea una graduación, un cumpleaños, un aniversario, la visita de una amistad o un momento de felicidad. Entonces te diría que lo que NO se debe combinar con el vino, es la indiferencia. Tomar un vino, así sea el más económico o el más caro del mundo, es un momento para disfrutar conscientemente.

– ¿Le consultan los clientes más que antes?

Sí, ahora preguntan más, y por suerte se animan a probar las sugerencias. Aunque como te contaba antes, a cada uno le gusta lo que le gusta. Lo que sí está bueno difundir, es que antes de comprar es bueno saber qué es lo que van a tomar. Hace poco hice una cata guiada, y al final muchos terminaron diciéndome, que gracias a las indicaciones y comentarios les había cambiado la forma de relacionarse con el vino. Ya no iban a comprar una botella sin prestarle atención, o solo por los colores de la etiqueta o el precio. ¡Tarea cumplida!