En adhesión a la Semana de la Educación de Adultos, la Escuela de Adultos N° 701, en Contexto de Encierro, que funciona en la Unidad Penal N° 6, comparte producciones de los alumnos, realizadas en el Proyecto CAFÉ LITERARIO.

SI ESTUVIERAS AQUÍ

(Santaguada- Chazarreta)

El sol no sería un eclipse

Las rosas no serían inertes

El techo de mi habitación no diría

Qué voy a hacer de mi vida..

Si estuvieras aquí…

La hoguera no sería cenizas

El espejo reflejaría una sonrisa

Mis ojos no estarían empañados

Mis labios no serían un desierto.

Es de madrugada y no estás aquí

Ponte tu mejor vestido, espérame

Flotando en una nube

Acariciaré tu rostro

Mis labios recorrerán el universo

De tu cuerpo y

Juntos nos perderemos

En el cielo azul de tus ojos.

LOVE

Bogado Carlos

Son, daughter, with every single beat

Of my heart, I still love you

Love of my life. It means too much to me

Don`t take away from me.

Traducción AMOR

Hijo, hija, con cada latido de mi corazón aun los amo.

Amores de mi vida, significan mucho para mí.

No se alejen de mi.