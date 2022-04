Hace tiempo que el turf cambió en Dolores, lo hizo través del Hipódromo, el que vivió momentos de desarrollo y también de estancamiento. Hoy hay una empresa que procura darle movimiento, dinamizar su actividad, cuyos tres socios han tomado el desafío de levantar y fortalecer la actividad turfística para que perdure en el tiempo.

Con uno de ellos charlamos, Silvio Pivano, para que cuente sobre esta nueva propuesta para el Hipódromo de Dolores.

Pivano comenzaba diciendo: «Esto comenzó en el año 2019 de la mano de un amigo de hace muchos años como lo es Federico Iguacel, habiendo hablado con la tercera pata del proyecto que es Mario Salvatore. Ellos me invitaron a ser parte de un proyecto para administrar Agencias Hípicas, pero en ese momento a mí no me seducía mucho la idea y les dije que no, que no era lo mío, que les agradecía por tenerme en cuenta. Yo en ese momento estaba cuidando caballos.

– ¿Cómo siguió, cómo esa propuesta de conformar una sociedad?

Ellos estaban enfocados en el proyecto Hipódromo de Dolores, estaban muy interesados y de hecho yo los pongo en contacto con gente de Dolores. En ese momento no funcionaba la agencia Hípica en Dolores, cosa que hoy sí. Se me ocurrió hablarles de algo que estaba dormido en ese momento en Dolores, el Hípico. Fuimos, lo miramos, se notaba abandonado. Vistas Serranas ya no lo tenía en concesión. Les encantó la idea, tanto a Federico Iguacel como a Mario Salvatore, que vieron que tendría un potencial bárbaro, que estaban las condiciones dadas para reflotar este proyecto del Hipódromo local. Los dos se entusiasmaron y empezaron averiguar cómo estaba todo, de cómo se podía encarar el tema de hacer funcionar el Hípico. Y ahí no pude decir que no, debía ser parte del proyecto.

– ¿Por qué?

Son dos personas con mucha experiencia dentro del turf, por lo familiar, por su propio recorrido ligado desde siempre al hipismo nacional. Mario por ejemplo venía de la reapertura del Hipódromo de Maroñas.

– ¿Su participación resultó clave?

No sé si clave, pero si en que usé mis contactos y conocimientos, los puse en contacto con el Intendente Camilo Etchevarren para ver el tema de una posible licitación. Logramos su interés, su apoyo inmediato, el que hasta ahora sigue, nos abrió las puertas a esta posibilidad única de poder regentear un Hípico.

– ¿Eso fue lo primero, pero seguramente faltaba para poder concretar el proyecto?

Y si, teníamos que tener el manejo del Hipódromo. Se hizo la licitación, a fines de 2019, ganamos, tardamos después en la apertura porque demoró un poco la habilitación. Loterías y Quinielas de Buenos Aires siempre nos apoyó, nos brindó todo lo necesario para ese lanzamiento. Hubo que hablar con Juan Pablo García, quien junto a Ornella Carli y Ramiro Gutiérrez nos facilitaron todo, como así Laura García, vice de Lotería. También el Director de Hipódromos y Casino, Cristian Segal, que destrabó todo para el funcionamiento y quien hoy nos sigue apoyando.

– ¿El apoyo de Lotería resulta vital?

Es clave, si Lotería no pagará en tiempo y forma nosotros no podríamos hacer lo que hacemos hoy. Es necesario también resaltar el trabajo de sus secretarios, los doctores Laborde y Villanueva, que nos viven evacuando dudas porque nosotros somos nuevos en esto.

– ¿Para seguir creciendo hay otros proyectos en carpeta?

Si, empezamos a trabajar en concentrar varias obras y sueños, mejoras, entre ella una veterinaria nueva.

– ¿Y la actividad turfística como se desarrolla?

En el tema de hacer carreras venimos bien, haciendo todos los meses eventos. La gente acompaña, se la ve, se la nota contenta por tener este espacio a nivel local y regional en el que hay muchos propietarios y cuidadores. Los comentarios son muy buenos. Entre otras cosas tenemos pensado hacer un remate para el mes de agosto, para una poya para abril/ mayo de 2023. Esperamos tener a fin de año el clásico “Ciudad de Dolores”, con una bolsa de importante. Es necesario sacudir un poco la modorra poniendo buena plata, que para un hipódromo regional del interior de la provincia no es fácil. Lo fundamental es que hay un montón de sueños sabiendo que tenemos que administrar de la mejor forma los recursos que nos da Lotería.

– ¿Sus expectativas se han superado?

Totalmente. La gente sabe que yo entrene muchos años caballos, que entrenar o correr en un Hipódromo como La Plata nos condicionaba, se encarecía todo, el tener ahora esta posibilidad cercana es única, hace que la expectativa sea diferente. Eso se nota tanto en los cuidadores como en los propietarios, se abaratan los costos de traslado, cuando se corre más allá que los premios no son como el Hipódromo de La Plata y otros, pero uno cree que eso se puede ir mejorando con el tiempo y la ventaja lo que decía recién, tener un nivel regional y de manera cercana.

Ezequiel Suárez