El boxeo en Dolores tiene una lista interminable de boxeadores que se destacaron, tanto a nivel local, regional como algunos en el nacional.

En la década del 70’ y principios de los 80’ fueron fuertes y claves para mantener viva esta pasión en Dolores. Apareció Sergio Lauría -coincidiendo con la etapa de Fabio Ibáñez en el mundo amateur- y se renovó la pasión por este deporte, más aún cuando aquél comenzó a destacarse en el plano nacional.

Sergio “el Negro” Lauría llegó al boxeo sin soñarlo ni pensarlo, pero nunca más se fue. Si uno conoce su niñez y adolescencia no podría jamás haber pensado que el boxeo seria su deporte, de hecho el fútbol lo era, el que alimentaba en las inferiores de Independiente de Dolores.

Estando en la Escuela Secundaria y re-cursando tercer año en el Colegio Nacional, con apenas 16 años, un día, por esas cosas del destino se vio en un gimnasio de boxeo, naciendo esa historia que mantuvo por años expectantes a todos los dolorenses. Fue el elegido del pueblo, así lo demostraban las convocatorias a gimnasio lleno cuando se presentaba en nuestra ciudad, ya fuera en el Club Sarmiento, Independiente, Defensa o en el Polideportivo Municipal Evita. Ni hablar las caravanas para ir a verlo en ciudades de la región o en la Capital Federal.

Sergio recuerda sobre sus inicios: “Anduve de vago, no sabía que iba hacer. Mi mamá, seguro que cansada de verme no hacer nada un día me dijo por qué no vas entrenar con tu tío, Agustín Márquez. Lo primero que dije fue no, mira que me voy andar cagando a trompadas por ahí. Y ella insistía, pero mira que ganas plata y esas cosas, pero yo nada. Un día apareció mi tío para motivarme y como quien no quiere la cosa finalmente fui. Eso fue un lunes en el club Sarmiento, en el gimnasio de Guillermo Aristegui, entrené hasta el jueves, me dicen prepárate que el fin de semana vas a pelear en Mar de Ajó. Lo primero que se me ocurrió decir, en realidad preguntar, ¿qué? Yo no sé cómo llegue ahí, a una semana estaba subiéndome al ring. Viajamos el sábado, yo para nada convencido, como será que no me olvidé más el apellido de mi rival, se llamaba Raúl Bravo, hasta el apellido metía miedo (risas). Recuerdo que peleaba de fondo el “Dogo” Olivera que era profesional. Habrán ido unas 50 personas, y se suspendió, así que nada de debut”.

- ¿Cómo siguió todo?

Finamente debuté en el Club Sarmiento el 3 de noviembre de 1991, con Rubén Bravo, que era de La Costa, gané por nocaut en el primer round, a los 50 segundos. Tras eso mi viejo me llevó a Mar del Plata, fui junto a “Tatin” Moyano pero no me adapté, a la semana estaba acá de nuevo. Yo era muy chico. Mi segunda pelea la hice en el Club Dolores, también gané por nocaut. Continúe mi carrera de amateur con Aristegui y con Ibáñez, hasta que fui a un selectivo para Atlanta 96, pero en la pelea clave, en cuartos de final, me ganó por puntos la “Hiena” Barrios. Siempre de amateur pelee en livianos, en 61 kilos, de ahí en más hice un año más prácticamente de amateur, hasta que debuté como profesional el 11 de diciembre de 1996 en el Club Sarmiento con Sergio Soto. Gané por puntos en seis rounds, en el rincón estaba Guillermo Aristegui.

- ¿Después la era de los Crucce, en Las Flores?

Sí, hice tres peleas más estando en Dolores con Guillermo Aristegui, luego me fui a Las Flores con Marcelo Crucce, me gustó el entrenamiento, todo era distinto, estaba en la categoría liviano con 61 kilos. Fue en la quinta pelea, el 6 de septiembre de 1997, donde di el salto en All Boys donde pelee ante Gustavo Campanino, a quien le gané por puntos, pero lo volteé, le contaron. Fue televisada por América. Después volví a pelear para la tele en un gimnasio pegado a la cancha de Racing. Esa noche le gané por nocaut en el primer round a Cristian Sosa. Y de ahí volví a pelear en Dolores en el Polideportivo, ante mi público le gané a Álvarez por puntos. Era la época que hacía casi una pelea por mes. En noviembre volvía a pelear para Canal 9 de semi fondo con Ángel Severino Gómez y le gane por K.O. en el quinto round. Fue una seguidilla terrible ya que a los pocos días en Las Flores le gané a Walton en el primer asalto, cuando Walter Crucce defendió el título. Y el 6 diciembre de ese año en el Polideportivo, con un lleno total -quizás fue la noche de máxima convocatoria en la ciudad- le gané a Ricardo Chamorro por nocaut en el último round. Esa pela la trasmitió Horacio García Blanco por América. Fue a ocho rounds, pareja, pero la terminé por nocaut. Y finalice el año con quien debuté, Sergio Soto, ganándole en el Sarmiento por nocaut. Ese chico a los dos meses se desvaneció guanteando y falleció.

- ¿Era una época donde se boxeaba seguido, con poco descanso?

Sí, yo al menos. Tuve una cantidad de peleas considerable en poco tiempo. Estaba bien y no decía que no. Termine en diciembre del 97’ sumando 10 peleas cuando solo llevaba un año de profesional, y ya el 31 de enero del 98’ estaba haciendo la decimoprimera pelea, televisada por Canal 9, ganándole por nocaut a Horacio Basualdo. Y tras eso en Chascomús el 17 de abril me tocó una pelea durísima, fue una de las más complicadas, ante Rubén Astorga, de San Pedro. Fue duro, pero finalmente le gane por puntos. Ese día me cortó en la ceja, sufrí una herida que en la próxima pelea, que fue en mayo contra Ismael Agusitni, volví a sufrirla, pero gané por puntos.

- ¿Seguramente otra pelea memorable la disputó en el Club Sarmiento?

Si, con una convocatoria terrible, me decían que era como en las viejas veladas del Club, donde no cabía nadie más. Fue con Motti, un excelente festival. Venía boxeando con Crucce en los 57 kilos, en pluma. Estaba súper entrenando. Era la victoria 14 y de forma invicta. Venía con una carrera prolija, cuidada, pero ya boxeaba con boxeadores de experiencia. Ya estaba considerando en el ranking nacional. Le gané por puntos. En julio, en el Polideportivo, le gané a Ramírez por puntos. Otra que recuerdo fue en Bolívar donde vencí a Orlando Marcial, un colombiano, por nocaut en el segundo round. Era mucho el público de Dolores que me seguía, y ese día los deje con gusto a poco porque se hicieron semejante viaje para dos rounds (risas).

- ¿Llegando invicto a las 19 victorias le tocó perder cuando nadie lo esperaba?

Si, con Miguel Alvarado, un rival complicado, sobre todo porque estaba esperando una pelea con 63 kilos y de golpe me encontré con esta por la tele, no pude decir que no. Bajé a 57 kilos, se me complicó, me debilitó, se notó del quinto round para adelante y terminé perdiendo. La declararon la pelea del año en la FAB. Fue el 22 de agosto de 1998, peleón, lo tiré y me tiró. Dejé todo pero ahí perdí el invicto. Yo venía cuarto en el ranking en pluma, 57 kilos, el campeón era Pablo Chacon, segundo Carlos Ríos, tercero Gerardo Cabrera.

- ¿Tras esa derrota comenzaría el retiro?

Las cosas no fueron igual, no solo porque perdí el invicto sino que me vine de Las Flores. Ya nada sería igual. Para mí en el 99’ se terminó mi carrera competitiva. Yo quería pelear y lo hice en septiembre de ese año en el Club Defensa, fue la revancha con Miguel Agustini. Me estudiaron bien, en una contra me encontró justo, y en el séptimo round me noqueó. Tras eso hice otro combate donde le gané a Ramón Collado en el club Defensa. Volví en el 99’ con el “Kojac” Silva en Mar de Ajó por la tele, perdió por descalificación. Estaba con Guillermo Ibáñez. Y de ahí traté de pelear con todos, con los mejores, en Mar del Palta con Aldo Ríos, que me ganó por nocaut técnico en el octavo. La idea fue llevarme de sparring a Estados Unidos y poder hacer alguna pelea, pero nunca se concretó. Volví a pelar en Castelli y le gané a Raúl Leiva. Fui a boxear a Berazategui con Remigio Molina, que acusó un cabezazo y me descalificaron. Y ahí se fue terminando todo. Lo último fue allá por el 2000 donde perdí por nocaut con Loiza en Chascomús, le di la revancha.

- ¿Desde una mirada con el paso del tiempo, cómo se definiría como boxeador?

De amateur fui muy estilista porque peleaba en 63 kilos, no tenía un peso fijo. Los peleaba por afuera y les ganaba por velocidad. En peso pluma ya les ganaba por demolición, por cantidad de golpes, de 19 que gané seguidas 11 fueron por nocaut, por tirar en todos los rounds. Yo era peleador de golpe a golpe, de cara a cara.

- ¿Alguna oportunidad que podría haber cambiado su carrera?

Si, una pelea en Estados Unidos, que estaba pensada pero no se dio. La oportunidad fue con Cassius Baloyi cuando yo venía 18 peleas, pero cuando Crucce mandó el curriculum dijeron que no, porque vieron los nocauts míos y el campeón tenía la misma cantidad de peleas, y solo tres nocaut.

Esa fue la carrea boxística de Lauría, hubo otras peleas, no mucha más, pero lo cierto es que de un día a otro se apagó la luz de un campeón que supo brillar en distintas veladas boxísticas. Y si bien Sergio Lauria hizo del boxeo una forma de vida y este deporte fue su amor, como llegó de rápido así también se fue. Sus peleas nadie las podrá olvidar, este verdadero campeón del ring, que supo brillar con luz propia, sin dudas escribió una de las páginas más destacadas del deporte local.

Ezequiel Suárez