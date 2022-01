La sequía y la ola de calor, sumadas a la desidia que lleva tantos años en el lugar, provocaron – o reavivaron – un nuevo incendio en el Basural del Canal 9 y un pastizal cercano. Esto ocasiona múltiples peligros, dada la cercanía de las rutas y también de viviendas y barrios de la zona.

El problema de los basurales a cielo abierto es un reclamo al gobierno municipal que lleva más de 10 años y que no ha sido resuelto. La contaminación, el peligro de infectarse, el deterioro del paisaje, los incendios recurrentes, decenas de familias revolviendo la basura, son algunos de los temas pendientes de resolución.

El Basurero del Canal 9 era en principio una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos más compleja y más grande que la construida por Etchevarren hace un par de años. La misma funcionó hasta 2007, con altibajos y algo desbordada, pero jamás fue un basural. De hecho, el basural nace con la gestión actual ni bien asumen, ya que nunca tuvieron intención de rescatar la Planta. Al contrario, de inmediato lo usaron de vertedero de todo tipo de residuos.

Hablando con Bomberos hace unos diez años, nos contaban que el fuego que cada tanto resurge es un fuego que permanece bajo tierra. Que la única manera de resolverlo es que la Municipalidad con sus máquinas vaya hasta el fondo del problema y remueva la tierra para que los bomberos empiecen a apagarlo. Pero esta gestión, nuevamente, no atendió el problema real.

Hoy ocurre uno de los tantos importantes incendios en el Basurero del Canal 9 y alrededores, poniendo en alerta a los vecinos y a toda la ciudad, además de los miles de turistas que circulan por las rutas.

El año 2020 termino con un gran incendio en el mismo lugar, y el 2021 comenzó con ese gran incendio.

Vemos como en todos estos años la gestión municipal jamás se ocupó en serio de uno de los problemas urgentes no solo a nivel local, sino a nivel planetario: el cuidado del ambiente.