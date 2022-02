El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo ayer que “hace tiempo decidí apartarme, con dolor y tristeza, del kirchnerismo”, pero al mismo tiempo aseguró que “banca mucho” la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque de Diputados del FdT porque muestra “coherencia”.

“¿Tenés un problema con el apellido Fernández?”, le preguntaron a Berni, a lo que el ministro respondió: respecto de su ruptura con el kirchnerismo dijo que “fue una decisión mía, decidí apartarme de ese espacio político, me parece que uno a veces tiene que cortar el cordón umbilical. Yo me fui con dolor y con tristeza, respecto la figura de Cristina, a mí nunca me van a ver criticándola”.

“Yo soy una persona que dice lo que piensa, tengo convicciones, a veces más acertadas otras menos, pero lo que no soy es sumiso”, agregó Berni.

El ministro indicó que “el gobernador me dio una responsabilidad que es velar por la seguridad de los bonaerenses y en eso yo tengo que ser fiel a lo que me comprometí y si me tengo que pelear con quien me tenga que pelear, lo hago”.

Berni fue consultado sobre su relación con el Jefe de Estado, Alberto Fernández: “¿Lo llamó cuando fue el problema de la droga?”, le preguntaron, a lo que respondió con un contundente “no”.