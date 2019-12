Fue sobre calle Castelli junto a la Plaza, con la presencia de autoridades policiales, penitenciarias, municipales y de diversas instituciones. Se entregaron reconocimientos a efectivos.

Ayer desde las 10 de la mañana en calle Castelli junto a la Plaza y frente al Palacio Municipal, se realizó el acto por el 139º Aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ocurrida en el año 1880.

Del mismo participaron autoridades de la Policía Regional, Servicio Penitenciario, Municipales y de distintas Instituciones, así como familiares de los efectivos que recibieron durante la ceremonia, distinciones por su actuación en servicio.

Entre otros momentos emotivos, hubo el tradicional toque de queda en homenaje a los policías caídos en cumplimiento de su deber.

Hizo uso de la palabra el Jefe Departamental de Seguridad Dolores, Comisario Mayor Martín Ezequiel Miras: “Cuántos hombres y mujeres formaron parte de esta querida institución, aportando distintos mecanismos en materia de seguridad. Sin olvidar a Juan Vucetich, creador del sistema dactiloscópico adoptado por todo el mundo. Hoy nosotros estamos representando a la Policía. Somos conscientes que ser Policía no es nada sencillo, nuestras familias lo pueden afirmar. Pero hemos elegido esta vocación para vestir con orgullo este uniforme, y con humildad y profesionalismo, poder día a día mejorar la seguridad en la provincia. Quienes viven en ella y desean hacerlo en paz, para ellos debemos trabajar con seriedad, honradez y eficacia, y así poder cumplir con los objetivos deseados. Eso será la mejor prevención que podamos llevar a cabo, desbaratar las distintas bandas organizadas y principalmente el narcotráfico. Estoy completamente agradecido con los jefes superiores por mi designación al frente de la Jefatura Departamental, como también agradezco a los distintos Intendentes, que me aceptaron, y se entablaron diálogos en materia de seguridad en beneficio de nuestros vecinos. Por último, como Jefe Departamental estoy completamente agradecido con ustedes, ya que serán premiados ante la presencia de sus familiares, por haber sido reconocidos por su esfuerzo y dedicación. Los invito a continuar trabajando sin olvidar que en sus hogares los espera su familia, padres, esposa e hijos. Y ante la aproximación de las fiestas navideñas y año nuevo, les deseo unas felices fiestas. Muchas gracias”.

A continuación el Padre Maximiliano Turri bendijo los reconocimientos y expresó un mensaje: “Podría dirigirme a ustedes en tanto uniformados o profesionales de la seguridad. Podría hablarles a ustedes en tanto miembros del Ministerio de Seguridad. Pero como decimos en el Servicio Penitenciario en la Unidad Nº 6, debajo de cada uniforme hay una persona y hay una familia. Así que quisiera dirigirme a ustedes bajo esta perspectiva, en tanto profesionales de la seguridad, pero en tanto personas que tienen detrás de ustedes una familia. Y quisiera decirles tres cosas simples: servicio, entrega y caridad. El servicio es el eje vertebral de su vida, ustedes son servidores no solamente cuando tienen el uniforme. Es un estilo de vida, una manera de ser. Ustedes han hecho del servicio no solamente el modo de vivir, sino su actitud, su modo de ser. Por eso son servidores no solamente cuando tienen el uniforme. El servidor es el primero, es el que se pone delante de la tarea. Por eso sean servidores también en el contexto de las personas que los aman, en el contexto de las personas para quienes ustedes son únicos e irrepetibles. Lo segundo es la entrega, porque ustedes uniformados o no, en la vida profesional o en la vida de la familia, nos enseñan a la sociedad que las perspectiva del egoísmo y de la mezquindad no nos va a llevar a ningún lado. Solo la entrega, el entregarse, la generosidad, es la que nos va a permitir de este entramado egoísta en el cual como sociedad estamos instalados. Por eso no olviden nunca que son mucho más que un uniforme, son personas que han elegido un estilo de vida en el servicio y en la entrega. Y por último la caridad. Jesucristo dice en el Evangelio, “no hay amor más grande que dar la vida”. Ustedes se exponen, uniformados o no, a la entrega cotidiana de dar la vida por todos. Independientemente de aquellos que los quieran o que no los quieran. Por eso miren a Jesucristo, independientemente de su fe, mírenlo a él para entender que no se cansen nunca de hacer el bien. En el servicio, en la entrega y en la caridad”.

Finalmente fueron entregados los reconocimientos a los distintos efectivos que se destacaron cumpliendo el deber.