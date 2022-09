Fue en sintonía con las movilizaciones en todo el país, a raíz del atentado a la vicepresidenta Cristina F. de Kirchner. Tomaron la palabra el presidente del PJ, DR. Juan Pablo García, y la presidenta del bloque de concejales del FdT, Silvina Crespo Picco, entre otros. No hubo presencia, mensaje ni adhesión del Intendente municipal.

Ayer a las 18:30 en Plaza Castelli, junto al busto de Eva Duarte de Perón, vecinos de nuestra ciudad se reunieron en defensa de la Democracia, replicando lo que se realizó en el resto del país en respuesta al atentado a la Vicepresidenta.

Fue una manifestación absolutamente pacífica, breve y con un mensaje contundente, que tiene que ver con poner más que nunca el valor de una Democracia que costó tanto sufrimiento conseguir.

Tomaron la palabra entre otros la Presidenta del Bloque de Concejales del FdT, el presidente del PJ, y referentes del peronismo local. Se dejó una ofrenda floral al pié del busto de Evita y se cantó el Himno Nacional. Antes de la desconcentración, también se cantó la Marcha Peronista.

Silvina Crespo Picco (Presidenta del Bloque de Concejales del FdT): “Es un día de muchas emociones encontradas que sentimos, de mucho dolor y también de mucha reflexión, por el hecho gravísimo que ha sucedido en nuestro país. Más allá del ataque a una mujer, a una compañera, a la jefa de algunos de nosotros, a Cristina, es un ataque a la Democracia, un golpe a la República Argentina. Un golpe a la elección de cada uno de los ciudadanos que eligen con derecho y con valor a quienes nos gobiernan. Hoy tenemos que estar todos los argentinos unidos para que esto no vuelva a suceder. La historia argentina tiene muchos años de lucha, muchos años de dolores. Hay una frase, “Nunca Más”, que nos remonta siempre a una época muy dura de nuestra Argentina, una época nefasta. Todos los ciudadanos de este país tenemos que defender que esto no vuelva a ocurrir.”

Juan Pablo García (Presidente del PJ Dolores): “Pensamos que había algunas cosas que la Democracia había superado. Desde el 83’ que la recuperamos, a la fecha, pensamos que nunca íbamos a tener que convocar para defender a una Vicepresidenta, una figura pública, política. Nosotros pensábamos que la discusión ideológica y política se saldaba, como corresponde en todas las Democracias modernas, en la urna, cada dos años, eligiendo a quienes nos representan. Lamentablemente lo que sucedió nos lleva a replantearnos, a repensar qué es lo que está pasando, qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos, que es lo que a uno más le preocupa. Por supuesto, repudio total en nombre del PJ Dolores, repudio total como argentino, como ciudadano y como dolorense, pero también es muy importante que le vamos a dejar a los que siguen, a los que vienen. Y me parece que lo que tenemos que hacer es dejar actuar al Poder Judicial, que esperemos que esté a la altura de las circunstancias y se ponga los pantalones largos para que aquella persona que jaló el gatillo pero no salieron las balas, tenga que estar atrás de las rejas.

Y también es una reflexión para el sistema democrático que hemos conseguido desde el 83’, donde vemos que muchas veces se infunden el odio, la agresión, la descalificación, al que piensa distinto, cuando todo esto debe saldarse en la urna. Por eso me gustaría que muchos de los que hoy no están acá estuvieran. Porque esto es a favor de la Democracia. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender a nuestra compañera Cristina, que es la Vicepresidenta, pero si esto hubiera pasado en otro lugar, también hubiéramos estado pidiendo por que se cuide a los dirigentes políticos. Porque ninguna bala puede hacer callar al que piensa distinto. Y en el año 2022 creíamos que a esto lo habíamos superado, pero evidentemente todavía nos falta consolidar mucho más la Democracia.

A título personal, después que vi que se manifestaron muchísimas instituciones de Dolores, como el Colegio de Magistrados, la Cámara de Industria y Comercio, los clubes y demás, me hubiera gustado que el Intendente también esté acá repudiando lo que pasó. Porque hoy le pasó a la Vicepresidenta, pero mañana le puede pasar a otro dirigente. Y como hombre de la Democracia, tenemos que salir a repudiar y a estar en cada lugar público defendiendo lo que tantas vidas llevo recuperar, que es la democracia. Muchísimas gracias a todos, y estamos más fuertes que nunca”.

Juan Pablo Rocha (referente de La Cámpora):s “Lamentablemente hoy estamos convocados en la plaza por un hecho lamentable, donde se puso en riesgo la Democracia y la vida de nuestra compañera y Vicepresidenta. No tengamos miedo de salir a la calle a manifestarnos, a dar la cara, que digan lo que digan, lo hacemos pacíficamente. Sepan que a cada agresión, a cada acto cobarde, le vamos a responder con amor”.

Simón Barraza (referente del FdT): “Hoy vinimos acá para bancar la Democracia y respaldar a una dirigente de nuestro espacio político como Cristina, y lo venimos a hacer con alegría. Más allá de lo que pasó y viene pasando en las últimas semanas, nadie está con odio, sino que seguimos adelante y en paz. Creo que el desafío de acá en adelante es sacar todo el odio que se dice desde algunos medios de comunicación, que se manifiesta. Nosotros queremos responderlo con amor, cariño y sobre todo mucha militancia. De ahora en adelante hay que duplicar la militancia y dar los debates que tenemos que dar, pacíficamente, por una mejor Argentina”.